https://crimea.ria.ru/20221008/produktov-i-topliva-v-sevastopole-khvatit-na-40-dney--razvozhaev-1124764444.html
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T10:05
2022-10-08T10:05
2022-10-08T10:12
севастополь
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Поскольку выезд на материк через мост в данный момент невозможен, он попросил местное население и гостей города скорректировать свои планы.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида. В республиканском минтрансе сообщили о подготовке к запуску паромной переправы. Уточнялось, что на балансе обслуживающей организации есть два парома, инфраструктура и причалы готовы к работе.Губернатор также обратился к туристам, которые сегодня должны были выехать на материк из Севастополя. Он попросил их задержаться в гостиницах и отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой."Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", – заверил Развожаев. Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение – вы получите всю информацию, заверил он.
https://crimea.ria.ru/20221008/krym-obespechen-zapasom-prodovolstviya-i-nefteproduktov---minprom-1124764062.html
https://crimea.ria.ru/20221008/krymskiy-most-budet-operativno-vosstanovlen--konstantinov-1124764182.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, общество
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
Развожаев: Севастополь обеспечен запасами продуктов и топлива, дефицита не будет
10:05 08.10.2022 (обновлено: 10:12 08.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым.
Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал
губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Запаса топлива в городе хватит на 40 суток, с продуктами питания аналогичная ситуация. Дефицита не будет", – написал Развожаев.
Поскольку выезд на материк через мост в данный момент невозможен, он попросил местное население и гостей города скорректировать свои планы.
Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида. В республиканском минтрансе сообщили о подготовке к запуску паромной переправы. Уточнялось, что на балансе обслуживающей организации есть два парома, инфраструктура и причалы готовы к работе.
Губернатор также обратился к туристам, которые сегодня должны были выехать на материк из Севастополя. Он попросил их задержаться в гостиницах и отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой.
"Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", – заверил Развожаев. Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение – вы получите всю информацию, заверил он.