https://crimea.ria.ru/20240713/effektnaya-perevyazannaya-strekoza--endemik-kryma-ischezla-kak-vid-1138781675.html

Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид

Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид

В Крыму утрачен вид эффектной стрекозы с яркими, как будто перевязанными крыльями – Сжатобрюх предгорный, или Стрекоза перевязанная. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T15:35

2024-07-13T15:35

2024-07-13T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Крыму утрачен вид эффектной стрекозы с яркими, как будто перевязанными крыльями – Сжатобрюх предгорный, или Стрекоза перевязанная. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии - филиала ФИЦ ИнБЮМ, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.Еще один вид, который ученые не фиксировали во время экспедиций последних лет, - это Экдионурус единственный – эндемик Крыма. Это вид поденок – насекомых, личинки которых встречаются на дне рек и ручьев."Оказалось, что этот вид очень чувствителен к загрязнению. Он живет на участках полноводных рек среднего течения, в Севастополе это часть реки Черной и в Республике Крым - это участок реки Альма выше партизанского водохранилища. Так вот, в последние годы мы этот вид не регистрируем", - констатирует Прокопов.Если этот вид исчезнет в Крыму, то он исчезнет и в мировой фауне, подчеркивает Григорий Прокопов. Ученые не теряют надежды обнаружить его, но фактически его уже можно причислить к вымирающим. Экосистемы многих рек в Крыму деградируют под влиянием антропогенного фактора, действие которого усугубляется климатическими изменениями.Сотрудники ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексное изучение экосистемы реки Салгир. Эта работа стартовала в конце мая 2023 года, она охватывает несколько районов полуострова – Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Белогорский. Цель ученых – изучение антропогенного воздействия на экосистему реки в прошлом и до наших дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверкуУникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоМраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, григорий прокопов, инбюм, насекомые, экология, крым, природа