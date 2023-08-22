https://crimea.ria.ru/20230822/v-sevastopole-razrabatyvayut-elektroparom-novogo-pokoleniya-1130854952.html
В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения
В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения
Центральное конструкторское бюро "Коралл", входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), разрабатывает для Севастополя паром нового поколения – на... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T08:21
2023-08-22T08:21
2023-08-22T09:29
севастополь
морской транспорт
новости крыма
импортозамещение
судостроение
александр махмутов
паромы и катера в севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 авг РИА Новости Крым, Анна Петрова. Центральное конструкторское бюро "Коралл", входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), разрабатывает для Севастополя паром нового поколения – на электрической тяге, который предполагается собрать исключительно из отечественных комплектующих. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный инженер Александр Махмутов.В отличие от ныне действующих в Севастополе паромов на дизельном топливе - "Адмирал Лазарев" и "Адмирал Истомин" - которые неэкологичны и стары, регулярно выходят из строя и по очереди стоят в ремонте, это судно станет и безопасным, и безвредным, и, безусловно, более эффективным, говорит Махмутов.Предполагается, что заряжаться такой паром будет ночью, когда не работает, на своей стоянке у причала в Артиллерийской бухте. По словам Махмутова, этого хватит на полдня работы, до 4-5 часов, все будет зависеть от того, как судно намерены эксплуатировать, сколько оно будет делать рейсов.Также необходимо предусмотреть береговую станцию на Северной стороне города, куда паром будет прибывать и где сможет подзаряжаться во время погрузки-разгрузки в середине дня, добавил Махмутов.Курсировать электропаром сможет так же, как это делают дизельные паромы сейчас: между Артбухтой и Северной. Хотя по своим мореходным качествам новое судно способно будет ходить в прибрежные морские районы. "И, конечно, в более длинные рейсы в Севастополе, в частности, до Инкермана, как это было раньше, и даже до Качи, будь только в этом курортном поселке пирс для швартовки", - отметил эксперт.По его словам, документация на новое судно разрабатывается "на основе современных решений, принятых на зарубежных паромах аналогичного назначения". При этом все комплектующие для него, согласно проекту, будут закупаться в России.А вот строить хотелось бы именно в Крыму, подчеркнул он. Для этого есть все возможности: подойдет и Севастопольский морской завод (СМЗ), и завод "Море" в Феодосии, и "Залив" в Керчи.Основным направлением деятельности ЦКБ "Коралл" является разработка проектов освоения шельфа, морских месторождений нефти и газа. Разработку же нового парома для Севастополя здесь осуществляют в рамках программы инновационного развития, по собственной инициативе и за свои средства, отметил Махмутов.Уже готовы техзадание и основные технические решения. В 2024-м будет технико-экономическое обоснование и техпроект, которые должны пройти согласование во всех профильных инстанциях государственного контроля и надзора. Когда будет ясно, кто финансирует проект и кто строит, - возьмутся за рабочую документацию.В ЦКБ отметили, что в июле направили письмо на имя и. о. директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислава Таматаева, в котором известили о ходе работ и высказали готовность совместно двигаться в этом направлении, если город заинтересован. Ответа пока не получили. В пресс-службе департамента сообщили РИА Новости Крым, что официально на них по этой теме не выходили, но, если обращение будет, здесь "готовы рассмотреть такую возможность".В Севастополе между южной и северной стороной города, помимо катеров, курсируют два парома: "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска). Оба были закуплены частной организацией в Норвегии в 2012 году. В 2016-м суда приостановили работу в связи с убыточностью перевозок и позже были выкуплены правительством города за 59,2 млн рублей, поставлены на баланс ГУП "Севморпорт" и на учет в Российский речной регистр и возобновили перевозки.Паромы регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии. В июне текущего года в связи с задержкой выхода одного из них губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам. Время от времени перевозки через главную бухту города приостанавливаются из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в последнее время, на фоне СВО и в связи с попытками террористических атак со стороны Украины, рейды временно закрывают для проведения мероприятий по безопасности судоходства. Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
https://crimea.ria.ru/20230820/iz-kryma-v-oae-kak-v-sudake-sozdayut-unikalnye-katamarany-na-elektrotyage-1130782199.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, морской транспорт, новости крыма, импортозамещение, судостроение, александр махмутов, паромы и катера в севастополе
В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения
В Севастополе идет разработка нового электрического пассажирского парома
08:21 22.08.2023 (обновлено: 09:29 22.08.2023)
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 авг РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Центральное конструкторское бюро "Коралл", входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), разрабатывает для Севастополя паром нового поколения – на электрической тяге, который предполагается собрать исключительно из отечественных комплектующих. Об этом РИА Новости Крым
сообщил главный инженер Александр Махмутов.
В отличие от ныне действующих в Севастополе паромов на дизельном топливе - "Адмирал Лазарев" и "Адмирал Истомин" - которые неэкологичны и стары, регулярно выходят из строя и по очереди стоят в ремонте, это судно станет и безопасным, и безвредным, и, безусловно, более эффективным, говорит Махмутов.
"Это новинка не только для Севастополя, а вообще в мировой практике, так как сейчас основной тренд судостроения, особенно пассажирских судов, это переход на электродвижение. Здесь не будет никакого топлива, углеводородов: он на электрической тяге. Основной источник питания - современные литий-ионные аккумуляторные батареи", - уточнил инженер.
Предполагается, что заряжаться такой паром будет ночью, когда не работает, на своей стоянке у причала в Артиллерийской бухте. По словам Махмутова, этого хватит на полдня работы, до 4-5 часов, все будет зависеть от того, как судно намерены эксплуатировать, сколько оно будет делать рейсов.
Также необходимо предусмотреть береговую станцию на Северной стороне города, куда паром будет прибывать и где сможет подзаряжаться во время погрузки-разгрузки в середине дня, добавил Махмутов.
Курсировать электропаром сможет так же, как это делают дизельные паромы сейчас: между Артбухтой и Северной. Хотя по своим мореходным качествам новое судно способно будет ходить в прибрежные морские районы.
"И, конечно, в более длинные рейсы в Севастополе, в частности, до Инкермана, как это было раньше, и даже до Качи, будь только в этом курортном поселке пирс для швартовки", - отметил эксперт.
По его словам, документация на новое судно разрабатывается "на основе современных решений, принятых на зарубежных паромах аналогичного назначения". При этом все комплектующие для него, согласно проекту, будут закупаться в России.
"На данной стадии проработана комплектация. Мы имеем предложения от фирм-поставщиков всего основного оборудования, которое возможно изготовить и поставить в Российской Федерации. Все есть. Заводы и под Москвой, и под Санкт-Петербургом. Они выпускают современные литий-ионные батареи, которые используются и в электродвижении. Все будем заказывать в России", - говорит Махмутов.
А вот строить хотелось бы именно в Крыму, подчеркнул он. Для этого есть все возможности: подойдет и Севастопольский морской завод (СМЗ), и завод "Море" в Феодосии, и "Залив" в Керчи.
Основным направлением деятельности ЦКБ "Коралл" является разработка проектов освоения шельфа, морских месторождений нефти и газа. Разработку же нового парома для Севастополя здесь осуществляют в рамках программы инновационного развития, по собственной инициативе и за свои средства, отметил Махмутов.
Уже готовы техзадание и основные технические решения. В 2024-м будет технико-экономическое обоснование и техпроект, которые должны пройти согласование во всех профильных инстанциях государственного контроля и надзора. Когда будет ясно, кто финансирует проект и кто строит, - возьмутся за рабочую документацию.
В ЦКБ отметили, что в июле направили письмо на имя и. о. директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислава Таматаева, в котором известили о ходе работ и высказали готовность совместно двигаться в этом направлении, если город заинтересован. Ответа пока не получили. В пресс-службе департамента сообщили РИА Новости Крым, что официально на них по этой теме не выходили, но, если обращение будет, здесь "готовы рассмотреть такую возможность".
В Севастополе между южной и северной стороной города, помимо катеров, курсируют два парома: "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска). Оба были закуплены частной организацией в Норвегии в 2012 году. В 2016-м суда приостановили работу в связи с убыточностью перевозок и позже были выкуплены правительством города за 59,2 млн рублей, поставлены на баланс ГУП "Севморпорт" и на учет в Российский речной регистр и возобновили перевозки.
Паромы регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии. В июне текущего года в связи с задержкой выхода одного из них губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам. Время от времени перевозки через главную бухту города приостанавливаются из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в последнее время, на фоне СВО и в связи с попытками террористических атак со стороны Украины, рейды временно закрывают для проведения мероприятий по безопасности судоходства.
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