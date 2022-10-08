https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-obrusheny-prolety-gorit-tsisterna-1124763198.html

ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна

ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна - РИА Новости Крым, 08.10.2022

ЧП на Крымском мосту: обрушены пролеты, горит цистерна

В результате ЧП на Крымском мосту обрушены два пролета автомобильной части моста, горит цистерна. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T09:21

2022-10-08T09:21

2022-10-08T09:44

крым

сергей аксенов

происшествия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В результате ЧП на Крымском мосту обрушены два пролета автомобильной части моста, горит цистерна. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он сообщил, что, по предварительной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. С сегодняшнего дня запускается паромная переправа. "К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", - добавил он.Аксенов также призвал отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. "Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Данная позиция согласована, в том числе с правительством Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым", - добавил он.Причины ЧП будут известны после тушения пожара и проведения экспертизы. ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста, загорелась цистерна. Движение по транспортному переходу закрыто. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет. Расследованием инцидента на Крымском мосту займется правительственная комиссия, такое поручение дал президент России Владимир Путин.В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/chp-na-krymskom-mostu-planiruetsya-zapusk-paromnoy-perepravy-1124762132.html

крым

крымский мост

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Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T09:21 true PT0M30S

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крым, сергей аксенов, происшествия, крымский мост