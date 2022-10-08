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Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
Поезда в Крым и в обратном направлении, которые планировалось отправить в ближайшее время, задержаны из-за происшествия на Крымском мосту. Продажа билетов... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T10:35
2022-10-08T10:39
крымский мост
транспорт
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и в обратном направлении, которые планировалось отправить в ближайшее время, задержаны из-за происшествия на Крымском мосту. Продажа билетов отменена. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает все возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", - говорится в сообщении компании.В настоящий момент отменена продажа билетов на следующие поезда:• № 007А Санкт-Петербург – Севастополь (отправлением 07.10)• № 028Ч Москва – Симферополь (отправлением 08.10)• № 092М Москва – Севастополь (отправлением 07.10)• № 076С Симферополь – Омск (отправлением 09.10)• № 142С Симферополь – Пермь (отправлением 08.10)• № 166Х Москва – Симферополь (отправлением 08.10)• № 169А Санкт-Петербург – Симферополь (отправлением 07.10)• № 174М Москва – Евпатория (отправлением 08.10)• № 316С Симферополь – Адлер (отправлением 09.10)• №316Э Адлер – Симферополь (отправлением 08.10)• № 374С Симферополь – Смоленск (отправлением 08.10)• № 426С Симферополь – Кисловодск (отправлением 08.10)Возврат денег за билеты будет осуществляться без удержания сборов.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное делоВ Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1124765003.html
https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-obrusheny-prolety-gorit-tsisterna-1124763198.html
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крымский мост, транспорт, крым, происшествия
Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс": продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена

10:35 08.10.2022 (обновлено: 10:39 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзалм
Железнодорожный вокзалм - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и в обратном направлении, которые планировалось отправить в ближайшее время, задержаны из-за происшествия на Крымском мосту. Продажа билетов отменена. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В субботу в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении полуострова и шесть в обратном направлении. На данный момент в пути задерживаются поезда:№ 169 Санкт-Петербург – Симферополь, № 28 Москва –Симферополь, № 166 Москва – Симферополь, № 75 Омск – Симферополь, № 142 Симферополь – Пермь.
"Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает все возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", - говорится в сообщении компании.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:27
Керченская паромная переправа возобновила работу
В настоящий момент отменена продажа билетов на следующие поезда:
• № 007А Санкт-Петербург – Севастополь (отправлением 07.10)
• № 028Ч Москва – Симферополь (отправлением 08.10)
• № 092М Москва – Севастополь (отправлением 07.10)
• № 076С Симферополь – Омск (отправлением 09.10)
• № 142С Симферополь – Пермь (отправлением 08.10)
• № 166Х Москва – Симферополь (отправлением 08.10)
• № 169А Санкт-Петербург – Симферополь (отправлением 07.10)
• № 174М Москва – Евпатория (отправлением 08.10)
• № 316С Симферополь – Адлер (отправлением 09.10)
• №316Э Адлер – Симферополь (отправлением 08.10)
• № 374С Симферополь – Смоленск (отправлением 08.10)
• № 426С Симферополь – Кисловодск (отправлением 08.10)
Возврат денег за билеты будет осуществляться без удержания сборов.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное дело
В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
Огонь и дым на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
09:21
ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна
 
Крымский мостТранспортКрымПроисшествия
 
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