https://crimea.ria.ru/20241102/vetrom-sorvalo-krovlyu-zdaniya-na-kubani-1141572656.html

Ветром сорвало кровлю здания на Кубани

Ветром сорвало кровлю здания на Кубани - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Ветром сорвало кровлю здания на Кубани

В Староминском районе Кубани ветром сорвало кровлю двухэтажного здания. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T17:04

2024-11-02T17:04

2024-11-02T17:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. В Староминском районе Кубани ветром сорвало кровлю двухэтажного здания. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Порывы ветра в муниципалитете достигают 22 м/с, уточнили в Оперштабе.С 1 ноября в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозой и сильным ветром, сообщили ранее в региональном главке МЧС России.В Севастополе в воскресенье, 3 ноября, также ожидается штормовой ветер с порывами до 22 м/с, предупредили в городском управлении МЧС России.Также в ближайшие дни в Крыму ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра до 25 метров в секунду, сообщали накануне в республиканском главке МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до КрымаВ Крым идут морозыВ Крыму дорожники готовятся к морозам

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кубань

краснодарский край

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2024

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погода, происшествия, кубань, краснодарский край, новости