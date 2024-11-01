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Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах
Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разрушить союз России и Китая в случае своей победы на предстоящих президентских... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T10:15
2024-11-01T10:15
дональд трамп
интервью трампа такеру карлсону
китай
россия
новости
политика
выборы президента сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разрушить союз России и Китая в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что взаимовыгодные отношения Москвы и Пекина на сегодняшний день находятся на беспрецедентно высоком уровне и являются образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке.Россия и Китай активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.Председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что за минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер.Он отметил, что Москва и Пекин "вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вклад БРИКС в мировую экономику превышает долю "Большой семерки"РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовПутин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем
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дональд трамп, интервью трампа такеру карлсону, китай, россия, новости, политика, выборы президента сша, в мире
Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборах

Трамп пообещал "разъединить" объединившихся при Байдене Россию и Китай

10:15 01.11.2024
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал разрушить союз России и Китая в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"(Действующий президент США Джо) Байден объединил их (РФ и КНР - ред.). Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", - приводит слова Трампа РИА Новости.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что взаимовыгодные отношения Москвы и Пекина на сегодняшний день находятся на беспрецедентно высоком уровне и являются образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке.
Россия и Китай активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.
Председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем саммите БРИКС в Казани подчеркнул, что за минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер.
Он отметил, что Москва и Пекин "вышли на верный путь выстраивания отношений между великими державами на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".
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Дональд ТрампИнтервью Трампа Такеру КарлсонуКитайРоссияНовостиПолитикаВыборы президента СШАВ мире
 
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