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Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид
Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид
В Крыму утрачен вид эффектной стрекозы с яркими, как будто перевязанными крыльями – Сжатобрюх предгорный, или Стрекоза перевязанная. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T15:35
2024-07-13T15:35
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Крыму утрачен вид эффектной стрекозы с яркими, как будто перевязанными крыльями – Сжатобрюх предгорный, или Стрекоза перевязанная. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии - филиала ФИЦ ИнБЮМ, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.Еще один вид, который ученые не фиксировали во время экспедиций последних лет, - это Экдионурус единственный – эндемик Крыма. Это вид поденок – насекомых, личинки которых встречаются на дне рек и ручьев."Оказалось, что этот вид очень чувствителен к загрязнению. Он живет на участках полноводных рек среднего течения, в Севастополе это часть реки Черной и в Республике Крым - это участок реки Альма выше партизанского водохранилища. Так вот, в последние годы мы этот вид не регистрируем", - констатирует Прокопов.Если этот вид исчезнет в Крыму, то он исчезнет и в мировой фауне, подчеркивает Григорий Прокопов. Ученые не теряют надежды обнаружить его, но фактически его уже можно причислить к вымирающим. Экосистемы многих рек в Крыму деградируют под влиянием антропогенного фактора, действие которого усугубляется климатическими изменениями.Сотрудники ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексное изучение экосистемы реки Салгир. Эта работа стартовала в конце мая 2023 года, она охватывает несколько районов полуострова – Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Белогорский. Цель ученых – изучение антропогенного воздействия на экосистему реки в прошлом и до наших дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверкуУникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоМраморный Пушкинский фонтан появится на набережной Салгира в Симферополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, григорий прокопов, инбюм, насекомые, экология, крым, природа
Эффектная "перевязанная" стрекоза – эндемик Крыма исчезла как вид

В Крыму вымерла популяция эффектной "перевязанной" стрекозы - видео

15:35 13.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Крыму утрачен вид эффектной стрекозы с яркими, как будто перевязанными крыльями – Сжатобрюх предгорный, или Стрекоза перевязанная. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии - филиала ФИЦ ИнБЮМ, старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.

"Красивая стрекоза, русское название – Сжатобрюх предгорный, или Стрекоза перевязанная. Такое название ей дано по рисунку на крыльях – они как бы перевязаны темной полосой. Последняя известная популяция этого вида была уничтожена возле Крымского федерального университета в результате расчистки русла реки Салгир", - говорит ученый.

© Григорий ПрокоповСтрекоза перевязанная
Стрекоза перевязанная
© Григорий Прокопов
Стрекоза перевязанная
Еще один вид, который ученые не фиксировали во время экспедиций последних лет, - это Экдионурус единственный – эндемик Крыма. Это вид поденок – насекомых, личинки которых встречаются на дне рек и ручьев.
© Григорий ПрокоповЭкдионурус единственный
Экдионурус единственный
© Григорий Прокопов
Экдионурус единственный
"Оказалось, что этот вид очень чувствителен к загрязнению. Он живет на участках полноводных рек среднего течения, в Севастополе это часть реки Черной и в Республике Крым - это участок реки Альма выше партизанского водохранилища. Так вот, в последние годы мы этот вид не регистрируем", - констатирует Прокопов.
Если этот вид исчезнет в Крыму, то он исчезнет и в мировой фауне, подчеркивает Григорий Прокопов. Ученые не теряют надежды обнаружить его, но фактически его уже можно причислить к вымирающим. Экосистемы многих рек в Крыму деградируют под влиянием антропогенного фактора, действие которого усугубляется климатическими изменениями.
© Григорий ПрокоповСтрекоза Дедка
Стрекоза Дедка
© Григорий Прокопов
Стрекоза Дедка

"Вот Когтедедка вильчатый – представитель стрекоз, этот вид встречается не часто, потому что более чувствителен к загрязнению. А есть похожий вид, дедка обыкновенный, так он вообще почти исчез, потому что ему нужны полноводные реки, а у нас с этим проблема", - говорит ученый.

© Григорий ПрокоповСтрекоза Когтедедка
Стрекоза Когтедедка
© Григорий Прокопов
Стрекоза Когтедедка
Сотрудники ФИЦ ИнБЮМ проводят комплексное изучение экосистемы реки Салгир. Эта работа стартовала в конце мая 2023 года, она охватывает несколько районов полуострова – Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Белогорский. Цель ученых – изучение антропогенного воздействия на экосистему реки в прошлом и до наших дней.
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Новости КрымаГригорий ПрокоповИнБЮМНасекомыеЭкологияКрымПрирода
 
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