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Крымский мост: обстановка в пятницу вечером - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
К вечеру пятницы в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T21:04
2024-11-01T21:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
транспорт
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с обеда пятницы со стороны Керчи. По состоянию на 13:00 проезда ждали 130 авто, со стороны Тамани проезд был свободен. К 16 часам очередь выросла более чем в два раза.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
Крымский мост: обстановка в пятницу вечером

Перед Крымским мостом проезда ждут 70 авто со стороны Керчи

21:04 01.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 70 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 21:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала скапливаться с обеда пятницы со стороны Керчи. По состоянию на 13:00 проезда ждали 130 авто, со стороны Тамани проезд был свободен. К 16 часам очередь выросла более чем в два раза.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьТранспортКраснодарский край
 
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