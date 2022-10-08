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Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T10:05
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Поскольку выезд на материк через мост в данный момент невозможен, он попросил местное население и гостей города скорректировать свои планы.Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида. В республиканском минтрансе сообщили о подготовке к запуску паромной переправы. Уточнялось, что на балансе обслуживающей организации есть два парома, инфраструктура и причалы готовы к работе.Губернатор также обратился к туристам, которые сегодня должны были выехать на материк из Севастополя. Он попросил их задержаться в гостиницах и отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой."Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", – заверил Развожаев. Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение – вы получите всю информацию, заверил он.
https://crimea.ria.ru/20221008/krym-obespechen-zapasom-prodovolstviya-i-nefteproduktov---minprom-1124764062.html
https://crimea.ria.ru/20221008/krymskiy-most-budet-operativno-vosstanovlen--konstantinov-1124764182.html
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севастополь, михаил развожаев, общество
Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев

Развожаев: Севастополь обеспечен запасами продуктов и топлива, дефицита не будет

10:05 08.10.2022 (обновлено: 10:12 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Запаса бензина и продуктов в Севастополе хватит более, чем на месяц. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Запаса топлива в городе хватит на 40 суток, с продуктами питания аналогичная ситуация. Дефицита не будет", – написал Развожаев.
Поскольку выезд на материк через мост в данный момент невозможен, он попросил местное население и гостей города скорректировать свои планы.
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Движение по Крымскому мосту было закрыто в субботу утром из-за ЧП с возгоранием цистерны с топливом. По предварительной информации, пострадавших нет. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты до водителей, разворачиваются палатки для обогрева, завозится горячее питание и вида. В республиканском минтрансе сообщили о подготовке к запуску паромной переправы. Уточнялось, что на балансе обслуживающей организации есть два парома, инфраструктура и причалы готовы к работе.
Губернатор также обратился к туристам, которые сегодня должны были выехать на материк из Севастополя. Он попросил их задержаться в гостиницах и отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой.
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"Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", – заверил Развожаев. Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение – вы получите всю информацию, заверил он.
 
СевастопольМихаил РазвожаевОбщество
 
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