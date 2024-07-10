В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Элина Челебиева.Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море."Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока", – подчеркнула специалист.На данный момент в России не существует программ, нацеленных на выявление и изучение этого паразита. Ученые Института биологии южных морей получили на такие исследования грант Российского научного фонда.Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным "нашествием" возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфиновВ заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьевВ Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Элина Челебиева.
"В России они становятся насущной проблемой для Японского и Белого морей, где наблюдается массовое поражение промысловых моллюсков – мидии, гребешка, анадары. Сообщается, что эти микроорганизмы вызывают поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях, снижают продолжительность жизни моллюсков", – рассказала Челебиева.
Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море.
"Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока", – подчеркнула специалист.
На данный момент в России не существует программ, нацеленных на выявление и изучение этого паразита. Ученые Института биологии южных морей получили на такие исследования грант Российского научного фонда.
Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным "нашествием" возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.
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