https://crimea.ria.ru/20241101/v-germanii-pod-novyy-god-15-raz-pokazhut-lyubimuyu-zolushku-sovetskikh-detey-1141549171.html

В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей

В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей

Любимую киносказку советской детворы "Три орешка для Золушки" до сих пор каждый год показывают в Германии. В этот Новый год по немецким каналам ее покажут 15... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T21:56

2024-11-01T21:56

2024-11-01T21:56

германия

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кино

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Любимую киносказку советской детворы "Три орешка для Золушки" до сих пор каждый год показывают в Германии. В этот Новый год по немецким каналам ее покажут 15 раз, сообщает немецкое издание Bild*.В этом году показы популярной киноистории пройдут на каналах Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR. Они начнутся 1 декабря и завершатся 6 января, сообщает Bild*.Главные роли в фильме "Три орешка для Золушки" сыграли чехословацкие и чешские актеры Либуше Шафранкова и Павел Травничек. Сказку неоднократно показывали в Советском Союзе, она завоевала огромную популярность среди взрослых и детей. Известную песню "А где твое гнездо, птичка?" в фильме спел также популярный в СССР певец Карел Готт.В русской версии Золушку и принца озвучивали актеры Людмила Старицына и Юрий Соловьев, а голосом короля говорил народный артист РСФСР Игорь Дмитриев.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеВ главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и России

германия

ссср

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, новости, кино, ссср, история