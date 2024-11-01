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Главное за день: 1 ноября

Главное за день: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Главное за день: 1 ноября

Корейская народная демократическая республика будет оказывать поддержку России до самой победы в украинском конфликте. Об отношении к России,... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T22:42

2024-11-01T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Корейская народная демократическая республика будет оказывать поддержку России до самой победы в украинском конфликте. Об отношении к России, российско-китайском союзе и падении доллара – кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону. В НАТО планируют изменить конвенцию Монтре, которая регулирует правила захода военных кораблей в Черное море. Участники СВО теперь смогут подтвердить свой статус через МФЦ в упрощенном режиме – без документов. В Сочи планируют открыть зимние пляжи с площадками для занятий спортом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.КНДР будет помогать России победитьВ КНДР не сомневаются в победе России в украинском конфликте и будут оказывать армии и народу РФ помощь и поддержку до конца специальной военной операции. Об этом заявила министр иностранных дел страны Цой Сон Хи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым."Мы не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина российский народ непременно добьется победы в этой священной борьбе по защите суверенных прав и интересов безопасности своего государства. Мы до победного дня всегда будем твердо стоять с нашими российскими товарищами", – сказала она.Интервью Трампа Такеру КарлсонуДональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону говорил об отношении к России, о тревожном для США развитии российско-китайских отношений, о продолжающемся падении доллара, умственных способностях своего основного оппонента и шансах на победу.Так, Дональд Трамп назвал "больными людьми" тех, кто обвиняет его в дружбе с Россией и работе на Москву. Одним из аргументов в пользу своих слов политик назвал его усилия по блокировке строительства "Северного потока–2".В качестве одной из своих основных целей в случае победы на выборах Трамп видит разрушение союза России и Китая. По его словам, нынешний президент Джо Байден "объединил" Москву и Пекин. Трамп назвал это "позором" и сказал, что ему придется "разъединить" их.Кроме того, он обвинил нынешнюю администрацию США в том, что при них доллар стал терять статус стандарта международных торгово-финансовых расчетов.НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное мореВ Североатлантическом альянсе планируют изменить режим прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, чтобы усилить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения."США и их союзники по блоку НАТО всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтре", – приводит его слова аппарат помощника президента.Кроме того, Североатлантический альянс планирует использовать в военных целях внутренние водные пути Европы для доступа в Черное море через Дунай.Подтвердить статус участника СВО теперь можно без документовВ России с 1 ноября ввели новую систему бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции. Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде", – говорится в сообщении.Ранее для подтверждения статуса необходимо было оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов.В Сочи откроются "зимние" пляжиВ Сочи 1 ноября открыли 33 зимних пляжа, они будут функционировать во всех районах города, сообщил мэр города Андрей Прошунин."В первый день ноября открываем 33 зимних пляжа во всех районах Сочи – еще одна особенность нашего морского курорта. Их общая протяженность почти 10 километров. Найти сочинские зимние пляжи будет легко по золотистым флагам", – написал он в своем Telegram-канале.Зимние пляжи обеспечены достаточным количеством мест общественного питания на свежем воздухе круглогодичного формата. В прогулочных зонах увеличено количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, а также санузлов.

https://crimea.ria.ru/20241101/udar-po-genshtabu-vsu-v-kieve-podrobnosti-ot-minoborony-rossii-1141533334.html

https://crimea.ria.ru/20241101/drug-rossii-donald-tramp---chto-budet-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh-1141529846.html

https://crimea.ria.ru/20241101/lavrov-prokommentiroval--voennoe-sotrudnichestvo-turtsii-i-ukrainy-1141524129.html

https://crimea.ria.ru/20241101/moschnaya-vspyshka-na-solntse-proizoshla-v-noch-na-pyatnitsu-1141522436.html

https://crimea.ria.ru/20241101/iz-mariupolya-v-krym-khotyat-zapustit-katera-na-podvodnykh-krylyakh-1141541757.html

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2024

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