https://crimea.ria.ru/20221008/v-sevastopole-ogranichena-prodazha-bakalei-benzin-v-kanistry-ne-prodayut-1124769339.html

В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают

В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают - РИА Новости Крым, 08.10.2022

В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают

В Севастополе сформирован достаточный запас продуктов и топлива, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T11:43

2022-10-08T11:43

2022-10-08T11:49

севастополь

михаил развожаев

крымский мост

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе сформирован достаточный запас продуктов и топлива, однако в целях недопущения искусственного ажиотажа власти приняли решение ограничить продажу бакалейных товаров, продажа бензина в канистры про запас также запрещена. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, запас бензина в Севастополе - на 40 суток.Губернатор озвучил и запасы основных групп продовольственных товаров: сахар - на 23 дня, мука на 27, макароны - на 29, масло подсолнечное – на 46, консервы мясные - на 106 дней."Чтобы избежать ажиотажа, мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов", - добавил он.Ранее власти Крыма заявили о достаточном объеме запасов продовольствия и нефтепродуктов, и призвали крымчан не создавать искусственный ажиотаж.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста, сообщили в СК. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное делоВ Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/na-skolko-dney-krymu-khvatit-zapasov-topliva--minenergo-rf-1124766320.html

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-obrusheny-prolety-gorit-tsisterna-1124763198.html

севастополь

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, крымский мост, крым, общество