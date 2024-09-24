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Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50% - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50%
Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50% - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50%
В Крыму отмечается значительный рост строительства жилья. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится на полуострове РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T20:48
2024-09-24T20:48
марат хуснуллин
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строительство
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отмечается значительный рост строительства жилья. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится на полуострове с рабочим визитом.Он сообщил, что провел с коллегами совещание по социально-экономическому развитию полуострова, а также рабочую встречу с главой республики Сергеем Аксеновым. По словам Марата Хуснуллина, несмотря на непростую ситуацию, региональная команда показывает слаженную, системную работу и неплохие результаты.Он также напомнил, что в Крыму продолжится расселение аварийного жилья, модернизация ЖКХ, дорожной сети и обновление общественного транспорта."Крым крайне перспективен в плане и жилищного строительства, и привлечения инвестиций, и дальнейшего развития туризма. Поэтому будем и дальше прилагать усилия для его процветания", – подытожил Хуснуллин.Глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил, что в Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче готовят 44 объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса вокруг Азовского моря обойдется в 600 млрд рублей - ХуснуллинБолее 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимумЭксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера
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РИА Новости Крым
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марат хуснуллин, новости крыма, крым, строительство, жилье в крыму
Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50%

Почти на 50% выросло количество построенного жилья в Крыму за три года

20:48 24.09.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаСтроительство в Крыму
Строительство в Крыму
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отмечается значительный рост строительства жилья. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, который находится на полуострове с рабочим визитом.
Он сообщил, что провел с коллегами совещание по социально-экономическому развитию полуострова, а также рабочую встречу с главой республики Сергеем Аксеновым. По словам Марата Хуснуллина, несмотря на непростую ситуацию, региональная команда показывает слаженную, системную работу и неплохие результаты.

"За 8 месяцев введено почти 933 000 квадратных метров жилья, что на 11% больше, чем в прошлом году. А за три года прирост составил почти 50%. Это хорошая динамика", – отметил вице-премьер.

Он также напомнил, что в Крыму продолжится расселение аварийного жилья, модернизация ЖКХ, дорожной сети и обновление общественного транспорта.
"Крым крайне перспективен в плане и жилищного строительства, и привлечения инвестиций, и дальнейшего развития туризма. Поэтому будем и дальше прилагать усилия для его процветания", – подытожил Хуснуллин.
Глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным сообщил, что в Крыму растут показатели реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". В этом году к сдаче готовят 44 объекта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум
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Марат ХуснуллинНовости КрымаКрымСтроительствоЖилье в Крыму
 
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