Из моллюсков в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы
Редкие и ценные металлы обнаружили в раковинах черноморских моллюсков
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоРаковины черноморских моллюсков могут стать альтернативным источником получения редкоземельных элементов
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В раковинах черноморских моллюсков обнаружили высокое содержание ценных редкоземельных элементов, которые используются для производства жидкокристаллических дисплеев и гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ).
"Нами исследованы двустворчатые моллюски: анадара, черноморский гребешок, средиземноморская мидия, гигантская устрица, а также брюхоногий моллюск рапана. <…> В результате этой большой работы мы выявили, что раковины черноморских моллюсков оказались хорошими аккумуляторами редкоземельных элементов", – рассказал руководитель отдела аквакультуры и морской фармакологии института Виталий Рябушко.
Редкоземельные элементы (РЗЭ) – это группа из 17 металлов, таких, как скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий и другие. Их содержание в земной коре составляет всего 0,15%. При этом они незаменимы в современной промышленности: в частности, их используют в производстве смартфонов, жидкокристаллических дисплеев, ветряных турбин, электромобилей, солнечных батарей, светодиодов, лазеров и так далее.
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоРедкие и ценные металлы обнаружили в раковинах черноморских моллюсков
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Редкие и ценные металлы обнаружили в раковинах черноморских моллюсков
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоРедкие и ценные металлы обнаружили в раковинах черноморских моллюсков
2 из 2
Редкие и ценные металлы обнаружили в раковинах черноморских моллюсков
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
1 из 2
Редкие и ценные металлы обнаружили в раковинах черноморских моллюсков
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
2 из 2
Редкие и ценные металлы обнаружили в раковинах черноморских моллюсков
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
В раковины моллюсков РЗЭ попадают благодаря деятельности человека, которая приводит к масштабному выбросу этих элементов в окружающую среду. Они вымываются из почвы, мусорных полигонов и попадают в водные объекты, после чего аккумулируются в организме морских животных и растений.
Ученые ИнБЮМ провели масштабные исследования, которые впервые позволили определить места накопления РЗЭ в Черном море. По информации ведущего научного сотрудника отдела аквакультуры и морской фармакологии института Сергея Капранова, раковины исследованных экземпляров моллюсков аномально обогащены скандием, иттрием, лантаном, европием и тербием.
"Наибольшая сумма редкоземельных элементов (до 1,9 мг в 1 кг раковины) зафиксирована у мидии и анадары, что почти в два раза превышает общее содержание РЗЭ в водорослях прибрежья Крыма", – говорится в сообщении пресс-службы ФИЦ ИнБЮМ.
В институте отмечают, что установленные концентрации редкоземельных элементов в мясе моллюсков не несут какой-либо опасности ни для морских обитателей, ни для человека, который употребляет в пищу эти морепродукты. Однако раковины, которые до этого считались обычными отходами, теперь могут стать ценным источником редких и востребованных металлов.
"Возможно, что со временем будет разработана технология, позволяющая извлекать РЗЭ из раковин моллюсков, а также из выбросов морских водорослей", – поделился мнением Сергей Капранов.
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