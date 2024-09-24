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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть
За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась почти на 25%, COVID-19 – более чем на 11%, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T11:06
2024-09-24T11:06
россия
роспотребнадзор
орви
грипп
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общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась почти на 25%, COVID-19 – более чем на 11%, сообщили в Роспотребнадзоре.Такой рост заболеваемости обусловлен вирусами негриппозной этиологии, среди них преобладают риновирусы, добавили в ведомстве. Положительные находки вируса гриппа единичны.При этом в регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, вакцинировались на данный момент почти 18,9 млн человек.Кроме того, по данным ведомства, за неделю выявлено свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе.Ранее Роспотребнадзор сообщил о мониторинге в стране ситуации с новым вариантом COVID-19 – XEC.ХEC - впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИВ Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
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Новости
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россия, роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии, новости
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на треть

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 25% – Роспотребнадзор

11:06 24.09.2024
 
© РИА Новости КрымГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России увеличилась почти на 25%, COVID-19 – более чем на 11%, сообщили в Роспотребнадзоре.
"За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 24,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 40 регионах России", - говорится в сообщении.
Такой рост заболеваемости обусловлен вирусами негриппозной этиологии, среди них преобладают риновирусы, добавили в ведомстве. Положительные находки вируса гриппа единичны.
При этом в регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, вакцинировались на данный момент почти 18,9 млн человек.
Кроме того, по данным ведомства, за неделю выявлено свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% выше, чем на прошлой неделе.
"На территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC", - уточнили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о мониторинге в стране ситуации с новым вариантом COVID-19 – XEC.
ХEC - впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.
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РоссияРоспотребнадзорОРВИГриппКоронавирусРаспространение коронавируса в РФОбществоЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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