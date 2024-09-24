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Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской области

Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской области

Несмотря на раннее утро, в помещении центра "Мои документы" в Геническе уже многолюдно. Жители города и прилегающих населенных пунктов спешат оформить нужные... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T20:11

2024-09-24T20:11

2024-09-24T20:11

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ГЕНИЧЕСК, 24 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на раннее утро, в помещении центра "Мои документы" в Геническе уже многолюдно. Жители города и прилегающих населенных пунктов спешат оформить нужные бумаги по стандартам РФ. Многофункциональный центр здесь работает уже год, сейчас здесь предоставляют 53 федеральные и три региональные услуги. Их ассортимент, как и количество окон обслуживания, в ближайшем будущем будет только увеличиваться.В очередях приходилось стоять часамиМФЦ в Геническе начал работать в конце ноября прошлого года. Специалисты из региона-шефа Адыгеи в кратчайшие сроки возвели новое современное здание площадью 500 "квадратов" и заодно благоустроили прилегающий центральный парк города, который при Украине был настолько запущен, что местные жители окрестили его "джунглями". Теперь здесь комфортные детские площадки, выложенные плиткой дорожки, фонтаны и парковки.Здание ФМЦ соответствующее российским стандартам. Здесь есть электронное табло, постамат, сканер для документов. Желающие могут воспользоваться терминалами самообслуживания. В помещении регулируемый климат-контроль и обеззараживатель воздуха.Для Херсонской области, как и для жителей воссоединившихся с Россией регионов Новороссии и Донбасса, МФЦ – новый и все еще не совсем привычный инструмент получения государственных муниципальных услуг. Аналогичная структура работала здесь и при Украине – так называемый центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Но качество обслуживания там было совершенно иным. Например, в Херсоне действовал только один ЦПАУ, охватывавший население численностью примерно в 450 тысяч человек. Какие столпотворения там порой образовывались, некоторые местные жители хорошо помнят. Причем отстоять нужно было в нескольких очередях: сначала – за талоном, потом – непосредственно к специалисту. Все это занимало четыре-пять часов, иногда значительно дольше. То есть поход за оформлением того или иного документа занимал практически весь день. Сегодня в МФЦ Геническа ждать приходится не более 15 минут.Самые популярные услуги в МФЦ у херсонцевБольшие очереди образовывались и здесь, особенно сразу после открытия центра осенью прошлого года. Людям нужно было сразу получить паспорта, переоформить пенсию, получить материнский капитал. Затем жители региона активно оформляли государственные сертификаты на приобретение жилья. Но это уже пройденные этапы. Сегодня самые популярные у херсонцев услуги – перерегистрация недвижимости и земельных участков в Росреестре. На них приходится около половины всех поданных заявлений. Также в ходу получение полисов обязательного медицинского страхования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и СНИЛС.По словам директора МФЦ Херсонской области Владимира Огнева, на данный момент центр предоставляет 53 федеральные и три региональные услуги, наиболее социально значимые для населений. Их можно получить в 69 стационарных окнах на базе 13 отделений. Также работают три мобильных офиса, имеющих по три окна. Их специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты, включая 15-километровую зону.Справку участника в СВО смогут оформить в МФЦОценку работы МФЦ в Херсонской области показывает недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) социологический опрос. Согласно этому исследованию, 75% жителей региона довольны качеством обслуживания в отделениях многофункционального центра. Это притом, что определенных высококвалифицированных специалистов (в особенности в сфере IT) областному МФЦ не хватает, как и многим другим учреждениям и ведомствам Херсонщины.Как бы там ни было, останавливаться на нынешнем количестве рабочих окон и предоставляемых услуг руководство областного МФЦ не планирует. Так, в геническом центре к действующим сегодня 18 окнам до конца года добавят еще шесть, чтобы не допустить больших очередей в свете роста спроса на перерегистрацию земли и недвижимости. Также до конца года планируется расширение помещений в поселках Ивановка и Нижние Серогозы, в каждом из которых появится по три новых окна.Также будет увеличиваться перечень доступных для херсонцев государственных и муниципальных услуг."Правительство области уже утвердило перечень из порядка 20 региональных услуг, они постепенно будут добавляться в МФЦ. Также появятся дополнительные федеральные услуги, в том числе выдача справок участникам специальной военной операции. Она будет постепенно запускаться во всех субъектах, в том числе в Херсонской области", – уточнил директор многофункционального центра.В планах на 2025 год – открытие полноценных офисов в районных центрах всех муниципалитетов Херсонской области.

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геническ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, мфц, геническ