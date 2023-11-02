https://crimea.ria.ru/20231102/paromy-v-sevastopole-na-elektrotyage-novoe-reshenie-dlya-starogo-transporta-1132498270.html

Паромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта

Паромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Паромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта

Из двух севастопольских паромов на линию фактически может выходить один, пока второй находится в ремонте. С каждым годом приводить в порядок старые суда все... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T06:35

2023-11-02T06:35

2023-11-02T06:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Из двух севастопольских паромов на линию фактически может выходить один, пока второй находится в ремонте. С каждым годом приводить в порядок старые суда все сложнее. Взамен предлагают рассмотреть возможность строительства новых, отечественных электрических паромов. Подробнее - в материале РИА Новости Крым.Морские перевозки в городе с весны 2020 года вошли в зону ответственности ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". Так в парке техники старейшего и крупнейшего пассажирского перевозчика, помимо троллейбусов и автобусов, появились катера и паромы.Как рассказал начальник отдела технической эксплуатации службы пассажирского флота предприятия Виктор Ильиных, один из паромов - "Адмирал Лазарев" - выйдет на линию после ремонта предположительно к новому году, но вслед за ним на профилактику вскоре пойдет другой – Адмирал Истомин". Вместе работать они не смогут: состояние транспорта этого не позволит.Он напомнил, что паромы были куплены более 10 лет назад уже старыми, и если поначалу их попытались восстановить и запустили в работу, то "сегодня этого подвига не повторить" - их выпустили 40 лет назад, и многие запчасти уже не производятся. "Что еще хуже – все оборудование иностранное, а сейчас санкции: "заменить нечем, заказать в индивидуальном порядке – минимум в пять раз дороже".Серьезно усложняет получение сертифицированных материалов и отсутствие в Европе представительств Российского морского регистра судоходства: "они упразднены", говорит он. Но в Севастополе, как и во всей России, ведомство никто не отменял, как и его требования.Выполняя их, в частности, ждут запчасти для "Адмирала Лазарева". "Как они будут, сразу начнем собирать, проводить испытания и выпускать паром на линию. Постараемся к новому году", – говорит Ильиных.Когда точно, сказать с уверенностью нельзя, но вслед за "Лазаревым" на планово-предупредительный ремонт пойдет "Истомин", добавил он.По мнению Ильиных, если проблему не решить в сжатые сроки, "город останется без паромов в ближайшем будущем". Новые отечественные электропаромы вместо старых норвежскихВышесказанное подтверждают документы за подписью начальника управления флота "Севэлектроавтотранса" Алексея Сугака и руководителя ГУП Дениса Будыша. Это письма, адресованные главе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергею Таматаеву и директору Центрального конструкторского бюро "Коралл" Максиму Ковалеву.В одном из них Будыш сообщает, что при эксплуатации имеющихся паромов "присутствуют значительные проблемы". И просит, учитывая "социальную значимость морского транспорта", рассмотреть возможность поставить в правительстве города вопрос о включении в целевую программу развития Крыма и Севастополя на 2024 год работ по проектированию и строительству двух новых электрических паромов. Экологичных, лучших по характеристикам и, главное, отечественных.В августе о разработке концепт-проекта такого электропарома нового поколения и готовности предприятия работать над техзаданием РИА Новости Крым рассказывал главный инженер ЦКБ "Коралл" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию – ОСК) Александр Махмутов. По словам главного конструктора Сергея Кныша, ориентировочно он будет стоить около миллиарда рублей. И строить непременно нужно в Крыму, считает он: на Севастопольском морзаводе, заводе "Море" в Феодосии или "Заливе" в Керчи. ФЦП позволит ускорить многие процедуры, и тогда новый паром может выйти в свой первый рейс уже через два года, "за три года можно построить и два парома, если их делать одинаковыми".К теме уже проявил интерес постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым он отметил, что вопрос строительства таких паромов достоин обсуждения с крымскими специалистами, занятыми в судостроительной отрасли."Я от вас впервые слышу о паромах на электрической тяге. Этим надо поинтересоваться", – сказал Мурадов.В пресс-службе департамента транспорта Севастополя корреспонденту РИА Новости Крым сообщили, что "решение о строительстве электрических паромов еще не принято".В Севастополе между южной и северной стороной города, помимо катеров, курсируют два парома: "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска). Оба были закуплены частной организацией в Норвегии в 2012 году. В 2016-м суда приостановили работу в связи с убыточностью перевозок и позже были выкуплены правительством города за 59,2 млн рублей, поставлены на баланс ГУП "Севморпорт" и на учет в Российский речной регистр и возобновили перевозки.Паромы регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии. В июне текущего года в связи с задержкой выхода одного из них губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам. Время от времени перевозки через главную бухту города приостанавливаются из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в последнее время, на фоне СВО и в связи с попытками террористических атак со стороны Украины, рейды временно закрывают для проведения мероприятий по безопасности судоходства.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев пригрозил увольнениями за невыход парома на линию в Севастополе В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" паромаСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, морской транспорт, севэлектроавтотранс, виктор ильиных, георгий мурадов, новости крыма, логистика, импортозамещение, санкции против россии