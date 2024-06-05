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В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев
В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев
В заказнике "Ласпи" сохранена популяция краснокнижных деревьев, в благоприятном состоянии находятся и возобновляются можжевельник высокий и земляничник... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T16:27
2024-06-05T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В заказнике "Ласпи" сохранена популяция краснокнижных деревьев, в благоприятном состоянии находятся и возобновляются можжевельник высокий и земляничник мелкоплодный. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.Кроме того, по словам Мильчаковой, благодаря многим судебным процессам приостановлена застройка участков, которые были выделены еще в украинский период, когда в урочище выдавали паи."Было роздано более 2,5 тысяч участков. Да, судов еще много, и проигранных судов, но все-таки застройки нет", - сказала она. И высказала надежду, что лесные угодья не исчезнут, популяция краснокнижных деревьев будет сохранена.Постановление о создании государственного природного ландшафтного заказника "Ласпи" правительство Севастополя утвердило зимой 2018 года.Урочище Ласпи — одно из самых живописных мест на территории Севастополя, здесь произрастает множество редких краснокнижных растений. Среднегодовая температура воздуха в бухте Ласпи +15 градусов.В июле прошлого года на биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухте Ласпи работали ученые из Донецка, которые изучали редкую флору и фауну севастопольских природных заказников. Большая группа ученых из Донецка и Севастополя впервые проводили совместные исследования редких и охраняемых видов таких природных заказников как "Ласпи", "Караньский", "Фиолент" и "Байдарский".Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегуКот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского суднаМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
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ласпи, инбюм, наталия мильчакова, экология, юбк, крым, новости крыма, севастополь
В заказнике "Ласпи" спасли популяцию краснокнижных деревьев

Природоохранный режим работает: в "Ласпи" сохранена популяция краснокнижных деревьев

16:27 05.06.2024 (обновлено: 16:33 05.06.2024)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяБатилиман
Батилиман
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В заказнике "Ласпи" сохранена популяция краснокнижных деревьев, в благоприятном состоянии находятся и возобновляются можжевельник высокий и земляничник мелкоплодный. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.

"Мы выполнили трехлетний мониторинг состояния <…> Наши деревья – особенно можжевельник высокий и земляничник мелкоплодный - находятся в благоприятном состоянии и показывают процессы возобновления. А это значит, что природоохранный режим работает", - рассказала она.

Кроме того, по словам Мильчаковой, благодаря многим судебным процессам приостановлена застройка участков, которые были выделены еще в украинский период, когда в урочище выдавали паи.
"Было роздано более 2,5 тысяч участков. Да, судов еще много, и проигранных судов, но все-таки застройки нет", - сказала она. И высказала надежду, что лесные угодья не исчезнут, популяция краснокнижных деревьев будет сохранена.
"На примере заказника "Ласпи" мы показали, как могут в едином ключе работать государство, местные органы власти и экологи", - заключила она.
Постановление о создании государственного природного ландшафтного заказника "Ласпи" правительство Севастополя утвердило зимой 2018 года.
Урочище Ласпи — одно из самых живописных мест на территории Севастополя, здесь произрастает множество редких краснокнижных растений. Среднегодовая температура воздуха в бухте Ласпи +15 градусов.
В июле прошлого года на биологической станции Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в бухте Ласпи работали ученые из Донецка, которые изучали редкую флору и фауну севастопольских природных заказников. Большая группа ученых из Донецка и Севастополя впервые проводили совместные исследования редких и охраняемых видов таких природных заказников как "Ласпи", "Караньский", "Фиолент" и "Байдарский".
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