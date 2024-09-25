https://crimea.ria.ru/20240925/detey-travyat-v-seti-iz-za-vozmozhnosti-finansovoy-nazhivy--mizulina-1140585814.html

Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина

Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина

Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T08:16

2024-09-25T08:16

2024-09-25T08:16

екатерина мизулина

интернет

новости

дети

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

генеральная прокуратура россии

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В Генпрокуратуру и в МВД России направлены шесть крупных обращений по сообществам, где происходит травля школьников. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.По ее словам, проблема травли подрастающего поколения в интернете сегодня является недооцененной со стороны государства, и на нее надо обратить более прицельное внимание. Так, в разных регионах России сегодня появилось большое количество пабликов, которые занимаются целенаправленной травлей детей и вымогательством денег за удаление отдельных постов и публикаций, рассказала Мизулина."В этих пабликах в основном размещается контент, связанный с детьми, подростками, которых создатели этих пабликов, воспринимают как основную целевую группу, потому что у детей проще вымогать деньги. Эта проблема всеобъемлющая, большое количество пострадавших. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы", – отметила руководитель организации.При этом, по ее словам, проблема травли в школах может решаться, в том числе, педагогическим коллективом."Единственное, что на текущий момент препятствует педагогам в разрешении подобных конфликтов, это пресловутый рейтинг школ, который надо отменять, потому что многие школы стараются скрыть конфликты, которые очень сильно могут повлиять на репутацию учреждения", – убеждена Мизулина.По ее мнению, учителям нужно доплачивать, если они разбирают конфликтные ситуации и помогают ребятам, которые оказались в таких ситуациях."Травля всегда была в школах, не стоит это отрицать. Но сейчас проблема больше связана с тем, что многие факты травли происходят для того, чтобы специально снимать контент с унижением того или иного ребенка и в дальнейшем его распространять в интернете", – добавила руководитель организации.Подростки не осознают, что могут быть привлечены к уголовной, к административной ответственности, меры ответственности не останавливают молодое поколение, сказала Мизулина.По мнению медицинского психолога, кандидата психологических наук, доцента КИПУ им. Ф. Якубова Владиславы Ушаковой, не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаШкольный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителяБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина мизулина, интернет, новости, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), генеральная прокуратура россии, киберпреступность