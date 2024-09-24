https://crimea.ria.ru/20240924/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1140588525.html

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В Севастополе простились с двумя героями СВО

С двумя героями, погибшими в зоне спецоперации, простились в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T19:42

2024-09-24T19:42

2024-09-24T19:42

севастополь

михаил развожаев

утраты

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. С двумя героями, погибшими в зоне спецоперации, простились в Севастополе. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор рассказал, что Иван Кулик попал в Севастополь на срочную службу. Молодому бойцу так понравились город-герой и военная служба, что он решил жить в Севастополе и стать профессиональным военным – он заключил контракт с Минобороны РФ."Службу проходил в воинских частях Черноморского флота и Южного военного округа. С начала специальной военной операции активно участвовал в боевых действиях, за проявленные мужество и доблесть был награжден государственными и ведомственными наградами", – вспоминает Развожаев.Молодой человек пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев. При выполнении боевой задачи на Херсонском направлении он геройски погиб.Николай Косатенко родился и вырос в Севастополе, в семье офицера Военно-морского флота. В 1996 году он с отличием окончил Севастопольский государственный технический университет. Длительное время работал в структурах налоговой полиции.Николай Косатенко, будучи квалифицированным инженером, с началом спецоперации в составе добровольческого формирования участвовал в разминировании освобожденных от нацистов территорий.В 2023 году Николай Косатенко заключил контракт с Минобороны РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. При выполнении боевой задачи на Донецком направлении он геройски погиб.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, память