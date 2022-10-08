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В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221008/v-sevastopole-ogranichena-prodazha-bakalei-benzin-v-kanistry-ne-prodayut-1124769339.html
В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают
В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают - РИА Новости Крым, 08.10.2022
В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают
В Севастополе сформирован достаточный запас продуктов и топлива, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T11:43
2022-10-08T11:49
севастополь
михаил развожаев
крымский мост
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сформирован достаточный запас продуктов и топлива, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу бакалейных товаров, продажа бензина в канистры про запас также запрещена. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, запас бензина в Севастополе - на 40 суток.Губернатор озвучил и запасы основных групп продовольственных товаров: сахар - на 23 дня, мука на 27, макароны - на 29, масло подсолнечное – на 46, консервы мясные - на 106 дней."Чтобы избежать ажиотажа, мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов", - добавил он.Ранее власти Крыма заявили о достаточном объеме запасов продовольствия и нефтепродуктов, и призвали крымчан не создавать искусственный ажиотаж.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное делоВ Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/na-skolko-dney-krymu-khvatit-zapasov-topliva--minenergo-rf-1124766320.html
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севастополь, михаил развожаев, крымский мост, крым, общество
В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают

Развожаев: в Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают

11:43 08.10.2022 (обновлено: 11:49 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОчереди на заправках в Севастополе
Очереди на заправках в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сформирован достаточный запас продуктов и топлива, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу бакалейных товаров, продажа бензина в канистры про запас также запрещена. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, запас бензина в Севастополе - на 40 суток.
"Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет", - сообщил он.
Губернатор озвучил и запасы основных групп продовольственных товаров: сахар - на 23 дня, мука на 27, макароны - на 29, масло подсолнечное – на 46, консервы мясные - на 106 дней.
АЗС на трассе Таврида - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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"Чтобы избежать ажиотажа, мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов", - добавил он.
Ранее власти Крыма заявили о достаточном объеме запасов продовольствия и нефтепродуктов, и призвали крымчан не создавать искусственный ажиотаж.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
Огонь и дым на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна
 
СевастопольМихаил РазвожаевКрымский мостКрымОбщество
 
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