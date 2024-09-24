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Главное за день: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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Главное за день: 24 сентября
Главное за день: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Главное за день: 24 сентября
В Кремле ответили, когда может завершиться СВО. Тем временем в Беларуси укрепляют обороноспособность страны на случай войны. В ООН же призывают к мирному... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Кремле ответили, когда может завершиться СВО. Тем временем в Беларуси укрепляют обороноспособность страны на случай войны. В ООН же призывают к мирному урегулированию конфликта на Украине. В России в следующем году увеличат МРОТ. А за пропаганду движения чайлдфри депутаты Госдумы РФ предлагают ввести крупные штрафы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ Кремля о завершении СВОПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. По его словам, любая война, так или иначе, завершается миром. Но для России абсолютно безальтернативным является достижение поставленных целей. Песков подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты тем или иным путем.Подготовка к войне в БеларусиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии.При этом Беларусь не хочет воевать, но противники делают свое дело. Однако тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.Призыв ООН к мирному урегулированию конфликта на УкраинеГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине. Он отметил, что за боевые действия расплачиваются мирные жители. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН.Вероятно, лидеры стран обсудят украинский кризис – в частности, дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Некоторые западные СМИ полагают, что США и Великобритания на заседании Генассамблеи могут дать разрешение Киеву на удары вглубь России.Увеличение МРОТ в России с 2025 годаПремьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и достигнет 22 440 рублей, что позволит повысить зарплаты порядка 4 миллионам работников. К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.Кроме того, будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.Штрафы за пропаганду чайлдфриВ Госдуме рассматривают законопроект, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Согласно законопроекту под запертом будет распространение информации, которая популяризирует отказ от деторождения. Документ предусматривает штрафы за нарушение закона до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
https://crimea.ria.ru/20240924/ssha-gotovy-vesti-peregovory-s-rf-po-dogovoru-o-strategicheskikh-vooruzheniyakh-1140592486.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 24 сентября

Главные события и заявления вторника, 24 сентября

22:43 24.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Кремле ответили, когда может завершиться СВО. Тем временем в Беларуси укрепляют обороноспособность страны на случай войны. В ООН же призывают к мирному урегулированию конфликта на Украине. В России в следующем году увеличат МРОТ. А за пропаганду движения чайлдфри депутаты Госдумы РФ предлагают ввести крупные штрафы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ответ Кремля о завершении СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. По его словам, любая война, так или иначе, завершается миром. Но для России абсолютно безальтернативным является достижение поставленных целей. Песков подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты тем или иным путем.
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 Ярс
22:12
США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях

Подготовка к войне в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии.
При этом Беларусь не хочет воевать, но противники делают свое дело. Однако тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
14:18
ВСУ пытались прорваться через границу России пять раз за сутки

Призыв ООН к мирному урегулированию конфликта на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине. Он отметил, что за боевые действия расплачиваются мирные жители. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН.
Вероятно, лидеры стран обсудят украинский кризис – в частности, дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Некоторые западные СМИ полагают, что США и Великобритания на заседании Генассамблеи могут дать разрешение Киеву на удары вглубь России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
09:26Радио "Спутник в Крыму"
Это не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

Увеличение МРОТ в России с 2025 года

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и достигнет 22 440 рублей, что позволит повысить зарплаты порядка 4 миллионам работников. К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.
Кроме того, будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.
Украина - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
19:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников

Штрафы за пропаганду чайлдфри

В Госдуме рассматривают законопроект, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Согласно законопроекту под запертом будет распространение информации, которая популяризирует отказ от деторождения. Документ предусматривает штрафы за нарушение закона до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
08:50
В России запрещена деятельность проукраинского фонда для сбора помощи ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
22:43Главное за день: 24 сентября
22:30Главные новости Крыма: 24 сентября
22:12США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях
21:52Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1
21:31Референдум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример
21:01Новые атаки ВСУ на Белгород: ранены мирные жители
20:48Прирост строительства жилья в Крыму за три года составил 50%
20:33"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин
20:11Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской области
19:58Надо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн Крыма
19:42В Севастополе простились с двумя героями СВО
19:27"УКРкультура в деле": в Нью-Йорке украли русских художников
19:06Как украинские олигархи вывозили из Крыма имущество и деньги
18:43Канатчикова дача: в Одессе хотят снести памятники Пушкину и Высоцкому
18:28В этому году в Крыму введут в эксплуатацию 44 новых объекта
18:10Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос
17:46В Севастополе поднимут авиацию и поставят блокпосты на дорогах – причина
17:41ПСБ профинансирует строительство комплекса апартаментов в Евпатории
17:30В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта на Украине
17:05ПСБ увеличил беспроцентный период по кредитной карте до 180 дней
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