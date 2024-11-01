https://crimea.ria.ru/20241101/glavnye-novosti-kryma-1-noyabrya-1141547698.html
Главные новости Крыма: 1 ноября
Главные новости Крыма: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Главные новости Крыма: 1 ноября
В Крыму упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО – система заработала с 1 ноября. В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T22:15
2024-11-01T22:15
2024-11-01T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО – система заработала с 1 ноября. В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора – им стал Дмитрий Аралов. В лесу под Севастополем охотник за грибами нашел западные суббоеприпасы. В Крым на следующей неделе придут морозы – ожидается резкое похолодание. В Евпатории открыли два новых детских сада на 580 мест.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подтверждение статуса участника СВО без документовНачиная с 1 ноября в Крыму можно подтвердить статус участника СВО без соответствующих документов, сообщили РИА Новости Крым в МФЦ Республики. Во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего этот статус."С сегодняшнего дня у нас в МФЦ начали предоставлять эту услугу – выдача справок участникам СВО и членам их семей", – сообщили в контактном центре "Мои документы".В Севастополе представили нового природоохранного прокурораКоллективу Севастопольской прокуратуры представили вновь назначенного межрайонного природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства."В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации в октябре 2024 года на эту должность назначен Дмитрий Андреевич Аралов", – говорится в Telegram-канале ведомства.Дмитрий Аралов служит в органах прокуратуры уже 10 лет, начинал с должности помощника Лесозаводского межрайонного прокурора в Приморском крае. Имеет опыт работы в органах прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих надзор за исполнением природоохранного законодательства.В лесу под Севастополем грибник нашел суббоеприпасыВ лесу под Севастополем пиротехники уничтожили шесть единиц западных суббоеприпасов, сообщает пресс-служба МЧС России.По данным ведомства, круглый металлический предмет в лесу нашел грибник и сообщил об этом спасателям. Находка оказалась западным суббоеприпасом – такие содержатся в баллистических ракетах, которыми ВСУ пытаются атаковать город."За два дня пиротехники МЧС России обнаружили еще пять образцов вражеского вооружения. Все они уничтожены. Ликвидировали опасность 15 специалистов с помощью 5 единиц техники. Обследование леса продолжается", – сообщили в МЧС.Резкое похолодание в КрымуВ ближайшие дни в Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым."В связи с прохождением холодного фронтального раздела 2-3 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с; вечером 2 ноября, ночью 3 ноября – дождь, в горах со снегом", – говорится в сообщении.Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8-10 градусов и составит от 0 до +5 ночью, днем – от 5 до 10 градусов выше нуля.Два новых детских сада открыли в ЕвпаторииНакануне Дня народного единства в Евпатории открыли два новых детских сада, сообщил глава города Александр Юрьев."Новый детский сад "Светлячок", расположенный по улице Интернациональная, рассчитан на 230 мест. Здесь наряду с общеразвивающими группами планируется набор групп для детей с особенностями развития", – написал он в своем Telegram-канале.Второй детский сад "Спутник" открыли на улице Чапаева, он рассчитан на 350 мест
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму упростили процедуру подтверждения статуса участника СВО – система заработала с 1 ноября. В Севастополе представили нового межрайонного природоохранного прокурора – им стал Дмитрий Аралов. В лесу под Севастополем охотник за грибами нашел западные суббоеприпасы. В Крым на следующей неделе придут морозы – ожидается резкое похолодание. В Евпатории открыли два новых детских сада на 580 мест.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Подтверждение статуса участника СВО без документов
Начиная с 1 ноября в Крыму можно подтвердить статус участника СВО
без соответствующих документов, сообщили РИА Новости Крым
в МФЦ Республики. Во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения
статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего этот статус.
"С сегодняшнего дня у нас в МФЦ начали предоставлять эту услугу – выдача справок участникам СВО и членам их семей", – сообщили в контактном центре "Мои документы".
В Севастополе представили нового природоохранного прокурора
Коллективу Севастопольской прокуратуры представили вновь назначенного межрайонного природоохранного прокурора
, сообщает пресс-служба ведомства.
"В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации в октябре 2024 года на эту должность назначен Дмитрий Андреевич Аралов", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Дмитрий Аралов служит в органах прокуратуры уже 10 лет, начинал с должности помощника Лесозаводского межрайонного прокурора в Приморском крае. Имеет опыт работы в органах прокуратуры Российской Федерации, осуществляющих надзор за исполнением природоохранного законодательства.
В лесу под Севастополем грибник нашел суббоеприпасы
В лесу под Севастополем пиротехники уничтожили шесть единиц западных суббоеприпасов
, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, круглый металлический предмет в лесу нашел грибник и сообщил об этом спасателям. Находка оказалась западным суббоеприпасом – такие содержатся в баллистических ракетах, которыми ВСУ пытаются атаковать город.
"За два дня пиротехники МЧС России обнаружили еще пять образцов вражеского вооружения. Все они уничтожены. Ликвидировали опасность 15 специалистов с помощью 5 единиц техники. Обследование леса продолжается", – сообщили в МЧС.
Резкое похолодание в Крыму
В ближайшие дни в Крыму ожидается резкое похолодание
, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела 2-3 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с; вечером 2 ноября, ночью 3 ноября – дождь, в горах со снегом", – говорится в сообщении.
Температура воздуха 3 ноября резко понизится на 8-10 градусов и составит от 0 до +5 ночью, днем – от 5 до 10 градусов выше нуля.
Два новых детских сада открыли в Евпатории
Накануне Дня народного единства в Евпатории открыли два новых детских сада
, сообщил глава города Александр Юрьев.
"Новый детский сад "Светлячок", расположенный по улице Интернациональная, рассчитан на 230 мест. Здесь наряду с общеразвивающими группами планируется набор групп для детей с особенностями развития", – написал он в своем Telegram-канале.
Второй детский сад "Спутник" открыли на улице Чапаева, он рассчитан на 350 мест