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В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%

В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%

Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю увеличилась на 28,4%, чаще всего этому подвержены дети от 7 до 14 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T14:17

2024-09-24T14:17

2024-09-24T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за неделю увеличилась на 28,4%, чаще всего этому подвержены дети от 7 до 14 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.По словам эксперта, рост заболеваемости среди детей наблюдается в связи с началом нового учебного года.На сегодняшний день заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии и новой коронавирусной инфекцией, отметила специалист.Количество заболеваний коронавирусом в Крыму пока остается на прежнем уровне, добавила Виктория Гудзь. Однако, по ее словам, ситуация стабилизируется."По заболеваемости новой коронавирусной инфекцией цифры пока остаются на высоком уровне. Но отмечается некая стабилизация ситуации. Значительного еженедельного роста мы пока не наблюдаем", - отметила эксперт.Что касается гриппа, циркуляции вирусов этого типа на территории Крыма и Севастополя не фиксировалось, заключила эксперт.Ранее заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский сообщал, что в Крыму ожидается высокий уровень сезонной заболеваемости, от гриппа будет вакцинировано 60% населения.Замминистра отметил, что прививаться необходимо в сентябре и октябре, до начала подъема заболеваемости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - РоспотребнадзорВакцина против рака в России прошла доклинические испытанияВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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