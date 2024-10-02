https://crimea.ria.ru/20241002/otnosheniya-rf-i-kitaya-nakhodyatsya-na-bespretsedentno-vysokom-urovne--putin-1140792032.html

Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин

Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин

Взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином выдержали испытание временем и сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T10:24

2024-10-02T10:24

2024-10-02T10:25

россия

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

внешняя политика

политика

новости

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином выдержали испытание временем и сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.Российский лидер отметил, что Россия и КНР активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.Путин выразил уверенность, что реализация двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч двух лидеров, "будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР, а также обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всем мире".Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин

россия

китай

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, внешняя политика, политика, новости, владимир путин (политик)