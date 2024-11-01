https://crimea.ria.ru/20241101/krymskiy-most-obstanovka-v-pyatnitsu-vecherom-1141546884.html

Крымский мост: обстановка в пятницу вечером

Крымский мост: обстановка в пятницу вечером - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Крымский мост: обстановка в пятницу вечером

К вечеру пятницы в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T21:04

2024-11-01T21:04

2024-11-01T21:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

транспорт

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с обеда пятницы со стороны Керчи. По состоянию на 13:00 проезда ждали 130 авто, со стороны Тамани проезд был свободен. К 16 часам очередь выросла более чем в два раза.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край