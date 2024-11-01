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Из Мариуполя в Крым хотят запустить катера на подводных крыльях
Из Мариуполя в Крым хотят запустить катера на подводных крыльях - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Из Мариуполя в Крым хотят запустить катера на подводных крыльях
В 2026 году министерством транспорта Ростовской области планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" для того, чтобы РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T20:06
2024-11-01T20:06
2024-11-01T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году министерством транспорта Ростовской области планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" для того, чтобы связать морским путем Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту. Об этом сообщает министерство транспорта Ростовской области со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.По предоставленной информации, в 2027 году также для этих целей будут использованы еще два судна на подводных крыльях морского класса "Метеор М".В глобальных целях – завершить первый этап возобновления пассажирских перевозок по Дону и расширять географию водного транспорта, создавая причальную инфраструктуру. Такое поручение дал Голубев на заседании правительства области.По мнению губернатора, водный транспорт – это не только перевозки, но в большей степени туризм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего ВостокаПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрдПаромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта
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Из Мариуполя в Крым хотят запустить катера на подводных крыльях
Катера на подводных крыльях в Крым из Запорожской области хотят запустить в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В 2026 году министерством транспорта Ростовской области планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях "Валдай 45Р" и "Метеор 120Р" для того, чтобы связать морским путем Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту. Об этом сообщает министерство транспорта Ростовской области со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.
По предоставленной информации, в 2027 году также для этих целей будут использованы еще два судна на подводных крыльях морского класса "Метеор М".
В глобальных целях – завершить первый этап возобновления пассажирских перевозок по Дону и расширять географию водного транспорта, создавая причальную инфраструктуру. Такое поручение дал Голубев на заседании правительства области.
"Вторым этапом станет дальнейшее расширение флота и географии перевозок. Запуск маршрута Ростов-на-Дону – Мариуполь в дальнейшем может стать альтернативой автомобильному и железнодорожному сообщениям между регионами", – сказано в сообщении.
По мнению губернатора, водный транспорт – это не только перевозки, но в большей степени туризм.
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