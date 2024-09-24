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В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%
В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%
Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю увеличилась на 28,4%, чаще всего этому подвержены дети от 7 до 14 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T14:17
2024-09-24T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю увеличилась на 28,4%, чаще всего этому подвержены дети от 7 до 14 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.По словам эксперта, рост заболеваемости среди детей наблюдается в связи с началом нового учебного года.На сегодняшний день заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии и новой коронавирусной инфекцией, отметила специалист.Количество заболеваний коронавирусом в Крыму пока остается на прежнем уровне, добавила Виктория Гудзь. Однако, по ее словам, ситуация стабилизируется."По заболеваемости новой коронавирусной инфекцией цифры пока остаются на высоком уровне. Но отмечается некая стабилизация ситуации. Значительного еженедельного роста мы пока не наблюдаем", - отметила эксперт.Что касается гриппа, циркуляции вирусов этого типа на территории Крыма и Севастополя не фиксировалось, заключила эксперт.Ранее заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский сообщал, что в Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.Замминистра отметил, что прививаться необходимо в сентябре и октябре, до начала подъема заболеваемости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорВакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
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орви, грипп, крым, новости крыма, роспотребнадзор, здоровье, дети, коронавирус, коронавирус в крыму
В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Крыму за неделю увеличилось почти на 30%

14:17 24.09.2024
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю увеличилась на 28,4%, чаще всего этому подвержены дети от 7 до 14 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.
По словам эксперта, рост заболеваемости среди детей наблюдается в связи с началом нового учебного года.
"Продолжается рост заболеваемости ОРВИ, в основном он обусловлен возрастной категорией от 7 до 14 лет, что закономерно и прогнозируемо в связи с началом нового учебного года. Заболеваемость выросла на 28,4%, в том числе среди детей с 7 до 14 лет на 40%", - отметила Гудзь.
На сегодняшний день заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии и новой коронавирусной инфекцией, отметила специалист.
Количество заболеваний коронавирусом в Крыму пока остается на прежнем уровне, добавила Виктория Гудзь. Однако, по ее словам, ситуация стабилизируется.
"По заболеваемости новой коронавирусной инфекцией цифры пока остаются на высоком уровне. Но отмечается некая стабилизация ситуации. Значительного еженедельного роста мы пока не наблюдаем", - отметила эксперт.
Что касается гриппа, циркуляции вирусов этого типа на территории Крыма и Севастополя не фиксировалось, заключила эксперт.
Ранее заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский сообщал, что в Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.
Замминистра отметил, что прививаться необходимо в сентябре и октябре, до начала подъема заболеваемости.
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