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Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым
Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым
81 год назад советские войска начали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию – одну из крупнейших морских операций Великой Отечественной войны, положившую... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T07:38
2024-11-01T07:38
керченско-эльтигенская десантная операции
крым
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
керчь
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81 год назад советские войска начали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию – одну из крупнейших морских операций Великой Отечественной войны, положившую начало освобождению Крыма. Для ее проведения в Тамани собрали около 150 тысяч красноармейцев, свыше двух тысяч орудий и минометов, 125 танков, свыше ста боевых катеров, авиацию и вспомогательные суда. 1 ноября советские десантники высадились в районе Эльтигена и, отразив контратаки противника, захватили плацдарм до 5 км по фронту и до 2 км в глубину. Он получил название "Огненная земля". В условиях блокады с моря и воздуха около 9500 десантников сражались 36 суток. Когда их положение стало безнадежным, командование разрешило отход. Тем не менее, во время отступления отряд численностью около 1700 бойцов сумел прорвать оборону противника и захватил гору Митридат. 10-11 декабря их эвакуировали в Тамань. В результате был сорван контрудар гитлеровцев по силам 4-го Украинского фронта в районе Перекопа. Операция стала прологом к разгрому гитлеровской группировки в Крыму и освобождению всего полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальОстанки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКоллекционер из Керчи собрал более 150 уникальных якорей
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60
керченско-эльтигенская десантная операции, крым, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, керчь
Керченско-Эльтигенская десантная операция: так освобождали Крым

Керченско-Эльтигенская десантная операция

07:38 01.11.2024
 
© Фотобанк РИА Новости Керченско-Эльтигенская десантная операция: доставка боеприпасов на плацдарм. Александр Бродский
 Керченско-Эльтигенская десантная операция: доставка боеприпасов на плацдарм. Александр Бродский
© Фотобанк РИА Новости
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81 год назад советские войска начали Керченско-Эльтигенскую десантную операцию – одну из крупнейших морских операций Великой Отечественной войны, положившую начало освобождению Крыма.
Для ее проведения в Тамани собрали около 150 тысяч красноармейцев, свыше двух тысяч орудий и минометов, 125 танков, свыше ста боевых катеров, авиацию и вспомогательные суда. 1 ноября советские десантники высадились в районе Эльтигена и, отразив контратаки противника, захватили плацдарм до 5 км по фронту и до 2 км в глубину. Он получил название "Огненная земля".
В условиях блокады с моря и воздуха около 9500 десантников сражались 36 суток. Когда их положение стало безнадежным, командование разрешило отход. Тем не менее, во время отступления отряд численностью около 1700 бойцов сумел прорвать оборону противника и захватил гору Митридат. 10-11 декабря их эвакуировали в Тамань.
В результате был сорван контрудар гитлеровцев по силам 4-го Украинского фронта в районе Перекопа. Операция стала прологом к разгрому гитлеровской группировки в Крыму и освобождению всего полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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