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Тепло и сухо: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Тепло и сухо: погода в Крыму в среду
Тепло и сухо: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму в среду
В среду на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T00:01
2024-09-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до +18 градусов, днем от +23 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240924/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1140568411.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду сухо и до +27 градусов

00:01 25.09.2024
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Ночью +9…+14 градусов, на южном и восточном побережье до +19, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, в горах до +15…+20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +23…+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до +18 градусов, днем от +23 до +27.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму зацвёл шафран прекрасный - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 10:34
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
22:43Главное за день: 24 сентября
22:30Главные новости Крыма: 24 сентября
22:12США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях
21:52Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1
21:31Референдум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример
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