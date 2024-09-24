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Главное за день: 24 сентября
Главное за день: 24 сентября - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Главное за день: 24 сентября
В Кремле ответили, когда может завершиться СВО. Тем временем в Беларуси укрепляют обороноспособность страны на случай войны. В ООН же призывают к мирному... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T22:43
2024-09-24T22:43
2024-09-24T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Кремле ответили, когда может завершиться СВО. Тем временем в Беларуси укрепляют обороноспособность страны на случай войны. В ООН же призывают к мирному урегулированию конфликта на Украине. В России в следующем году увеличат МРОТ. А за пропаганду движения чайлдфри депутаты Госдумы РФ предлагают ввести крупные штрафы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ Кремля о завершении СВОПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. По его словам, любая война, так или иначе, завершается миром. Но для России абсолютно безальтернативным является достижение поставленных целей. Песков подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты тем или иным путем.Подготовка к войне в БеларусиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране нужно продолжать укрепление своей обороноспособности и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии.При этом Беларусь не хочет воевать, но противники делают свое дело. Однако тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.Призыв ООН к мирному урегулированию конфликта на УкраинеГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине. Он отметил, что за боевые действия расплачиваются мирные жители. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН.Вероятно, лидеры стран обсудят украинский кризис – в частности, дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Некоторые западные СМИ полагают, что США и Великобритания на заседании Генассамблеи могут дать разрешение Киеву на удары вглубь России.Увеличение МРОТ в России с 2025 годаПремьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и достигнет 22 440 рублей, что позволит повысить зарплаты порядка 4 миллионам работников. К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.Кроме того, будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.Штрафы за пропаганду чайлдфриВ Госдуме рассматривают законопроект, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри. Согласно законопроекту под запертом будет распространение информации, которая популяризирует отказ от деторождения. Документ предусматривает штрафы за нарушение закона до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Кремле ответили, когда может завершиться СВО. Тем временем в Беларуси укрепляют обороноспособность страны на случай войны. В ООН же призывают к мирному урегулированию конфликта на Украине. В России в следующем году увеличат МРОТ. А за пропаганду движения чайлдфри депутаты Госдумы РФ предлагают ввести крупные штрафы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Ответ Кремля о завершении СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что специальная военная операция на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. По его словам, любая война, так или иначе, завершается миром. Но для России абсолютно безальтернативным является достижение поставленных целей. Песков подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты тем или иным путем.
Подготовка к войне в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране нужно продолжать укрепление своей обороноспособности
и повышать готовность противостоять противнику в случае военной агрессии.
При этом Беларусь не хочет воевать, но противники делают свое дело. Однако тенденций к развязыванию войны против республики на данный момент нет.
Призыв ООН к мирному урегулированию конфликта на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к миру на Украине
. Он отметил, что за боевые действия расплачиваются мирные жители. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН.
Вероятно, лидеры стран обсудят украинский кризис – в частности, дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Некоторые западные СМИ полагают, что США и Великобритания на заседании Генассамблеи могут дать разрешение Киеву на удары вглубь России.
Увеличение МРОТ в России с 2025 года
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен
более чем на 16,5% и достигнет 22 440 рублей, что позволит повысить зарплаты порядка 4 миллионам работников. К 2030 году МРОТ должен достигнуть 35 тысяч рублей.
Кроме того, будут увеличены расходы Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.
Штрафы за пропаганду чайлдфри
В Госдуме рассматривают законопроект, который запрещает пропаганду в России движения чайлдфри
. Согласно законопроекту под запертом будет распространение информации, которая популяризирует отказ от деторождения. Документ предусматривает штрафы за нарушение закона до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.