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Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина
Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T08:16
2024-09-25T08:16
2024-09-25T08:16
екатерина мизулина
интернет
новости
дети
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
генеральная прокуратура россии
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В Генпрокуратуру и в МВД России направлены шесть крупных обращений по сообществам, где происходит травля школьников. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.По ее словам, проблема травли подрастающего поколения в интернете сегодня является недооцененной со стороны государства, и на нее надо обратить более прицельное внимание. Так, в разных регионах России сегодня появилось большое количество пабликов, которые занимаются целенаправленной травлей детей и вымогательством денег за удаление отдельных постов и публикаций, рассказала Мизулина."В этих пабликах в основном размещается контент, связанный с детьми, подростками, которых создатели этих пабликов, воспринимают как основную целевую группу, потому что у детей проще вымогать деньги. Эта проблема всеобъемлющая, большое количество пострадавших. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы", – отметила руководитель организации.При этом, по ее словам, проблема травли в школах может решаться, в том числе, педагогическим коллективом."Единственное, что на текущий момент препятствует педагогам в разрешении подобных конфликтов, это пресловутый рейтинг школ, который надо отменять, потому что многие школы стараются скрыть конфликты, которые очень сильно могут повлиять на репутацию учреждения", – убеждена Мизулина.По ее мнению, учителям нужно доплачивать, если они разбирают конфликтные ситуации и помогают ребятам, которые оказались в таких ситуациях."Травля всегда была в школах, не стоит это отрицать. Но сейчас проблема больше связана с тем, что многие факты травли происходят для того, чтобы специально снимать контент с унижением того или иного ребенка и в дальнейшем его распространять в интернете", – добавила руководитель организации.Подростки не осознают, что могут быть привлечены к уголовной, к административной ответственности, меры ответственности не останавливают молодое поколение, сказала Мизулина.По мнению медицинского психолога, кандидата психологических наук, доцента КИПУ им. Ф. Якубова Владиславы Ушаковой, не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаШкольный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителяБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора
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екатерина мизулина, интернет, новости, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), генеральная прокуратура россии, киберпреступность
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина
В сети травлей детей и подростков занимаются вымогатели денег
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В Генпрокуратуру и в МВД России направлены шесть крупных обращений по сообществам, где происходит травля школьников. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"Шесть крупных обращений по таким сообществам (где занимаются целенаправленной травлей детей – ред.) направляли в Генеральную Прокуратуру России и в МВД РФ. Однако, когда сообщество блокируется, создается новое", – сказала Мизулина.
По ее словам, проблема травли подрастающего поколения в интернете сегодня является недооцененной со стороны государства, и на нее надо обратить более прицельное внимание. Так, в разных регионах России сегодня появилось большое количество пабликов, которые занимаются целенаправленной травлей детей и вымогательством денег за удаление отдельных постов и публикаций, рассказала Мизулина.
"В этих пабликах в основном размещается контент, связанный с детьми, подростками, которых создатели этих пабликов, воспринимают как основную целевую группу, потому что у детей проще вымогать деньги. Эта проблема всеобъемлющая, большое количество пострадавших. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы", – отметила руководитель организации.
При этом, по ее словам, проблема травли в школах может решаться, в том числе, педагогическим коллективом.
"Единственное, что на текущий момент препятствует педагогам в разрешении подобных конфликтов, это пресловутый рейтинг школ, который надо отменять, потому что многие школы стараются скрыть конфликты, которые очень сильно могут повлиять на репутацию учреждения", – убеждена Мизулина.
По ее мнению, учителям нужно доплачивать, если они разбирают конфликтные ситуации и помогают ребятам, которые оказались в таких ситуациях.
"Травля всегда была в школах, не стоит это отрицать. Но сейчас проблема больше связана с тем, что многие факты травли происходят для того, чтобы специально снимать контент с унижением того или иного ребенка и в дальнейшем его распространять в интернете", – добавила руководитель организации.
Подростки не осознают, что могут быть привлечены к уголовной, к административной ответственности, меры ответственности не останавливают молодое поколение, сказала Мизулина.
"С ними (подростками – ред.) нужно по-другому разговаривать на темы, связанных с травлей. К тому же, немало происшествий, которые происходят после высказываний учителей, когда педагог, делая какое-то неосторожное замечание, провоцирует класс", – уточнила она.
По мнению медицинского психолога, кандидата психологических наук, доцента КИПУ им. Ф. Якубова Владиславы Ушаковой, не видеть, что какого-то ребенка в классе травят
, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы.
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