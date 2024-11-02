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В Крыму высадили 14 тысяч деревьев - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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В Крыму высадили 14 тысяч деревьев
В Крыму высадили 14 тысяч деревьев - РИА Новости Крым, 02.11.2024
В Крыму высадили 14 тысяч деревьев
Около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T16:30
2024-11-02T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.Всероссийская акции по созданию лесных культур "Сохраним лес" проводится уже шестой сезон, с 2019 года, в рамках нацпроекта "Экология". Она является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране, уточнили в пресс-службе.В акция, которая продлится до декабря, традиционно участвуют все субъекты Российской Федерации, включая исторические регионы.За годы реализации проекта высажено около 300 млн деревьев. За высаженными растениями ухаживают, в случае гибели отдельных экземпляров – высаживают их заново, добавили в ведомстве.Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков, высказал мнение, что сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе КрымаВ Крыму продлили ограничения на посещение заповедниковБольшинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают
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РИА Новости Крым
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новости, минприроды крыма, акция "сохраним лес", сохраним лес, крым, риа новости крым
В Крыму высадили 14 тысяч деревьев

В Евпаторийском лесничестве высадили 14 тысяч деревьев в рамках акции "Сохраним лес"

16:30 02.11.2024
 
© Фото предоставлено минприроды КрымаВ Крыму высадили 14 тысяч деревьев
В Крыму высадили 14 тысяч деревьев
© Фото предоставлено минприроды Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.
"На территории Евпаторийского лесничества ГАУ РК "Евпаторийское лесное хозяйство" высажено порядка 14 тысяч штук гледичии трехколючковой, ясеня ланцетного, лоха и миндаля на площади 4,2 гектара", - говорится в сообщении.
Всероссийская акции по созданию лесных культур "Сохраним лес" проводится уже шестой сезон, с 2019 года, в рамках нацпроекта "Экология". Она является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране, уточнили в пресс-службе.
В акция, которая продлится до декабря, традиционно участвуют все субъекты Российской Федерации, включая исторические регионы.
За годы реализации проекта высажено около 300 млн деревьев. За высаженными растениями ухаживают, в случае гибели отдельных экземпляров – высаживают их заново, добавили в ведомстве.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков, высказал мнение, что сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв.
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НовостиМинприроды КрымаАкция "Сохраним лес"Сохраним лесКрымРИА Новости Крым
 
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