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"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников
"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников - РИА Новости Крым, 24.09.2024
"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников
Попытки в очередной раз "дерусифицировать" русских художников являются частью большой политики Запада по "отмене" русской культуры, реализация которой в итоге... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T19:27
2024-09-24T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Попытки в очередной раз "дерусифицировать" русских художников являются частью большой политики Запада по "отмене" русской культуры, реализация которой в итоге все равно невозможна. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя открытие новой выставки "украинских" художников в Нью-Йорке.Об открытии в Нью-Йорке новой выставки, где русские и советские художники представлены украинскими, в понедельник в своем Telegram-канале сообщила супруга Владимира Зеленского Елена. В частности, в экспозиции работы Александры Экстер, Марии Синяковой, Василия Ермилова и других представителей русского модернизма и авангарда. Таким образом, по словам Зеленской, продолжается процесс "деколонизации украинского искусства".Образования, которое сегодня называется Украиной, в период жизни и творчества указанных художников, вообще не существовало, напоминает политолог. И подчеркивает: все, что Украина называет своим "культурным достоянием" – неизбежно часть русской культуры, относящейся к периоду Российской Империи или Советского Союза. Новое же "украинское искусство" в основном отмечено провокационными инсталляциями на тему анти-России и ничего общего с настоящей культурой не имеет."По большому счету, все это западные нарративы – "Запретить Россию", "Уничтожить русскую культуру". Кажется, что это общая тенденция последних нескольких лет, но они хотели этого всегда, а тут дорвались. И вот, одним из способов такого уничтожения является украинизация: украинизировал – все равно, что убил. Поэтому Запад является соучастником преступления, если даже не организатором", – продолжает политолог.Вся эта западная схема "украинизации", придуманная для ослабления России, по мнению политолога, неизбежно уничтожит саму Украину, поскольку не только вся ее культура, но и вся ее экономика жизнеспособна только в связке с РФ. Однако благополучие простых украинцев организаторов этой схемы не волнует: спасать граждан обманутой страны традиционно придется России.Новая выставка в Нью-Йорке – не первая попытка "деколонизации украинского искусства". Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность" в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларировалось "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи. Идея "украинизации" русских художников совершенно абсурдна, однако этот проект хорошо продуман, имеет целый ряд задач и является частью информационной войны, считают эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальшеКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
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новости, нью-йорк, культура, искусство , украина, живопись
"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников

Любое "достояние" Украины всегда является частью русской культуры – политолог

19:27 24.09.2024 (обновлено: 19:29 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Попытки в очередной раз "дерусифицировать" русских художников являются частью большой политики Запада по "отмене" русской культуры, реализация которой в итоге все равно невозможна. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя открытие новой выставки "украинских" художников в Нью-Йорке.
Об открытии в Нью-Йорке новой выставки, где русские и советские художники представлены украинскими, в понедельник в своем Telegram-канале сообщила супруга Владимира Зеленского Елена. В частности, в экспозиции работы Александры Экстер, Марии Синяковой, Василия Ермилова и других представителей русского модернизма и авангарда. Таким образом, по словам Зеленской, продолжается процесс "деколонизации украинского искусства".

"Все, что называется украинским – это то, что у кого-то украли. И это касается не только культуры. Они заранее предупреждали, когда называли свои ведомства: "УКРгаз", "УКРнефть", "УКРзолото" и так далее. Вот и "УКРкультура" в деле", – шутит Никифоров.

Образования, которое сегодня называется Украиной, в период жизни и творчества указанных художников, вообще не существовало, напоминает политолог. И подчеркивает: все, что Украина называет своим "культурным достоянием" – неизбежно часть русской культуры, относящейся к периоду Российской Империи или Советского Союза. Новое же "украинское искусство" в основном отмечено провокационными инсталляциями на тему анти-России и ничего общего с настоящей культурой не имеет.
"По большому счету, все это западные нарративы – "Запретить Россию", "Уничтожить русскую культуру". Кажется, что это общая тенденция последних нескольких лет, но они хотели этого всегда, а тут дорвались. И вот, одним из способов такого уничтожения является украинизация: украинизировал – все равно, что убил. Поэтому Запад является соучастником преступления, если даже не организатором", – продолжает политолог.
Вся эта западная схема "украинизации", придуманная для ослабления России, по мнению политолога, неизбежно уничтожит саму Украину, поскольку не только вся ее культура, но и вся ее экономика жизнеспособна только в связке с РФ. Однако благополучие простых украинцев организаторов этой схемы не волнует: спасать граждан обманутой страны традиционно придется России.
Новая выставка в Нью-Йорке – не первая попытка "деколонизации украинского искусства". Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность" в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларировалось "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи. Идея "украинизации" русских художников совершенно абсурдна, однако этот проект хорошо продуман, имеет целый ряд задач и является частью информационной войны, считают эксперты.
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