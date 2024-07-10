https://crimea.ria.ru/20240710/v-chernoe-more-mozhet-vselitsya-mikrovodorosl--ubiytsa-midiy-1138744277.html

В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий

В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий

Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T15:31

2024-07-10T15:31

2024-07-10T15:32

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и в результате гибель двустворчатых моллюсков. Она уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Элина Челебиева.Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море."Это особенно тревожно для интенсивно развивающихся на полуострове марикультурных хозяйств, поскольку многие деликатесные виды привозят на местные фермы из регионов распространения паразитарной микроводоросли. Таким образом, вероятность занесения паразита в Черное море в настоящий момент высока", – подчеркнула специалист.На данный момент в России не существует программ, нацеленных на выявление и изучение этого паразита. Ученые Института биологии южных морей получили на такие исследования грант Российского научного фонда.Ранее в ФИЦ ИнБЮМ рассказали, с чем связано массовое появление медуз у побережья Крыма. По словам ученых, бороться с их сезонным "нашествием" возможно с помощью заградительных сетей, установленных на пляжах. Такая практика существует в местах, где водятся опасные для человека желеобразные.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные свисты: как на Карадаге изучают "язык" дельфиновВ заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьевВ Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников

https://crimea.ria.ru/20240615/sokhranit-ischezayuschie-vidy--v-krymu-podkarmlivayut-dikikh-zhivotnykh-1138104203.html

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севастополь

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черное море, новости крыма, инбюм, экология, природа, севастополь, новости