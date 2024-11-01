https://crimea.ria.ru/20241101/iz-mollyuskov-v-gadzhety-v-rakovinakh-mollyuskov-nashli-redkie-metally-1141544843.html

Из моллюсков в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы

Из моллюсков в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Из моллюсков в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы

В раковинах черноморских моллюсков обнаружили высокое содержание ценных редкоземельных элементов, которые используются для производства жидкокристаллических... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T21:32

2024-11-01T21:32

2024-11-01T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В раковинах черноморских моллюсков обнаружили высокое содержание ценных редкоземельных элементов, которые используются для производства жидкокристаллических дисплеев и гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ).Редкоземельные элементы (РЗЭ) – это группа из 17 металлов, таких, как скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий и другие. Их содержание в земной коре составляет всего 0,15%. При этом они незаменимы в современной промышленности: в частности, их используют в производстве смартфонов, жидкокристаллических дисплеев, ветряных турбин, электромобилей, солнечных батарей, светодиодов, лазеров и так далее.В раковины моллюсков РЗЭ попадают благодаря деятельности человека, которая приводит к масштабному выбросу этих элементов в окружающую среду. Они вымываются из почвы, мусорных полигонов и попадают в водные объекты, после чего аккумулируются в организме морских животных и растений.Ученые ИнБЮМ провели масштабные исследования, которые впервые позволили определить места накопления РЗЭ в Черном море. По информации ведущего научного сотрудника отдела аквакультуры и морской фармакологии института Сергея Капранова, раковины исследованных экземпляров моллюсков аномально обогащены скандием, иттрием, лантаном, европием и тербием.В институте отмечают, что установленные концентрации редкоземельных элементов в мясе моллюсков не несут какой-либо опасности ни для морских обитателей, ни для человека, который употребляет в пищу эти морепродукты. Однако раковины, которые до этого считались обычными отходами, теперь могут стать ценным источником редких и востребованных металлов."Возможно, что со временем будет разработана технология, позволяющая извлекать РЗЭ из раковин моллюсков, а также из выбросов морских водорослей", – поделился мнением Сергей Капранов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищниковУченые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли ониВ Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий

https://crimea.ria.ru/20230916/v-sevastopole-vyrastili-pervykh-v-rossii-otechestvennykh-ustrits-1131454743.html

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