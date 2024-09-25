https://crimea.ria.ru/20240925/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-sredu-1140302383.html

Тепло и сухо: погода в Крыму в среду

Тепло и сухо: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Тепло и сухо: погода в Крыму в среду

В среду на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T00:01

2024-09-25T00:01

2024-09-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В среду на полуострове благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в некоторых районах вероятен туман. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +23…+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +14 до +18 градусов, днем от +23 до +27.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240924/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1140568411.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр