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В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Севастополе простились с двумя героями СВО
С двумя героями, погибшими в зоне спецоперации, простились в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T19:42
2024-09-24T19:42
2024-09-24T19:42
севастополь
михаил развожаев
утраты
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. С двумя героями, погибшими в зоне спецоперации, простились в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор рассказал, что Иван Кулик попал в Севастополь на срочную службу. Молодому бойцу так понравились город-герой и военная служба, что он решил жить в Севастополе и стать профессиональным военным – он заключил контракт с Минобороны РФ."Службу проходил в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа. С начала специальной военной операции активно участвовал в боевых действиях, за проявленные мужество и доблесть был награжден государственными и ведомственными наградами", – вспоминает Развожаев.Молодой человек пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев. При выполнении боевой задачи на Херсонском направлении он геройски погиб.Николай Косатенко родился и вырос в Севастополе, в семье офицера Военно-морского флота. В 1996 году он с отличием окончил Севастопольский государственный технический университет. Длительное время работал в структурах налоговой полиции.Николай Косатенко, будучи квалифицированным инженером, с началом спецоперации в составе добровольческого формирования участвовал в разминировании освобожденных от нацистов территорий.В 2023 году Николай Косатенко заключил контракт с Минобороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. При выполнении боевой задачи на Донецком направлении он геройски погиб.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, утраты, память
В Севастополе простились с двумя героями СВО
Двух героев спецоперации проводили в последний путь в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. С двумя героями, погибшими в зоне спецоперации, простились в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов: старшего техника мотострелковой роты, гвардии прапорщика Ивана Михайловича Кулика и командира взвода, старшего лейтенанта Николая Евгеньевича Косатенко", – написал губернатор в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что Иван Кулик попал в Севастополь на срочную службу. Молодому бойцу так понравились город-герой и военная служба, что он решил жить в Севастополе и стать профессиональным военным – он заключил контракт с Минобороны РФ.
"Службу проходил в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа. С начала специальной военной операции активно участвовал в боевых действиях, за проявленные мужество и доблесть был награжден государственными и ведомственными наградами", – вспоминает Развожаев.
Молодой человек пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев. При выполнении боевой задачи на Херсонском направлении он геройски погиб.
Николай Косатенко родился и вырос в Севастополе, в семье офицера Военно-морского флота. В 1996 году он с отличием окончил Севастопольский государственный технический университет. Длительное время работал в структурах налоговой полиции.
"Николай Евгеньевич был убежденным патриотом России и Севастополя. В 2014 году стал активным участником Русской весны, с первых дней в составе отряда народного ополчения участвовал в обеспечении правопорядка в городе", – подчеркнул губернатор.
Николай Косатенко, будучи квалифицированным инженером, с началом спецоперации в составе добровольческого формирования участвовал в разминировании освобожденных от нацистов территорий.
В 2023 году Николай Косатенко заключил контракт с Минобороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. При выполнении боевой задачи на Донецком направлении он геройски погиб.