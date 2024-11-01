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В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей
В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей
Любимую киносказку советской детворы "Три орешка для Золушки" до сих пор каждый год показывают в Германии. В этот Новый год по немецким каналам ее покажут 15... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T21:56
2024-11-01T21:56
2024-11-01T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Любимую киносказку советской детворы "Три орешка для Золушки" до сих пор каждый год показывают в Германии. В этот Новый год по немецким каналам ее покажут 15 раз, сообщает немецкое издание Bild*.В этом году показы популярной киноистории пройдут на каналах Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR. Они начнутся 1 декабря и завершатся 6 января, сообщает Bild*.Главные роли в фильме "Три орешка для Золушки" сыграли чехословацкие и чешские актеры Либуше Шафранкова и Павел Травничек. Сказку неоднократно показывали в Советском Союзе, она завоевала огромную популярность среди взрослых и детей. Известную песню "А где твое гнездо, птичка?" в фильме спел также популярный в СССР певец Карел Готт.В русской версии Золушку и принца озвучивали актеры Людмила Старицына и Юрий Соловьев, а голосом короля говорил народный артист РСФСР Игорь Дмитриев.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о СевастополеВ главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и России
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германия, новости, кино, ссср, история
В Германии под Новый год 15 раз покажут любимую "Золушку" советских детей
В Германии под Новый год 15 раз покажут любимый в СССР фильм "Три орешка для Золушки"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым
. Любимую киносказку советской детворы "Три орешка для Золушки" до сих пор каждый год показывают в Германии. В этот Новый год по немецким каналам ее покажут 15 раз, сообщает немецкое издание Bild
*.
"Легендарная киносказка режиссера Вацлава Ворличека снята в 1973 году совместно ГДР и Чехословакией. Фильм из стран соцлагеря был популярен в СССР. Он до сих пор остается одной из любимых новогодних кинокартин во многих государствах Европы, в том числе в Германии", – говорится в публикации.
В этом году показы популярной киноистории пройдут на каналах Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR. Они начнутся 1 декабря и завершатся 6 января, сообщает Bild*.
Главные роли в фильме "Три орешка для Золушки" сыграли чехословацкие и чешские актеры Либуше Шафранкова и Павел Травничек. Сказку неоднократно показывали в Советском Союзе, она завоевала огромную популярность среди взрослых и детей. Известную песню "А где твое гнездо, птичка?" в фильме спел также популярный в СССР певец Карел Готт.
В русской версии Золушку и принца озвучивали актеры Людмила Старицына и Юрий Соловьев, а голосом короля говорил народный артист РСФСР Игорь Дмитриев.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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