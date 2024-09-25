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В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов
В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов
В нескольких районах Севастополя в среду отключат электроэнергию. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T06:37
2024-09-25T06:37
севастополь
севастопольэнерго
новости
электричество
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в среду отключат электроэнергию. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".По информации "Севастопольэнерго", свет будет отключен по причине плановых ремонтных работ с 08:00 до 16:00 на улицах: Генерала Петрова, Большая Морская, Одесская, Очаковцев, Крестовского 56 – Винзавод ООО "Агрофирма Золотая балка".С 08:30 до 17:00 подачу электричества приостановят на улицах: 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.С 09:00 до 17:00 подача электроэнергии будет приостановлена по адресам Севастопольская зона ЮБК, шоссе Южнобережное, ИП Скоробреха, ФАУ "ВГСЧ в строительстве", ГБУ Севастополя "Дирекция ООПТ и лесного хозяйства", а также в селе Фронтовое на ул. Краснореченская, 22-А. В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора свет отключат в СНТ "Сапун-Гора", также электричество отключат на улицах: Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.Приостановят подачу электроэнергии в ряде домов по адресам: ул. Генерала Жидилова, СНТ "Горный", ул. Ивана Яцуненко, пер. 1-й Фланговый, ул. Мореходная, ул. Муссонная, СНТ "Энтузиаст", ул. Читинская, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная, ул. Усадебная, СНТ "Рыбак-3", 16, 9-Б.Отключение коснется также: ул. Кряжева, ул. Серафимовича, ул. Цимлянская, ул. Богданова, ул. Дорофея Кошубы, ул. Циолковского, пер. Инженерный, ул. Инженерная, ул. Чернышевского, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Каховская, ул. Потемкинцев, ул. Тельмана, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Александера, ул. Переяславская, ул. Серафимовича, проезд Богданова.Не будет света в ряде домовладений села Орловка (Качинское шоссе, СНТ "Меркурий", СНТ "Чайка", ул. Вишневая, СНТ "Чайка-1"), поселка Кача (ул. Рыжова, ул. Зои Парфеновой, ул. Маршала Колдунова, ул. Сафонова, ул. Братьев Глинки, ул. Красноармейская, ул. Якова Смушкевича).25 и 26 сентября с 08:00 до 16:00 не будет света по адресам: ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская, ул. Одесская, ул. Очаковцев, Крестовского 56 – Винзавод ООО "Агрофирма Золотая балка".25 и 26 сентября с 08:00 до 17:00 отключение коснется следующих потребителей: ул. Сапунгорская, СТ "Полет", ТСН "Ялтинское кольцо" ("Икар"), ТСН СНТ "Рубин", СТ "Икар", туп. Изумрудный, шоссе Ялтинское – ТСН СТ "Виктория-Балаклава", СНТ "Икар-1", СТ "Полет", ТСН "Ялтинское шоссе", ТСН "Ялтинское Кольцо", Ялтинское кольцо – наружного освещения (ОА "ВАД").Временно подачу электроэнергии остановят также в отдельных домах: ул. Сапунгорская, СТ "Полет", ТСН "Ялтинское кольцо" ("Икар"), ТСН СНТ "Рубин", СТ "Икар", туп. Изумрудный, шоссе Ялтинское – ТСН СТ "Виктория-Балаклава", СНТ "Икар-1", СТ "Полет", ТСН "Ялтинское шоссе", ТСН "Ялтинское Кольцо", Ялтинское кольцо – наружного освещения (ОА "ВАД").Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций370 новых электроподстанций появятся в Крыму в этом году – где установятТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, севастопольэнерго, новости, электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
В нескольких районах Севастополя в среду не будет света: список адресов

Временное отключение света в среду пройдет в нескольких районах Севастополя

06:37 25.09.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в среду отключат электроэнергию. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".

"25 сентября для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии", – говорится в сообщении.

По информации "Севастопольэнерго", свет будет отключен по причине плановых ремонтных работ с 08:00 до 16:00 на улицах: Генерала Петрова, Большая Морская, Одесская, Очаковцев, Крестовского 56 – Винзавод ООО "Агрофирма Золотая балка".
С 08:30 до 17:00 подачу электричества приостановят на улицах: 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.
С 09:00 до 17:00 подача электроэнергии будет приостановлена по адресам Севастопольская зона ЮБК, шоссе Южнобережное, ИП Скоробреха, ФАУ "ВГСЧ в строительстве", ГБУ Севастополя "Дирекция ООПТ и лесного хозяйства", а также в селе Фронтовое на ул. Краснореченская, 22-А.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора свет отключат в СНТ "Сапун-Гора", также электричество отключат на улицах: Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.
Приостановят подачу электроэнергии в ряде домов по адресам: ул. Генерала Жидилова, СНТ "Горный", ул. Ивана Яцуненко, пер. 1-й Фланговый, ул. Мореходная, ул. Муссонная, СНТ "Энтузиаст", ул. Читинская, ул. Героев Бреста, ул. Жасминная, ул. Усадебная, СНТ "Рыбак-3", 16, 9-Б.
Отключение коснется также: ул. Кряжева, ул. Серафимовича, ул. Цимлянская, ул. Богданова, ул. Дорофея Кошубы, ул. Циолковского, пер. Инженерный, ул. Инженерная, ул. Чернышевского, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Каховская, ул. Потемкинцев, ул. Тельмана, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Александера, ул. Переяславская, ул. Серафимовича, проезд Богданова.
Не будет света в ряде домовладений села Орловка (Качинское шоссе, СНТ "Меркурий", СНТ "Чайка", ул. Вишневая, СНТ "Чайка-1"), поселка Кача (ул. Рыжова, ул. Зои Парфеновой, ул. Маршала Колдунова, ул. Сафонова, ул. Братьев Глинки, ул. Красноармейская, ул. Якова Смушкевича).
25 и 26 сентября с 08:00 до 16:00 не будет света по адресам: ул. Генерала Петрова, ул. Большая Морская, ул. Одесская, ул. Очаковцев, Крестовского 56 – Винзавод ООО "Агрофирма Золотая балка".
25 и 26 сентября с 08:00 до 17:00 отключение коснется следующих потребителей: ул. Сапунгорская, СТ "Полет", ТСН "Ялтинское кольцо" ("Икар"), ТСН СНТ "Рубин", СТ "Икар", туп. Изумрудный, шоссе Ялтинское – ТСН СТ "Виктория-Балаклава", СНТ "Икар-1", СТ "Полет", ТСН "Ялтинское шоссе", ТСН "Ялтинское Кольцо", Ялтинское кольцо – наружного освещения (ОА "ВАД").
Временно подачу электроэнергии остановят также в отдельных домах: ул. Сапунгорская, СТ "Полет", ТСН "Ялтинское кольцо" ("Икар"), ТСН СНТ "Рубин", СТ "Икар", туп. Изумрудный, шоссе Ялтинское – ТСН СТ "Виктория-Балаклава", СНТ "Икар-1", СТ "Полет", ТСН "Ялтинское шоссе", ТСН "Ялтинское Кольцо", Ялтинское кольцо – наружного освещения (ОА "ВАД").
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СевастопольСевастопольэнергоНовостиЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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