Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна
Кот Мостик побывал на научно-исследовательском судне "Профессор Водяницкий"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым, кот Мостик. В Севастополе есть уникальное научно-исследовательское судно, с помощью которого ученые изучают Черное море. Оно называется "Профессор Водяницкий", в честь выдающегося биолога Владимира Алексеевича Водяницкого. Его очень уважают все люди, и особенно жители Севастополя, потому что он много лет был директором Севастопольской биологической станции (сейчас это ФИЦ ИнБЮМ).
Недавно я вместе со своими двуногими помощниками побывал на этом корабле и теперь готов вам рассказать, как на нем живут и работают ученые со всей России.
Что делают ученые Института биологии южных морей
На "Профессоре Водяницком" есть 11 научных лабораторий, с помощью которых ученые изучают море и все, что в нем живет: от вкусной рыбки, которую я очень люблю, до самых мелких живых существ. Они даже считают икринки, которые мечут разные рыбы, и точно знают, сколько их в разных районах акватории. Для этого есть специальная методика, рассказала мне старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян, которая много раз возглавляла экспедиции на "Водяницком".
"У нас формируется несколько научных отрядов, которые в общем делают одно дело, но цели у всех разные и соответственно исследованиями охвачено все: и вода, и рыбы, и личинки рыб, и икра рыб, и такие существа, как желетелые. Это их научное название, а мы их знаем под названием медузы и гребневики. Мы берем пробы донных отложений, там все живое и неживое подвергается исследованиям", - объяснила она.
На корабле одновременно может находиться около 60 человек, 30 из них – это экипаж корабля. Остальные – ученые, причем не только сотрудники ИнБЮМа, но и исследователи из других регионов России. Наталия Витальевна рассказала, что к ним приезжают ученые даже с Дальнего Востока. И только ученых котов на борту почему-то нет. Не считая такого красивого и умного меня.
Мне рассказали, что когда-то на борт был зачислен юнгой мой коллега Василий. И даже внешне он был на меня похож, такого же привлекательного рыжего окраса. Этого молодого очень сильно покалечили бродячие собаки, и добрые биологи с "Профессора Водяницкого" его вылечили и взяли с собой в море.
"Мы стояли тогда в Троицкой балке, - вспоминает помощник капитана по научно-технической части Виктор Викторович Давыдов. - И кормили этого Ваську, даже ему матрос Максим Тахтилов сделал домик около той лаборатории, где у нас обычно сидит вахтенная служба. Вообще замечательно все было, до тех пор, пока его не порвали местные собаки. Мы его выхаживали, наши девочки ему делали уколы антибиотиками. Потому что досталось ему прилично, даже стал заднюю лапку приволакивать".
А дальше Василия пришлось зачислить в штат и поставить на довольствие, потому что не оставлять же в порту собакам на растерзание. Но рейс был осенний, сезон штормов, "Профессора Водяницкого" сильно качало. И бедному Василию было так плохо, что он еле-еле пережил эту семидневную экспедицию. Как только причалили к берегу и поставили трап, этот безответственный кот вылетел с корабля пулей, и больше его никто не видел. И то сказать, из моих собратьев один я такой смелый и выносливый.
Мостик на капитанском мостике
Конечно же, кот Мостик просто не мог не обследовать капитанский мостик. Люди носили меня, куда я приказывал, потому что на солнце железная палуба раскалилась, а у меня лапы. И даже сам капитан корабля Андрей Борисович Широков брал меня на руки, когда я просил.
Помощник капитана Виктор Давыдов рассказал, что все члены экипажа работают по вахтам. В сутки у них четыре вахты по шесть часов, а потом штурманы, члены машинной команды и матросы меняются. А вот как работать ученым, планирует начальник экспедиции. Это зависит от поставленных задач: например, сотрудники, которые изучают биолюминесценцию моря, должны выходить и брать пробы ночью.
© Фото пресс-службы ИнБЮМНИС "Профессор Водяницкий".
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НИС "Профессор Водяницкий".
© Фото пресс-службы ИнБЮМ
© Фото пресс-службы ИнБЮМПробы берут с помощью специальных лебедок.
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Пробы берут с помощью специальных лебедок.
© Фото пресс-службы ИнБЮМ
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С помощью этих рычагов отдают команды машинистам: полный вперед! Самый полный!
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© Фото пресс-службы ФИЦ ИнБЮМУченые опускают гидрологический зонд для забора проб морской воды.
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Ученые опускают гидрологический зонд для забора проб морской воды.
© Фото пресс-службы ФИЦ ИнБЮМ
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченскую рыбку я очень люблю!
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Керченскую рыбку я очень люблю!
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7 из 16
Они хотели научить кота вязать морские узлы…
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтарший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Витальевна Бурдиян
8 из 16
Старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Витальевна Бурдиян
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПомощник капитана Виктор Давыдов в научно-технической лаборатории
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Помощник капитана Виктор Давыдов в научно-технической лаборатории
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Капитан НИС "Профессор Водяницкий" Андрей Широков и кот Мостик
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗа штурвалом всегда стоит рулевой матрос. А я хочу быть капитаном!
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За штурвалом всегда стоит рулевой матрос. А я хочу быть капитаном!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Прррравильно они тут курс прокладывают, пррррравильно
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Прррравильно они тут курс прокладывают, пррррравильно
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Подарки мне очень понррррравились!
16 из 16
Подарки мне очень понррррравились!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 16
НИС "Профессор Водяницкий".
© Фото пресс-службы ИнБЮМ
2 из 16
Пробы берут с помощью специальных лебедок.
© Фото пресс-службы ИнБЮМ
3 из 16
С помощью этих рычагов отдают команды машинистам: полный вперед! Самый полный!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 16
Ученые опускают гидрологический зонд для забора проб морской воды.
© Фото пресс-службы ФИЦ ИнБЮМ
5 из 16
А вы знали, что швабра на корабле называется "Машка"?
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 16
Керченскую рыбку я очень люблю!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 16
Они хотели научить кота вязать морские узлы…
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 16
Старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Витальевна Бурдиян
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 16
Помощник капитана Виктор Давыдов в научно-технической лаборатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 16
Геологические трубки для отбора морского грунта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 16
Лично проверил, как у них там соблюдаются правила безопасности
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 16
Муррмяу! Вас приветствует капитан Мостик!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 16
Капитан НИС "Профессор Водяницкий" Андрей Широков и кот Мостик
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 16
За штурвалом всегда стоит рулевой матрос. А я хочу быть капитаном!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 16
Прррравильно они тут курс прокладывают, пррррравильно
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 16
Подарки мне очень понррррравились!
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На капитанском мостике я изучил морские карты и проверил, правильно ли проложен курс для следующей экспедиции. Потом хотел сам повести корабль и даже запрыгнул на штурвал, но мне сказали, что это на судне обычно делает рулевой матрос, а капитан только отдает команды. В общем, не царское это дело. Поэтому я тут же ушел и стал проверять, как работает на корабле связь и такая машина, через которую отдают приказы в машинное отделение: полный вперед! Так держать!
Я всем там очень понравился, и мне даже подарили подарки: жена капитана сделала для меня кота из воздушного шара, а дочка нарисовала мой портрет. Я на нем получился почти такой же красивый, как в жизни.
Потом люди хотели научить меня вязать морские узлы, но я им показал, что коты умеют запутывать канаты так, что ни один человек не развяжет. А потом началось самое интересное - мы спустились в кают-компанию пообедать.
Как устроена жизнь на корабле
Тут для меня и моих помощников накрыли такой стол, что и без качки закачаешься! Люди зачем-то ели огурцы и морковку, хотя на столе было много чего вкусного. Мне подали черноморских креветок, хека и керченскую хамсу, так что я сразу вспомнил свою молодость на Крымском мосту. Керченскую рыбку я очень люблю.
Во время экспедиции надо целый месяц чем-то кормить 60 человек. Для них по специальным нормам рассчитывают все продукты и воду, а еще на корабль набирают много воды, чтобы мыться в душевых и париться в сауне, которая тоже есть на борту.
А по-моему, умываться лапой и языком гораздо практичнее. Но люди говорят, что особенно сауна им очень нужна, чтобы не заболеть, потому что на палубе приходится работать в любую погоду и в любое время года.
"У нас два повара и две буфетчицы. Каждый день они должны накормить 60 человек, помыть за ними посуду и приготовить все на следующий день. Это громадный труд, без выходных, без каких-то поблажек, потому что 60 человек голодными оставить нельзя", - рассуждает начальник экспедиции Наталия Бурдиян.
Повара сами пекут хлеб и даже булочки, хвалит сотрудников Наталия Витальевна. На Пасху повар ночью не ложится спать, чтобы на всех напечь куличики. Мне очень нравится, что она такая заботливая, хотя я такого не ем.
На борту обязательно есть врач, а у него - все необходимые медикаменты на случай, если кто-нибудь все-таки заболеет. Еще на корабле работает прачечная. Все это большой труд, который ученые очень ценят.
В свободное от работы времени люди играют в настольные игры, особенно им нравится "Мафия". Поскольку научные работники почти месяц проводят в море (а раньше они ходили по всем морям и океанам, и это занимало по полгода), то сами устраивают себе праздники: играют на гитаре, поют, читают стихи. Иногда они влюбляются, женятся и потом уже ходят в экспедиции вместе, как муж и жена. А еще они все до одного влюблены в море и в свою работу и без этого уже не смогут жить. Потому что здесь, выходя за дверь "офиса", видишь не скучный коридор, а закат солнца над бескрайним морем.
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