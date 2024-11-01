https://crimea.ria.ru/20241101/tramp-obeschaet-razrushit-soyuz-rossii-i-kitaya-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh-1141526575.html

Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах

Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разрушить союз России и Китая в случае своей победы на предстоящих президентских... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T10:15

2024-11-01T10:15

2024-11-01T10:15

дональд трамп

интервью трампа такеру карлсону

китай

россия

новости

политика

выборы президента сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138835381_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_92e910d5f1b3854bb45b591daa962a7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разрушить союз России и Китая в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что взаимовыгодные отношения Москвы и Пекина на сегодняшний день находятся на беспрецедентно высоком уровне и являются образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке.Россия и Китай активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.Председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что за минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер.Он отметил, что Москва и Пекин "вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовПутин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем

китай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, интервью трампа такеру карлсону, китай, россия, новости, политика, выборы президента сша, в мире