Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают
В Севастополе снимают ограничения на продажу продуктов питания и топлива – Развожаев
12:39 08.10.2022 (обновлено: 12:40 08.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПродовольственный магазин в Мелитополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снимают ранее заявленные ограничения на продажу продуктов питания и топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал, что запасов продуктов и топлива в городе достаточно, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу бакалейных товаров, реализация бензина в канистры про запас также запрещена.
"Все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет", - заявил он.
По его словам, прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен, "такие моменты будут жестко пресекаться".
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.