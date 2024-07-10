Рейтинг@Mail.ru
В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240710/v-chernoe-more-mozhet-vselitsya-mikrovodorosl--ubiytsa-midiy-1138744277.html
В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий
В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T15:31
2024-07-10T15:32
черное море
новости крыма
инбюм
экология
природа
севастополь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138744581_0:183:1237:879_1920x0_80_0_0_f9708a14733ac31275c579c6c977a116.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Элина Челебиева.Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море."Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока", – подчеркнула специалист.На данный момент в России не существует программ, нацеленных на выявление и изучение этого паразита. Ученые Института биологии южных морей получили на такие исследования грант Российского научного фонда.Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным "нашествием" возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфиновВ заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьевВ Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников
https://crimea.ria.ru/20240615/sokhranit-ischezayuschie-vidy--v-krymu-podkarmlivayut-dikikh-zhivotnykh-1138104203.html
черное море
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138744581_0:0:1172:879_1920x0_80_0_0_716df1f8d095db4b110f4fb0818ef7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, новости крыма, инбюм, экология, природа, севастополь, новости
В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий

Мидиям и устрицам в Крыму угрожает вселение зеленых микроводорослей-убийц

15:31 10.07.2024 (обновлено: 15:32 10.07.2024)
 
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоУченые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Элина Челебиева.

"В России они становятся насущной проблемой для Японского и Белого морей, где наблюдается массовое поражение промысловых моллюсков – мидии, гребешка, анадары. Сообщается, что эти микроорганизмы вызывают поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях, снижают продолжительность жизни моллюсков", – рассказала Челебиева.

Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море.
"Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока", – подчеркнула специалист.
На данный момент в России не существует программ, нацеленных на выявление и изучение этого паразита. Ученые Института биологии южных морей получили на такие исследования грант Российского научного фонда.
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоУченые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
1 из 2
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоУченые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
2 из 2
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
1 из 2
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
2 из 2
Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным "нашествием" возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфинов
В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев
В Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников
Краснокнижный сип
15 июня, 20:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животных
 
Черное мореНовости КрымаИнБЮМЭкологияПриродаСевастопольНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий
15:14Призывала к насилию против русских: в Ялте задержана местная жительница
15:10Крымский мост: время ожидания проезда возросло до двух часов
14:53Российский МиГ-31 развернул норвежский "Посейдон" от границ РФ
14:35В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров
14:12Как новый закон о шкале НДФЛ скажется на доходах россиян
13:43Восемь безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
13:30Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
13:16ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек
13:06Крымский мост: очередь выросла втрое
12:43В Севастополе снова слышна стрельба
12:31В Татарстане разбился экскурсионный самолет – погибли три человека
12:16В Крыму и Севастополе нашли больше сотни служб доставки опасной еды
11:57Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – Минфин
11:32Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде
11:23Пытался сбыть 18 тысяч доз: в Крыму задержан наркокурьер
11:09Два автомобиля загорелись в Ялте: есть пострадавший
10:50В Севастополе мигрант хотел легализоваться под новой фамилией
10:37В Евпатории сегодня будут стрелять
10:25Закон о прогрессивной налоговой шкале принят Госдумой
Лента новостейМолния