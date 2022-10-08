https://crimea.ria.ru/20221008/produktov-i-topliva-v-sevastopole-khvatit-na-40-dney--razvozhaev-1124764444.html

Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев

Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев

Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T10:05

2022-10-08T10:05

2022-10-08T10:12

севастополь

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Поскольку выезд на материк через мост в данный момент невозможен, он попросил местное население и гостей города скорректировать свои планы.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида. В республиканском минтрансе сообщили о подготовке к запуску паромной переправы. Уточнялось, что на балансе обслуживающей организации есть два парома, инфраструктура и причалы готовы к работе.Губернатор также обратился к туристам, которые сегодня должны были выехать на материк из Севастополя. Он попросил их задержаться в гостиницах и отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой."Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", – заверил Развожаев. Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение – вы получите всю информацию, заверил он.

https://crimea.ria.ru/20221008/krym-obespechen-zapasom-prodovolstviya-i-nefteproduktov---minprom-1124764062.html

https://crimea.ria.ru/20221008/krymskiy-most-budet-operativno-vosstanovlen--konstantinov-1124764182.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество