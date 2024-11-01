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Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
К вечеру пятницы в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T21:04
2024-11-01T21:04
2024-11-01T21:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с обеда пятницы со стороны Керчи. По состоянию на 13:00 проезда ждали 130 авто, со стороны Тамани проезд был свободен. К 16 часам очередь выросла более чем в два раза.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
Перед Крымским мостом проезда ждут 70 авто со стороны Керчи