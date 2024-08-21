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Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли они - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли они
Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли они - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли они
В Азовском море была обнаружена большая популяция двустворчатых моллюсков, которых можно назвать родственниками черноморских мидий. Их нашли в отводном канале... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T14:31
2024-08-21T14:31
инбюм
азовское море
природа
наука в крыму: открытия и изобретения
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Азовском море была обнаружена большая популяция двустворчатых моллюсков, которых можно назвать родственниками черноморских мидий. Их нашли в отводном канале Камыш-Бурунской бухты. Об этом рассказала начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Наталья Поспелова.Ранее этот вид моллюсков встречался изредка, в небольших количествах. Открытие крупной популяции говорит о том, что вид акклиматизировался и чувствует себя хорошо, уточняют в ИнБЮМ.Экспедиция в районе Керченского полуострова проходила с 13 по 16 августа. Ученые исследовали биологическое разнообразие акватории Азовского моря в районе Керченского полуострова, включая территорию Казантипского природного заповедника. Эту часть акватории исследуют в тесном взаимодействии с работниками заповедника.Ранее специалисты обнаружили в районе Керчи массовое поселение рифообразующей полихеты-вселенца Ficopomatus enigmaticus. Это вид кольчатых червей, который может существовать в самых разных природных условиях.В процессе жизнедеятельности этот вид морских червей образует трубчатые образования – конгломераты, которые становятся убежищем для других морских животных, подобно коралловым рифам.В дальнейшем ученым предстоит большая работа по изучению видов-вселенцев, их продукционного потенциала с учетом гидрохимических характеристик местных вод.Ранее ученые ИнБЮМ рассказали, что в русле реки Салгир "чужаки" из Днепра вытесняют местные виды рыб. Например, на грани исчезновения оказалась рыба под названием гольян, которая и без того страдает от антропогенного воздействия.Читайте также на РИА Новости Крым:Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид В Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидийВ Крыму заявили о возможном вторжении в Черное море опасных хищников
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инбюм, азовское море, природа, наука в крыму: открытия и изобретения, крым, новости крыма
Ученые обнаружили в Азовском море новых обитателей – опасны ли они

В Азовском море поселились невкусные родственники мидий и кольчатые черви

14:31 21.08.2024
 
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)Конгломерат, который образуют черви-вселенцы, становятся убежищем для других морских животных
Конгломерат, который образуют черви-вселенцы, становятся убежищем для других морских животных
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Азовском море была обнаружена большая популяция двустворчатых моллюсков, которых можно назвать родственниками черноморских мидий. Их нашли в отводном канале Камыш-Бурунской бухты. Об этом рассказала начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Наталья Поспелова.

"В этом канале в большом количестве был найден вселенец, впервые отмеченный в 2002 году в водах Румынии, - двустворчатый моллюск из семейства митилиды Arcatula. Этот вид освоил Черное и Азовское моря, образует устойчивые поселения в прибрежной зоне, и может создавать конкуренцию аборигенным видам", - сказала она.

Ранее этот вид моллюсков встречался изредка, в небольших количествах. Открытие крупной популяции говорит о том, что вид акклиматизировался и чувствует себя хорошо, уточняют в ИнБЮМ.
Экспедиция в районе Керченского полуострова проходила с 13 по 16 августа. Ученые исследовали биологическое разнообразие акватории Азовского моря в районе Керченского полуострова, включая территорию Казантипского природного заповедника. Эту часть акватории исследуют в тесном взаимодействии с работниками заповедника.
Ранее специалисты обнаружили в районе Керчи массовое поселение рифообразующей полихеты-вселенца Ficopomatus enigmaticus. Это вид кольчатых червей, который может существовать в самых разных природных условиях.
"Предполагается, что в ближайшие годы он будет успешно распространяться в Азовском море и прилегающих водоемах. Вселение F. enigmaticus в Черноморско-Азовский бассейн оказывает влияние на аборигенные виды", - говорится в сообщении пресс-службы.
В процессе жизнедеятельности этот вид морских червей образует трубчатые образования – конгломераты, которые становятся убежищем для других морских животных, подобно коралловым рифам.
В дальнейшем ученым предстоит большая работа по изучению видов-вселенцев, их продукционного потенциала с учетом гидрохимических характеристик местных вод.
Ранее ученые ИнБЮМ рассказали, что в русле реки Салгир "чужаки" из Днепра вытесняют местные виды рыб. Например, на грани исчезновения оказалась рыба под названием гольян, которая и без того страдает от антропогенного воздействия.
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ИнБЮМАзовское мореПриродаНаука в Крыму: открытия и изобретенияКрымНовости Крыма
 
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