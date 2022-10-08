https://crimea.ria.ru/20221008/prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-i-na-materik-otmenena-1124765413.html

Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена

Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена

Поезда в Крым и в обратном направлении, которые планировалось отправить в ближайшее время, задержаны из-за происшествия на Крымском мосту. Продажа билетов... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T10:35

2022-10-08T10:35

2022-10-08T10:39

крымский мост

транспорт

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Поезда в Крым и в обратном направлении, которые планировалось отправить в ближайшее время, задержаны из-за происшествия на Крымском мосту. Продажа билетов отменена. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"."Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает все возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", - говорится в сообщении компании.В настоящий момент отменена продажа билетов на следующие поезда:• № 007А Санкт-Петербург – Севастополь (отправлением 07.10)• № 028Ч Москва – Симферополь (отправлением 08.10)• № 092М Москва – Севастополь (отправлением 07.10)• № 076С Симферополь – Омск (отправлением 09.10)• № 142С Симферополь – Пермь (отправлением 08.10)• № 166Х Москва – Симферополь (отправлением 08.10)• № 169А Санкт-Петербург – Симферополь (отправлением 07.10)• № 174М Москва – Евпатория (отправлением 08.10)• № 316С Симферополь – Адлер (отправлением 09.10)• №316Э Адлер – Симферополь (отправлением 08.10)• № 374С Симферополь – Смоленск (отправлением 08.10)• № 426С Симферополь – Кисловодск (отправлением 08.10)Возврат денег за билеты будет осуществляться без удержания сборов.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Возбуждено уголовное делоВ Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1124765003.html

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-obrusheny-prolety-gorit-tsisterna-1124763198.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, происшествия