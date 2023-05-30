https://crimea.ria.ru/20230530/kot-mostik-uznal-o-zhizni-uchenykh-na-bortu-nauchno-issledovatelskogo-sudna-1129073564.html

Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна

Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна

В Севастополе есть уникальное научно-исследовательское судно, с помощью которого ученые изучают Черное море. Оно называется "Профессор Водяницкий", в честь... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T20:51

2023-05-30T20:51

2023-05-30T20:51

новости от кота мостика

крым

профессор водяницкий

новости крыма

севастополь

черное море

инбюм

наука и технологии

андрей широков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым, кот Мостик. В Севастополе есть уникальное научно-исследовательское судно, с помощью которого ученые изучают Черное море. Оно называется "Профессор Водяницкий", в честь выдающегося биолога Владимира Алексеевича Водяницкого. Его очень уважают все люди, и особенно жители Севастополя, потому что он много лет был директором Севастопольской биологической станции (сейчас это ФИЦ ИнБЮМ).Недавно я вместе со своими двуногими помощниками побывал на этом корабле и теперь готов вам рассказать, как на нем живут и работают ученые со всей России.Что делают ученые Института биологии южных морейНа "Профессоре Водяницком" есть 11 научных лабораторий, с помощью которых ученые изучают море и все, что в нем живет: от вкусной рыбки, которую я очень люблю, до самых мелких живых существ. Они даже считают икринки, которые мечут разные рыбы, и точно знают, сколько их в разных районах акватории. Для этого есть специальная методика, рассказала мне старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян, которая много раз возглавляла экспедиции на "Водяницком".На корабле одновременно может находиться около 60 человек, 30 из них – это экипаж корабля. Остальные – ученые, причем не только сотрудники ИнБЮМа, но и исследователи из других регионов России. Наталия Витальевна рассказала, что к ним приезжают ученые даже с Дальнего Востока. И только ученых котов на борту почему-то нет. Не считая такого красивого и умного меня.Мне рассказали, что когда-то на борт был зачислен юнгой мой коллега Василий. И даже внешне он был на меня похож, такого же привлекательного рыжего окраса. Этого молодого очень сильно покалечили бродячие собаки, и добрые биологи с "Профессора Водяницкого" его вылечили и взяли с собой в море.А дальше Василия пришлось зачислить в штат и поставить на довольствие, потому что не оставлять же в порту собакам на растерзание. Но рейс был осенний, сезон штормов, "Профессора Водяницкого" сильно качало. И бедному Василию было так плохо, что он еле-еле пережил эту семидневную экспедицию. Как только причалили к берегу и поставили трап, этот безответственный кот вылетел с корабля пулей, и больше его никто не видел. И то сказать, из моих собратьев один я такой смелый и выносливый.Мостик на капитанском мостикеКонечно же, кот Мостик просто не мог не обследовать капитанский мостик. Люди носили меня, куда я приказывал, потому что на солнце железная палуба раскалилась, а у меня лапы. И даже сам капитан корабля Андрей Борисович Широков брал меня на руки, когда я просил.Помощник капитана Виктор Давыдов рассказал, что все члены экипажа работают по вахтам. В сутки у них четыре вахты по шесть часов, а потом штурманы, члены машинной команды и матросы меняются. А вот как работать ученым, планирует начальник экспедиции. Это зависит от поставленных задач: например, сотрудники, которые изучают биолюминесценцию моря, должны выходить и брать пробы ночью.На капитанском мостике я изучил морские карты и проверил, правильно ли проложен курс для следующей экспедиции. Потом хотел сам повести корабль и даже запрыгнул на штурвал, но мне сказали, что это на судне обычно делает рулевой матрос, а капитан только отдает команды. В общем, не царское это дело. Поэтому я тут же ушел и стал проверять, как работает на корабле связь и такая машина, через которую отдают приказы в машинное отделение: полный вперед! Так держать!Я всем там очень понравился, и мне даже подарили подарки: жена капитана сделала для меня кота из воздушного шара, а дочка нарисовала мой портрет. Я на нем получился почти такой же красивый, как в жизни.Потом люди хотели научить меня вязать морские узлы, но я им показал, что коты умеют запутывать канаты так, что ни один человек не развяжет. А потом началось самое интересное - мы спустились в кают-компанию пообедать.Как устроена жизнь на кораблеТут для меня и моих помощников накрыли такой стол, что и без качки закачаешься! Люди зачем-то ели огурцы и морковку, хотя на столе было много чего вкусного. Мне подали черноморских креветок, хека и керченскую хамсу, так что я сразу вспомнил свою молодость на Крымском мосту. Керченскую рыбку я очень люблю.Во время экспедиции надо целый месяц чем-то кормить 60 человек. Для них по специальным нормам рассчитывают все продукты и воду, а еще на корабль набирают много воды, чтобы мыться в душевых и париться в сауне, которая тоже есть на борту. А по-моему, умываться лапой и языком гораздо практичнее. Но люди говорят, что особенно сауна им очень нужна, чтобы не заболеть, потому что на палубе приходится работать в любую погоду и в любое время года.Повара сами пекут хлеб и даже булочки, хвалит сотрудников Наталия Витальевна. На Пасху повар ночью не ложится спать, чтобы на всех напечь куличики. Мне очень нравится, что она такая заботливая, хотя я такого не ем.На борту обязательно есть врач, а у него - все необходимые медикаменты на случай, если кто-нибудь все-таки заболеет. Еще на корабле работает прачечная. Все это большой труд, который ученые очень ценят.Все новости от кота Мостика читайте по ссылке >>В свободное от работы времени люди играют в настольные игры, особенно им нравится "Мафия". Поскольку научные работники почти месяц проводят в море (а раньше они ходили по всем морям и океанам, и это занимало по полгода), то сами устраивают себе праздники: играют на гитаре, поют, читают стихи. Иногда они влюбляются, женятся и потом уже ходят в экспедиции вместе, как муж и жена. А еще они все до одного влюблены в море и в свою работу и без этого уже не смогут жить. Потому что здесь, выходя за дверь "офиса", видишь не скучный коридор, а закат солнца над бескрайним морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Место особой энергии: одно из самых таинственных мест КрымаКот Мостик открыл фотовыставку о путешествиях по Крыму - ВИДЕОКот Мостик в гостях у лошадок: а много ль кобыла дает молока?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, профессор водяницкий, новости крыма, севастополь, черное море, инбюм, наука и технологии, андрей широков