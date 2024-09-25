Рейтинг@Mail.ru
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240925/detey-travyat-v-seti-iz-za-vozmozhnosti-finansovoy-nazhivy--mizulina-1140585814.html
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина
Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T08:16
2024-09-25T08:16
екатерина мизулина
интернет
новости
дети
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
генеральная прокуратура россии
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/21/1101172192_0:2:600:340_1920x0_80_0_0_9bcf9f48a01a16fa0721bd71ca263959.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В Генпрокуратуру и в МВД России направлены шесть крупных обращений по сообществам, где происходит травля школьников. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.По ее словам, проблема травли подрастающего поколения в интернете сегодня является недооцененной со стороны государства, и на нее надо обратить более прицельное внимание. Так, в разных регионах России сегодня появилось большое количество пабликов, которые занимаются целенаправленной травлей детей и вымогательством денег за удаление отдельных постов и публикаций, рассказала Мизулина."В этих пабликах в основном размещается контент, связанный с детьми, подростками, которых создатели этих пабликов, воспринимают как основную целевую группу, потому что у детей проще вымогать деньги. Эта проблема всеобъемлющая, большое количество пострадавших. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы", – отметила руководитель организации.При этом, по ее словам, проблема травли в школах может решаться, в том числе, педагогическим коллективом."Единственное, что на текущий момент препятствует педагогам в разрешении подобных конфликтов, это пресловутый рейтинг школ, который надо отменять, потому что многие школы стараются скрыть конфликты, которые очень сильно могут повлиять на репутацию учреждения", – убеждена Мизулина.По ее мнению, учителям нужно доплачивать, если они разбирают конфликтные ситуации и помогают ребятам, которые оказались в таких ситуациях."Травля всегда была в школах, не стоит это отрицать. Но сейчас проблема больше связана с тем, что многие факты травли происходят для того, чтобы специально снимать контент с унижением того или иного ребенка и в дальнейшем его распространять в интернете", – добавила руководитель организации.Подростки не осознают, что могут быть привлечены к уголовной, к административной ответственности, меры ответственности не останавливают молодое поколение, сказала Мизулина.По мнению медицинского психолога, кандидата психологических наук, доцента КИПУ им. Ф. Якубова Владиславы Ушаковой, не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаШкольный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителяБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110117/21/1101172192_147:0:600:340_1920x0_80_0_0_952b2ab07ec63f984b39a0ab4262d49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина мизулина, интернет, новости, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), генеральная прокуратура россии, киберпреступность
Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина

В сети травлей детей и подростков занимаются вымогатели денег

08:16 25.09.2024
 
© © Fotolia/ Artur MarciniecКиберпреступник
Киберпреступник
© © Fotolia/ Artur Marciniec
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Травля детей и подростков в сети является очень большой проблемой. Как правило, создатели таких пабликов вымогают у детей деньги за удаление контента. В Генпрокуратуру и в МВД России направлены шесть крупных обращений по сообществам, где происходит травля школьников. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Шесть крупных обращений по таким сообществам (где занимаются целенаправленной травлей детей – ред.) направляли в Генеральную Прокуратуру России и в МВД РФ. Однако, когда сообщество блокируется, создается новое", – сказала Мизулина.

По ее словам, проблема травли подрастающего поколения в интернете сегодня является недооцененной со стороны государства, и на нее надо обратить более прицельное внимание. Так, в разных регионах России сегодня появилось большое количество пабликов, которые занимаются целенаправленной травлей детей и вымогательством денег за удаление отдельных постов и публикаций, рассказала Мизулина.
"В этих пабликах в основном размещается контент, связанный с детьми, подростками, которых создатели этих пабликов, воспринимают как основную целевую группу, потому что у детей проще вымогать деньги. Эта проблема всеобъемлющая, большое количество пострадавших. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы", – отметила руководитель организации.
При этом, по ее словам, проблема травли в школах может решаться, в том числе, педагогическим коллективом.
"Единственное, что на текущий момент препятствует педагогам в разрешении подобных конфликтов, это пресловутый рейтинг школ, который надо отменять, потому что многие школы стараются скрыть конфликты, которые очень сильно могут повлиять на репутацию учреждения", – убеждена Мизулина.
По ее мнению, учителям нужно доплачивать, если они разбирают конфликтные ситуации и помогают ребятам, которые оказались в таких ситуациях.
"Травля всегда была в школах, не стоит это отрицать. Но сейчас проблема больше связана с тем, что многие факты травли происходят для того, чтобы специально снимать контент с унижением того или иного ребенка и в дальнейшем его распространять в интернете", – добавила руководитель организации.
Подростки не осознают, что могут быть привлечены к уголовной, к административной ответственности, меры ответственности не останавливают молодое поколение, сказала Мизулина.

"С ними (подростками – ред.) нужно по-другому разговаривать на темы, связанных с травлей. К тому же, немало происшествий, которые происходят после высказываний учителей, когда педагог, делая какое-то неосторожное замечание, провоцирует класс", – уточнила она.

По мнению медицинского психолога, кандидата психологических наук, доцента КИПУ им. Ф. Якубова Владиславы Ушаковой, не видеть, что какого-то ребенка в классе травят, невозможно, поэтому предотвращать буллинг должны прежде всего учителя. Если потребуется – с привлечением родителей, психолога и администрации школы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога
Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя
Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессора
 
Екатерина МизулинаИнтернетНовостидетиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Генеральная прокуратура РоссииКиберпреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации
10:14"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС
10:01Стрельба днем и ночью будет слышна в Красноперекопском районе Крыма
09:49ОРВИ наступает: в Севастополе резкий рост заболеваемости
09:00Методы психологической атаки: на Украине создают живодерский контент
08:29Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации
08:16Детей травят в сети из-за возможности финансовой наживы – Мизулина
07:51Цифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
07:27В горах Крыма ночью заблудилась семья туристов
07:12Эрдоган пообещал Зеленскому открыть дверь к миру
06:52Случаи заболевания новым штаммом ковида зафиксированы в России
06:37В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов
06:10Дом сестры: в Феодосии ремонтируют второй корпус галереи Айвазовского
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 сентября
22:43Главное за день: 24 сентября
22:30Главные новости Крыма: 24 сентября
22:12США готовы вести переговоры с РФ по Договору о стратегических вооружениях
21:52Мизулина назвала подростковые диверсии на железной дороге проблемой №1
21:31Референдум через 20 лет в Крыму: политолог предложил Польше подать пример
Лента новостейМолния