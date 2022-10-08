На АЗС Крыма ажиотажный спрос на бензин: что говорят водители
На Крымских заправках образовались очереди
© РИА Новости КрымОчередь на заправке в Феодосии
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. После сообщений о ЧП на Крымском мосту на автозаправочных станциях Крыма образовался ажиотажный спрос на бензин и дизтопливо. В городах Крыма растянулись очереди к АЗС из десятков автомобилей, среднее ожидание составляет до получаса, цены на топливо сохраняются на прежнем уровне, АИ-95 сейчас льют по 55,99, сообщают корреспонденты РИА Новости Крым.
Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что на текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает более, чем на месяц, подтвердил глава РК Сергей Аксенов.
Однако это не останавливает автомобилистов. По словам сотрудника одной из симферопольских заправок, очередь к АЗС образовалась с 8 часов утра, к этому часу вереница авто растянулась на 800 метров. Молодежь пополняет запасы, заправляет баки авто "хотя бы на пару дней". Кто за 50 — с канистрами.
"Надо было заправиться, заодно решили набрать канистру. Тому, что произошло утром не удивлены, а вот очередь здесь такая первый раз. Блэкаут у нас уже был. Но, я думаю, это ненадолго. Все будет нормально, справимся", — рассказала хрупкая на вид женщина лет 60, закручивая крышку увесистой железной канистры.
© РИА Новости КрымОчередь на заправке в Симферополе
© РИА Новости Крым
Очередь на заправке в Симферополе
В Севастополе все ранее заявленные ограничения на продажу топлива сняты, так как официально подтверждены логистические поставки топлива через освобожденные территории, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Однако очередь к некоторым АЗС в городе начинается прямо на полосе движения автодорог, в некоторых местах – рядом с остановкой общественного транспорта, из-за чего движение оказывается затруднено.
"У меня осталось в баке 10 литров, а надо расход держать хотя бы 20 – 30. Паники нет. Может, будут на начальном этапе какие-то перебои с обеспечением Севастополя и Крыма с учетом тех событий, которые произошли. Но логистику выстроят новую, и все будет нормально <...> нас не сломаешь", – говорит один из водителей.
Пассажирка одного из стоящих в очереди автомобилей Галина Васильевна уверена: в том, что происходит, виноваты сами люди.
"Я считаю, это ужасно, что делают люди сами себе. Может, просто перепугались, я сомневаюсь, что всем срочно сейчас нужен бензин. Мы собрались ехать в Ялту, если бы не ехать – мы бы не приехали (на заправку – ред.). Для чего делать вот эту панику?" – удивляется женщина.
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Очереди на заправках в Севастополе
На феодосийских АЗС похожая картина по количеству машин, каждый заливает полный бак, но людей с канистрами не видно.
"У меня бензина полбака, а мне нужно уезжать. Я не местный, мне нужно на материк. Буду пробовать", - говорит один из ожидающих в очереди водитель.
При этом большинство говорят об обыкновенной текущей необходимости: "Заправляюсь, потому что работать надо. Жили раньше без моста, как-то передвигались, проживем и теперь, если будет надо. Ну, думаю, быстро восстановят", - говорит водитель дорогого внедорожника.
Другой автомобилист - пожилой мужчина за рулем старенького седана - опускает окно и заявляет:
"Граждане феодосийцы и многоуважаемые отдыхающие. Не паникуйте. Вы знаете, что предшествует гибели? Паника на корабле. Все нормально. Неделя - вторая и все сделают. И бензин будет, и все будет. Сегодня прекрасная погода. Доброго вам здоровья. А у меня просто бензин заканчивается. Мне сейчас с собачками надо ехать в Коктебель. Сейчас я заполню бак и все - без лишних канистр".
© РИА Новости КрымЛюди на заправке в Феодосии
© РИА Новости Крым
Люди на заправке в Феодосии
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
© РИА Новости КрымОчереди на заправках в Симферополе
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Очереди на заправках в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
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Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
© РИА Новости КрымОчередь на заправке в Феодосии
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Очередь на заправке в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗаправка в Симферополе
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Заправка в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
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Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
1 из 5
Очереди на заправках в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 5
Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
3 из 5
Очередь на заправке в Феодосии
© РИА Новости Крым
4 из 5
Заправка в Симферополе
© РИА Новости Крым
5 из 5
Очереди на заправках в Севастополе
© РИА Новости Крым . Анна Петрова