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На АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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На АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители
На АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители - РИА Новости Крым, 08.10.2022
На АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители
После сообщений о ЧП на Крымском мосту на автозаправочных станциях Крыма образовался ажиотажный спрос на бензин и дизтопливо. В городах Крыма растянулись... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:39
2022-10-08T13:32
крым
общество
происшествия
севастополь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. После сообщений о ЧП на Крымском мосту на автозаправочных станциях Крыма образовался ажиотажный спрос на бензин и дизтопливо. В городах Крыма растянулись очереди к АЗС из десятков автомобилей, среднее ожидание составляет до получаса, цены на топливо сохраняются на прежнем уровне, АИ-95 сейчас льют по 55,99, сообщают корреспонденты РИА Новости Крым.Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что на текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает более, чем на месяц, подтвердил глава РК Сергей Аксенов.Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму &gt;&gt;Однако это не останавливает автомобилистов. По словам сотрудника одной из симферопольских заправок, очередь к АЗС образовалась с 8 часов утра, к этому часу вереница авто растянулась на 800 метров. Молодежь пополняет запасы, заправляет баки авто "хотя бы на пару дней". Кто за 50 — с канистрами."Надо было заправиться, заодно решили набрать канистру. Тому, что произошло утром не удивлены, а вот очередь здесь такая первый раз. Блэкаут у нас уже был. Но, я думаю, это ненадолго. Все будет нормально, справимся", — рассказала хрупкая на вид женщина лет 60, закручивая крышку увесистой железной канистры.В Севастополе все ранее заявленные ограничения на продажу топлива сняты, так как официально подтверждены логистические поставки топлива через освобожденные территории, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Однако очередь к некоторым АЗС в городе начинается прямо на полосе движения автодорог, в некоторых местах – рядом с остановкой общественного транспорта, из-за чего движение оказывается затруднено."У меня осталось в баке 10 литров, а надо расход держать хотя бы 20 – 30. Паники нет. Может, будут на начальном этапе какие-то перебои с обеспечением Севастополя и Крыма с учетом тех событий, которые произошли. Но логистику выстроят новую, и все будет нормально &lt;...&gt; нас не сломаешь", – говорит один из водителей.Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД &gt;&gt;Пассажирка одного из стоящих в очереди автомобилей Галина Васильевна уверена: в том, что происходит, виноваты сами люди."Я считаю, это ужасно, что делают люди сами себе. Может, просто перепугались, я сомневаюсь, что всем срочно сейчас нужен бензин. Мы собрались ехать в Ялту, если бы не ехать – мы бы не приехали (на заправку – ред.). Для чего делать вот эту панику?" – удивляется женщина.На феодосийских АЗС похожая картина по количеству машин, каждый заливает полный бак, но людей с канистрами не видно."У меня бензина полбака, а мне нужно уезжать. Я не местный, мне нужно на материк. Буду пробовать", - говорит один из ожидающих в очереди водитель.При этом большинство говорят об обыкновенной текущей необходимости: "Заправляюсь, потому что работать надо. Жили раньше без моста, как-то передвигались, проживем и теперь, если будет надо. Ну, думаю, быстро восстановят", - говорит водитель дорогого внедорожника.Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают &gt;&gt;Другой автомобилист - пожилой мужчина за рулем старенького седана - опускает окно и заявляет:"Граждане феодосийцы и многоуважаемые отдыхающие. Не паникуйте. Вы знаете, что предшествует гибели? Паника на корабле. Все нормально. Неделя - вторая и все сделают. И бензин будет, и все будет. Сегодня прекрасная погода. Доброго вам здоровья. А у меня просто бензин заканчивается. Мне сейчас с собачками надо ехать в Коктебель. Сейчас я заполню бак и все - без лишних канистр".ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, общество, происшествия, севастополь, крымский мост
На АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители

На Крымских заправках образовались очереди

13:39 08.10.2022
 
© РИА Новости КрымОчередь на заправке в Феодосии
Очередь на заправке в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. После сообщений о ЧП на Крымском мосту на автозаправочных станциях Крыма образовался ажиотажный спрос на бензин и дизтопливо. В городах Крыма растянулись очереди к АЗС из десятков автомобилей, среднее ожидание составляет до получаса, цены на топливо сохраняются на прежнем уровне, АИ-95 сейчас льют по 55,99, сообщают корреспонденты РИА Новости Крым.
Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что на текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает более, чем на месяц, подтвердил глава РК Сергей Аксенов.
Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму >>
Однако это не останавливает автомобилистов. По словам сотрудника одной из симферопольских заправок, очередь к АЗС образовалась с 8 часов утра, к этому часу вереница авто растянулась на 800 метров. Молодежь пополняет запасы, заправляет баки авто "хотя бы на пару дней". Кто за 50 — с канистрами.
"Надо было заправиться, заодно решили набрать канистру. Тому, что произошло утром не удивлены, а вот очередь здесь такая первый раз. Блэкаут у нас уже был. Но, я думаю, это ненадолго. Все будет нормально, справимся", — рассказала хрупкая на вид женщина лет 60, закручивая крышку увесистой железной канистры.
© РИА Новости КрымОчередь на заправке в Симферополе
Очередь на заправке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым
Очередь на заправке в Симферополе
В Севастополе все ранее заявленные ограничения на продажу топлива сняты, так как официально подтверждены логистические поставки топлива через освобожденные территории, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Однако очередь к некоторым АЗС в городе начинается прямо на полосе движения автодорог, в некоторых местах – рядом с остановкой общественного транспорта, из-за чего движение оказывается затруднено.
"У меня осталось в баке 10 литров, а надо расход держать хотя бы 20 – 30. Паники нет. Может, будут на начальном этапе какие-то перебои с обеспечением Севастополя и Крыма с учетом тех событий, которые произошли. Но логистику выстроят новую, и все будет нормально <...> нас не сломаешь", – говорит один из водителей.
Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД >>
Пассажирка одного из стоящих в очереди автомобилей Галина Васильевна уверена: в том, что происходит, виноваты сами люди.
"Я считаю, это ужасно, что делают люди сами себе. Может, просто перепугались, я сомневаюсь, что всем срочно сейчас нужен бензин. Мы собрались ехать в Ялту, если бы не ехать – мы бы не приехали (на заправку – ред.). Для чего делать вот эту панику?" – удивляется женщина.
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
Очереди на заправках в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Очереди на заправках в Севастополе
На феодосийских АЗС похожая картина по количеству машин, каждый заливает полный бак, но людей с канистрами не видно.
"У меня бензина полбака, а мне нужно уезжать. Я не местный, мне нужно на материк. Буду пробовать", - говорит один из ожидающих в очереди водитель.
При этом большинство говорят об обыкновенной текущей необходимости: "Заправляюсь, потому что работать надо. Жили раньше без моста, как-то передвигались, проживем и теперь, если будет надо. Ну, думаю, быстро восстановят", - говорит водитель дорогого внедорожника.
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают >>
Другой автомобилист - пожилой мужчина за рулем старенького седана - опускает окно и заявляет:
"Граждане феодосийцы и многоуважаемые отдыхающие. Не паникуйте. Вы знаете, что предшествует гибели? Паника на корабле. Все нормально. Неделя - вторая и все сделают. И бензин будет, и все будет. Сегодня прекрасная погода. Доброго вам здоровья. А у меня просто бензин заканчивается. Мне сейчас с собачками надо ехать в Коктебель. Сейчас я заполню бак и все - без лишних канистр".
© РИА Новости КрымЛюди на заправке в Феодосии
Люди на заправке в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым
Люди на заправке в Феодосии
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
© РИА Новости КрымОчереди на заправках в Симферополе
Очереди на заправках в Симферополе
1 из 5
Очереди на заправках в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
Очереди на заправках в Севастополе
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Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости КрымОчередь на заправке в Феодосии
Очередь на заправке в Феодосии
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Очередь на заправке в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗаправка в Симферополе
Заправка в Симферополе
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Заправка в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
Очереди на заправках в Севастополе
5 из 5
Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
1 из 5
Очереди на заправках в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 5
Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
3 из 5
Очередь на заправке в Феодосии
© РИА Новости Крым
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Заправка в Симферополе
© РИА Новости Крым
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Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
 
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