https://crimea.ria.ru/20241101/v-krymskuyu-novofedorovku-prishli-bolshie-investory-1141517772.html

В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы

В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы

В курортный поселок Новофедоровка Сакского района заходят инвесторы, согласие на подписание одного из самых больших инвестиционных соглашений в Крыму уже... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T06:56

2024-11-01T06:56

2024-11-01T06:56

крым

новофедоровка

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владислав хаджиев

инвестиции

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В курортный поселок Новофедоровка Сакского района заходят инвесторы, согласие на подписание одного из самых больших инвестиционных соглашений в Крыму уже получено. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.По его словам, с учетом логистических движений и природных климатических ресурсов, инвесторы особенно заинтересованы в развитии побережья в Сакском районе."Развитие рекреационной отрасли в Сакском районе имеет перспективное настроение. Сейчас в районе очень интенсивно стала развиваться инвестиционная деятельность, связанная со строительством новых апарт-комплексов, апарт-отелей в селе Прибрежное", - уточнил глава района.По его словам, в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями, многие проекты уже реализуются. Инвесторы российские – крымские и материковые. Немаловажно, что благодаря инвестиционным соглашениям в районе появляются новые рабочие места, предусмотрены платежи в местные бюджеты, которые также пойдут на развитие инфраструктуры и улучшение социально-экономической ситуации в каждом конкретном населенном пункте района, резюмировал Хаждиев.Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма в рамках реализации масштабного проекта "Золотые пески России" построят 17 отелей на 4500 номеров, одну из самых протяженных набережных на юге России, современный аквакомплекс, арт-пространство и стоянку для морского транспорта. В реализацию проекта планируется вложить 60 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций. Уникальный круглогодичный курорт обещает стать самым крупным туристическим объектом на юге России. Его будут посещать не менее 1 миллиона туристов ежегодно, а налоговые поступления в бюджеты различных уровней предположительно составят 3 миллиарда рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Набережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих – АксеновИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньгиПроезды к морю заасфальтируют в Сакском районе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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