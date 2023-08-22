https://crimea.ria.ru/20230822/v-sevastopole-razrabatyvayut-elektroparom-novogo-pokoleniya-1130854952.html

В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения

В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения

Центральное конструкторское бюро "Коралл", входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), разрабатывает для Севастополя паром нового поколения – на... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T08:21

2023-08-22T08:21

2023-08-22T09:29

севастополь

морской транспорт

новости крыма

импортозамещение

судостроение

александр махмутов

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130856322_7:0:1006:562_1920x0_80_0_0_2f520b8d0dc61a88145ab94dba9a06ec.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 авг РИА Новости Крым, Анна Петрова. Центральное конструкторское бюро "Коралл", входящее в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), разрабатывает для Севастополя паром нового поколения – на электрической тяге, который предполагается собрать исключительно из отечественных комплектующих. Об этом РИА Новости Крым сообщил главный инженер Александр Махмутов.В отличие от ныне действующих в Севастополе паромов на дизельном топливе - "Адмирал Лазарев" и "Адмирал Истомин" - которые неэкологичны и стары, регулярно выходят из строя и по очереди стоят в ремонте, это судно станет и безопасным, и безвредным, и, безусловно, более эффективным, говорит Махмутов.Предполагается, что заряжаться такой паром будет ночью, когда не работает, на своей стоянке у причала в Артиллерийской бухте. По словам Махмутова, этого хватит на полдня работы, до 4-5 часов, все будет зависеть от того, как судно намерены эксплуатировать, сколько оно будет делать рейсов.Также необходимо предусмотреть береговую станцию на Северной стороне города, куда паром будет прибывать и где сможет подзаряжаться во время погрузки-разгрузки в середине дня, добавил Махмутов.Курсировать электропаром сможет так же, как это делают дизельные паромы сейчас: между Артбухтой и Северной. Хотя по своим мореходным качествам новое судно способно будет ходить в прибрежные морские районы. "И, конечно, в более длинные рейсы в Севастополе, в частности, до Инкермана, как это было раньше, и даже до Качи, будь только в этом курортном поселке пирс для швартовки", - отметил эксперт.По его словам, документация на новое судно разрабатывается "на основе современных решений, принятых на зарубежных паромах аналогичного назначения". При этом все комплектующие для него, согласно проекту, будут закупаться в России.А вот строить хотелось бы именно в Крыму, подчеркнул он. Для этого есть все возможности: подойдет и Севастопольский морской завод (СМЗ), и завод "Море" в Феодосии, и "Залив" в Керчи.Основным направлением деятельности ЦКБ "Коралл" является разработка проектов освоения шельфа, морских месторождений нефти и газа. Разработку же нового парома для Севастополя здесь осуществляют в рамках программы инновационного развития, по собственной инициативе и за свои средства, отметил Махмутов.Уже готовы техзадание и основные технические решения. В 2024-м будет технико-экономическое обоснование и техпроект, которые должны пройти согласование во всех профильных инстанциях государственного контроля и надзора. Когда будет ясно, кто финансирует проект и кто строит, - возьмутся за рабочую документацию.В ЦКБ отметили, что в июле направили письмо на имя и. о. директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислава Таматаева, в котором известили о ходе работ и высказали готовность совместно двигаться в этом направлении, если город заинтересован. Ответа пока не получили. В пресс-службе департамента сообщили РИА Новости Крым, что официально на них по этой теме не выходили, но, если обращение будет, здесь "готовы рассмотреть такую возможность".В Севастополе между южной и северной стороной города, помимо катеров, курсируют два парома: "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска). Оба были закуплены частной организацией в Норвегии в 2012 году. В 2016-м суда приостановили работу в связи с убыточностью перевозок и позже были выкуплены правительством города за 59,2 млн рублей, поставлены на баланс ГУП "Севморпорт" и на учет в Российский речной регистр и возобновили перевозки.Паромы регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии. В июне текущего года в связи с задержкой выхода одного из них губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам. Время от времени перевозки через главную бухту города приостанавливаются из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в последнее время, на фоне СВО и в связи с попытками террористических атак со стороны Украины, рейды временно закрывают для проведения мероприятий по безопасности судоходства. Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

https://crimea.ria.ru/20230820/iz-kryma-v-oae-kak-v-sudake-sozdayut-unikalnye-katamarany-na-elektrotyage-1130782199.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, морской транспорт, новости крыма, импортозамещение, судостроение, александр махмутов, паромы и катера в севастополе