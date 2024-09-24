https://crimea.ria.ru/20240924/prirost-stroitelstva-zhilya-v-krymu-za-tri-goda-sostavil-50-1140590762.html

Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50%

Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50% - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50%

В Крыму отмечается значительный рост строительства жилья. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится на полуострове РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T20:48

2024-09-24T20:48

2024-09-24T20:48

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отмечается значительный рост строительства жилья. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится на полуострове с рабочим визитом.Он сообщил, что провел с коллегами совещание по социально-экономическому развитию полуострова, а также рабочую встречу с главой республики Сергеем Аксеновым. По словам Марата Хуснуллина, несмотря на непростую ситуацию, региональная команда показывает слаженную, системную работу и неплохие результаты.Он также напомнил, что в Крыму продолжится расселение аварийного жилья, модернизация ЖКХ, дорожной сети и обновление общественного транспорта."Крым крайне перспективен в плане и жилищного строительства, и привлечения инвестиций, и дальнейшего развития туризма. Поэтому будем и дальше прилагать усилия для его процветания", – подытожил Хуснуллин.Глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил, что в Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче готовят 44 объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - ХуснуллинБолее 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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