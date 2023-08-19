https://crimea.ria.ru/20230819/fas-proanaliziruet-tseny-na-benzin-v-sevastopole--razvozhaev-1130815829.html

ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев - РИА Новости Крым, 19.08.2023

ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

Почему в Севастополе идет рост цен на топливо для автотранспорта? Почему на некоторых заправках случаются перебои или ограничения с каким-то конкретным видом... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T09:43

2023-08-19T09:43

2023-08-19T09:43

севастополь

михаил развожаев

фас (федеральная антимонопольная служба)

бензин

топливо в крыму

новости крыма

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Почему в Севастополе идет рост цен на топливо для автотранспорта? Почему на некоторых заправках случаются перебои или ограничения с каким-то конкретным видом бензина, как было недавно с АИ-95? На эти вопросы в своем Telegram-канале ответил Михаил Развожаев.Для предотвращения этой проблемы, по словам Развожаева, власти Севастополя обратились в Минэнерго и Минтранс России с просьбой об увеличении пропускной способности паромной переправы и привлечении частных судов, когда в этом возникнет необходимость.Цены на бензин и дизель не зависят от региональных властей. Губернатор поясняет, что его поставку на АЗС основные нефтетрейдеры Севастополя осуществляют через закупку всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.По поручению Развожаева, мониторинг цен и запас топлива идет в городе ежедневно. Кроме того, по его поручению Горхоз отправил ходатайство в ФАС, чтобы антимонопольная служба проанализировала цены на бензин и дизельное топливо в регионе. Пока идет расследование, информация не публикуется.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с бензином в КрымуЧто с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуациюНа АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, фас (федеральная антимонопольная служба), бензин, топливо в крыму, новости крыма, минтранс россии