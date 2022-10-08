Рейтинг@Mail.ru
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221008/vse-ogranicheniya-na-prodazhu-produktov-i-topliva-v-sevastopole-snimayut-1124771125.html
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают
В Севастополе снимают ранее заявленные ограничения на продажу продуктов питания и топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T12:39
2022-10-08T12:40
севастополь
происшествия
общество
михаил развожаев
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123882640_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_697fe434992687cc68966853e8d2f3f5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снимают ранее заявленные ограничения на продажу продуктов питания и топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он сообщал, что запасов продуктов и топлива в городе достаточно, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу бакалейных товаров, реализация бензина в канистры про запас также запрещена.По его словам, прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен, "такие моменты будут жестко пресекаться".ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/produktov-i-topliva-v-sevastopole-khvatit-na-40-dney--razvozhaev-1124764444.html
https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-ozvuchil-obem-zapasov-topliva-i-produktov-v-krymu-1124770835.html
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123882640_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cd9b43de1c223f980695e7444528f7a9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, общество, михаил развожаев, крымский мост
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают

В Севастополе снимают ограничения на продажу продуктов питания и топлива – Развожаев

12:39 08.10.2022 (обновлено: 12:40 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПродовольственный магазин в Мелитополе
Продовольственный магазин в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снимают ранее заявленные ограничения на продажу продуктов питания и топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал, что запасов продуктов и топлива в городе достаточно, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу бакалейных товаров, реализация бензина в канистры про запас также запрещена.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:05
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
"Все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет", - заявил он.
По его словам, прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен, "такие моменты будут жестко пресекаться".
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Заправка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
12:29
Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму
Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
СевастопольПроисшествияОбществоМихаил РазвожаевКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив
12:39Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе
12:39Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают
12:29Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму
12:14ВСУ обстреливают Белгородскую область, ранена девушка
12:11В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму
11:56Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД
11:43В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают
11:20Рост в 47 регионах: оперштаб о ситуации с COVID-19
11:13Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо
11:04На сколько дней Крыму хватит запасов топлива – Минэнерго РФ
10:49Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
10:35Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
10:28Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров
10:27Керченская паромная переправа возобновила работу
10:10Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
10:05Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
10:04По факту ЧП на Крымском мосту СК возбудил уголовное дело
09:49Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
09:46Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром
Лента новостейМолния