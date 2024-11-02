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Ветром сорвало кровлю здания на Кубани - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Ветром сорвало кровлю здания на Кубани
Ветром сорвало кровлю здания на Кубани - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Ветром сорвало кровлю здания на Кубани
В Староминском районе Кубани ветром сорвало кровлю двухэтажного здания. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В Староминском районе Кубани ветром сорвало кровлю двухэтажного здания. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Порывы ветра в муниципалитете достигают 22 м/с, уточнили в Оперштабе.С 1 ноября в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозой и сильным ветром, сообщили ранее в региональном главке МЧС России.В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, также ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с, предупредили в городском управлении МЧС России.Также в ближайшие дни в Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщали накануне в республиканском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до КрымаВ Крым идут морозыВ Крыму дорожники готовятся к морозам
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погода, происшествия, кубань, краснодарский край, новости
Ветром сорвало кровлю здания на Кубани

В Краснодарском крае ветром сорвало кровлю здания

17:04 02.11.2024
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяВ Староминском районе ветром сорвало кровлю здания
В Староминском районе ветром сорвало кровлю здания
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В Староминском районе Кубани ветром сорвало кровлю двухэтажного здания. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Сильным порывом ветра повреждена металлическая кровля административного двухэтажного здания торгового дома на площади 420 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Порывы ветра в муниципалитете достигают 22 м/с, уточнили в Оперштабе.
С 1 ноября в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозой и сильным ветром, сообщили ранее в региональном главке МЧС России.
В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, также ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с, предупредили в городском управлении МЧС России.
Также в ближайшие дни в Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщали накануне в республиканском главке МЧС России.
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