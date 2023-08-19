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ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев - РИА Новости Крым, 19.08.2023
ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
Почему в Севастополе идет рост цен на топливо для автотранспорта? Почему на некоторых заправках случаются перебои или ограничения с каким-то конкретным видом... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T09:43
2023-08-19T09:43
севастополь
михаил развожаев
фас (федеральная антимонопольная служба)
бензин
топливо в крыму
новости крыма
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Почему в Севастополе идет рост цен на топливо для автотранспорта? Почему на некоторых заправках случаются перебои или ограничения с каким-то конкретным видом бензина, как было недавно с АИ-95? На эти вопросы в своем Telegram-канале ответил Михаил Развожаев.Для предотвращения этой проблемы, по словам Развожаева, власти Севастополя обратились в Минэнерго и Минтранс России с просьбой об увеличении пропускной способности паромной переправы и привлечении частных судов, когда в этом возникнет необходимость.Цены на бензин и дизель не зависят от региональных властей. Губернатор поясняет, что его поставку на АЗС основные нефтетрейдеры Севастополя осуществляют через закупку всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.По поручению Развожаева, мониторинг цен и запас топлива идет в городе ежедневно. Кроме того, по его поручению Горхоз отправил ходатайство в ФАС, чтобы антимонопольная служба проанализировала цены на бензин и дизельное топливо в регионе. Пока идет расследование, информация не публикуется.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с бензином в КрымуЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюНа АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители
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севастополь, михаил развожаев, фас (федеральная антимонопольная служба), бензин, топливо в крыму, новости крыма, минтранс россии
ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

Губернатор Севастополя о ситуации с топливом в городе: перебои в поставках и рост цен

09:43 19.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Почему в Севастополе идет рост цен на топливо для автотранспорта? Почему на некоторых заправках случаются перебои или ограничения с каким-то конкретным видом бензина, как было недавно с АИ-95? На эти вопросы в своем Telegram-канале ответил Михаил Развожаев.
"Сейчас в Севастополе перебоев с топливом нет. Почему проблема вообще такая возникла? Потому что поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм, ограничения на хождения морского транспорта нарушают график поставок", - объяснил губернатор.
Для предотвращения этой проблемы, по словам Развожаева, власти Севастополя обратились в Минэнерго и Минтранс России с просьбой об увеличении пропускной способности паромной переправы и привлечении частных судов, когда в этом возникнет необходимость.
Цены на бензин и дизель не зависят от региональных властей. Губернатор поясняет, что его поставку на АЗС основные нефтетрейдеры Севастополя осуществляют через закупку всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
По поручению Развожаева, мониторинг цен и запас топлива идет в городе ежедневно. Кроме того, по его поручению Горхоз отправил ходатайство в ФАС, чтобы антимонопольная служба проанализировала цены на бензин и дизельное топливо в регионе. Пока идет расследование, информация не публикуется.
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СевастопольМихаил РазвожаевФАС (Федеральная антимонопольная служба)БензинТопливо в КрымуНовости КрымаМинтранс России
 
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