https://crimea.ria.ru/20221008/vse-ogranicheniya-na-prodazhu-produktov-i-topliva-v-sevastopole-snimayut-1124771125.html

Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают

Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают

В Севастополе снимают ранее заявленные ограничения на продажу продуктов питания и топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T12:39

2022-10-08T12:39

2022-10-08T12:40

севастополь

происшествия

общество

михаил развожаев

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе снимают ранее заявленные ограничения на продажу продуктов питания и топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он сообщал, что запасов продуктов и топлива в городе достаточно, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу бакалейных товаров, реализация бензина в канистры про запас также запрещена.По его словам, прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен, "такие моменты будут жестко пресекаться".ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/produktov-i-topliva-v-sevastopole-khvatit-na-40-dney--razvozhaev-1124764444.html

https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-ozvuchil-obem-zapasov-topliva-i-produktov-v-krymu-1124770835.html

севастополь

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, общество, михаил развожаев, крымский мост