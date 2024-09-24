https://crimea.ria.ru/20240924/ukrkultura-v-dele-v-nyu-yorke-ukrali-russkikh-khudozhnikov-1140582212.html

"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников

"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников - РИА Новости Крым, 24.09.2024

"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников

Попытки в очередной раз "дерусифицировать" русских художников являются частью большой политики Запада по "отмене" русской культуры, реализация которой в итоге... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T19:27

2024-09-24T19:27

2024-09-24T19:29

эксклюзивы риа новости крым

новости

нью-йорк

культура

искусство

украина

живопись

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_6:1143:1389:1921_1920x0_80_0_0_494739dcbdac9d267c701023e6e983e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Попытки в очередной раз "дерусифицировать" русских художников являются частью большой политики Запада по "отмене" русской культуры, реализация которой в итоге все равно невозможна. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя открытие новой выставки "украинских" художников в Нью-Йорке.Об открытии в Нью-Йорке новой выставки, где русские и советские художники представлены украинскими, в понедельник в своем Telegram-канале сообщила супруга Владимира Зеленского Елена. В частности, в экспозиции работы Александры Экстер, Марии Синяковой, Василия Ермилова и других представителей русского модернизма и авангарда. Таким образом, по словам Зеленской, продолжается процесс "деколонизации украинского искусства".Образования, которое сегодня называется Украиной, в период жизни и творчества указанных художников, вообще не существовало, напоминает политолог. И подчеркивает: все, что Украина называет своим "культурным достоянием" – неизбежно часть русской культуры, относящейся к периоду Российской Империи или Советского Союза. Новое же "украинское искусство" в основном отмечено провокационными инсталляциями на тему анти-России и ничего общего с настоящей культурой не имеет."По большому счету, все это западные нарративы – "Запретить Россию", "Уничтожить русскую культуру". Кажется, что это общая тенденция последних нескольких лет, но они хотели этого всегда, а тут дорвались. И вот, одним из способов такого уничтожения является украинизация: украинизировал – все равно, что убил. Поэтому Запад является соучастником преступления, если даже не организатором", – продолжает политолог.Вся эта западная схема "украинизации", придуманная для ослабления России, по мнению политолога, неизбежно уничтожит саму Украину, поскольку не только вся ее культура, но и вся ее экономика жизнеспособна только в связке с РФ. Однако благополучие простых украинцев организаторов этой схемы не волнует: спасать граждан обманутой страны традиционно придется России.Новая выставка в Нью-Йорке – не первая попытка "деколонизации украинского искусства". Ранее Американский альянс музеев и Национальный союз художников Украины объявили о реализации совместной международной инициативы с целью "возврата культурного наследия Украины". Информационная кампания получила название "Девятый вал или новая реальность" в честь знаменитой картины Ивана Айвазовского. В качестве основной цели декларировалось "распространение в мире идеи о многовековой украинской культуре, которая знаменита великими художниками". К таковым киевская и американская пропаганда причисляют Ивана Айвазовского, Илью Репина и Архипа Куинджи. Идея "украинизации" русских художников совершенно абсурдна, однако этот проект хорошо продуман, имеет целый ряд задач и является частью информационной войны, считают эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и РепинаШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальшеКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали

нью-йорк

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нью-йорк, культура, искусство , украина, живопись