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Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин
Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин
Взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином выдержали испытание временем и сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T10:24
2024-10-02T10:25
россия
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
внешняя политика
политика
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином выдержали испытание временем и сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.Российский лидер отметил, что Россия и КНР активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.Путин выразил уверенность, что реализация двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч двух лидеров, "будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР, а также обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всем мире".Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеРФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
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россия, си цзиньпин (председатель кнр), китай, внешняя политика, политика, новости, владимир путин (политик)
Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин

Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне нынешних взаимоотношения России и Китая

10:24 02.10.2024 (обновлено: 10:25 02.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином выдержали испытание временем и сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.
"Можно с уверенностью сказать, что тесные, взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином с честью выдержали испытание временем. Сегодня российско-китайские связи находятся на беспрецедентно высоком уровне", - говорится в документе.
Российский лидер отметил, что Россия и КНР активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка.
Путин выразил уверенность, что реализация двусторонних договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч двух лидеров, "будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР, а также обеспечению стабильности и безопасности на евразийском континенте и во всем мире".
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
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РоссияСи Цзиньпин (председатель КНР)КитайВнешняя политикаПолитикаНовостиВладимир Путин (политик)
 
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