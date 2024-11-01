https://crimea.ria.ru/20241101/kerchensko-eltigenskaya-desantnaya-operatsiya-tak-osvobozhdali-krym-1141515932.html

Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым

Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым

81 год назад советские войска начали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию – одну из крупнейших морских операций Великой Отечественной войны, положившую... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T07:38

2024-11-01T07:38

2024-11-01T07:38

керченско-эльтигенская десантная операции

крым

история

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

керчь

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81 год назад советские войска начали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию – одну из крупнейших морских операций Великой Отечественной войны, положившую начало освобождению Крыма. Для ее проведения в Тамани собрали около 150 тысяч красноармейцев, свыше двух тысяч орудий и минометов, 125 танков, свыше ста боевых катеров, авиацию и вспомогательные суда. 1 ноября советские десантники высадились в районе Эльтигена и, отразив контратаки противника, захватили плацдарм до 5 км по фронту и до 2 км в глубину. Он получил название "Огненная земля". В условиях блокады с моря и воздуха около 9500 десантников сражались 36 суток. Когда их положение стало безнадежным, командование разрешило отход. Тем не менее, во время отступления отряд численностью около 1700 бойцов сумел прорвать оборону противника и захватил гору Митридат. 10-11 декабря их эвакуировали в Тамань. В результате был сорван контрудар гитлеровцев по силам 4-го Украинского фронта в районе Перекопа. Операция стала прологом к разгрому гитлеровской группировки в Крыму и освобождению всего полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальОстанки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКоллекционер из Керчи собрал более 150 уникальных якорей

https://crimea.ria.ru/20231101/v-nebe-nad-krymom-nochnye-vedmy-kerchensko-eltigenskoy-operatsii-80-let-1132408582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченско-эльтигенская десантная операции, крым, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, керчь