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В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы
В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы
В курортный поселок Новофедоровка Сакского района заходят инвесторы, согласие на подписание одного из самых больших инвестиционных соглашений в Крыму уже... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T06:56
2024-11-01T06:56
2024-11-01T06:56
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владислав хаджиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В курортный поселок Новофедоровка Сакского района заходят инвесторы, согласие на подписание одного из самых больших инвестиционных соглашений в Крыму уже получено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.По его словам, с учетом логистических движений и природных климатических ресурсов, инвесторы особенно заинтересованы в развитии побережья в Сакском районе."Развитие рекреационной отрасли в Сакском районе имеет перспективное настроение. Сейчас в районе очень интенсивно стала развиваться инвестиционная деятельность, связанная со строительством новых апарт-комплексов, апарт-отелей в селе Прибрежное", - уточнил глава района.По его словам, в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями, многие проекты уже реализуются. Инвесторы российские – крымские и материковые. Немаловажно, что благодаря инвестиционным соглашениям в районе появляются новые рабочие места, предусмотрены платежи в местные бюджеты, которые также пойдут на развитие инфраструктуры и улучшение социально-экономической ситуации в каждом конкретном населенном пункте района, резюмировал Хаждиев.Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма в рамках реализации масштабного проекта "Золотые пески России" построят 17 отелей на 4500 номеров, одну из самых протяженных набережных на юге России, современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянку для морского транспорта. В реализацию проекта планируется вложить 60 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Уникальный круглогодичный курорт обещает стать самым крупным туристическим объектом на юге России. Его будут посещать не менее 1 миллиона туристов ежегодно, а налоговые поступления в бюджеты различных уровней предположительно составят 3 миллиарда рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих – АксеновИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиПроезды к морю заасфальтируют в Сакском районе Крыма
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крым, новофедоровка, новости крыма, владислав хаджиев, инвестиции, сакский район, видео
В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы
В Крыму подпишут большое инвестиционное соглашение на развитие Новофедоровки
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
В курортный поселок Новофедоровка Сакского района заходят инвесторы, согласие на подписание одного из самых больших инвестиционных соглашений в Крыму уже получено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.
"Недавно дано согласие на подписание инвестиционного большого соглашения, одного из самых больших в Республике Крым инвестиционных проектов, на территории поселка Новофедоровка", - рассказал Хаджиев.
По его словам, с учетом логистических движений и природных климатических ресурсов, инвесторы особенно заинтересованы в развитии побережья в Сакском районе.
"Развитие рекреационной отрасли в Сакском районе имеет перспективное настроение. Сейчас в районе очень интенсивно стала развиваться инвестиционная деятельность, связанная со строительством новых апарт-комплексов, апарт-отелей в селе Прибрежное", - уточнил глава района.
По его словам, в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями, многие проекты уже реализуются. Инвесторы российские – крымские и материковые. Немаловажно, что благодаря инвестиционным соглашениям в районе появляются новые рабочие места, предусмотрены платежи в местные бюджеты, которые также пойдут на развитие инфраструктуры и улучшение социально-экономической ситуации в каждом конкретном населенном пункте района, резюмировал Хаждиев.
Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма в рамках реализации масштабного проекта "Золотые пески России"
построят 17 отелей на 4500 номеров, одну из самых протяженных набережных на юге России, современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянку для морского транспорта. В реализацию проекта планируется вложить 60 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Уникальный круглогодичный курорт обещает стать самым крупным туристическим объектом на юге России. Его будут посещать не менее 1 миллиона туристов ежегодно, а налоговые поступления в бюджеты различных уровней предположительно составят 3 миллиарда рублей.
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