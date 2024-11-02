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В Крыму высадили 14 тысяч деревьев

В Крыму высадили 14 тысяч деревьев - РИА Новости Крым, 02.11.2024

В Крыму высадили 14 тысяч деревьев

Около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T16:30

2024-11-02T16:30

2024-11-02T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Около четырнадцати тысяч деревьев высадили на территории Евпаторийского лесничества в рамках Всероссийской ежегодной акции "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма.Всероссийская акции по созданию лесных культур "Сохраним лес" проводится уже шестой сезон, с 2019 года, в рамках нацпроекта "Экология". Она является самым масштабным проектом по восстановлению лесов в стране, уточнили в пресс-службе.В акция, которая продлится до декабря, традиционно участвуют все субъекты Российской Федерации, включая исторические регионы.За годы реализации проекта высажено около 300 млн деревьев. За высаженными растениями ухаживают, в случае гибели отдельных экземпляров – высаживают их заново, добавили в ведомстве.Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. Вернадского Андрей Салтыков, высказал мнение, что сгоревший в Карадагском заповеднике лес будет восстанавливаться в течение столетия и только при условии правильного выбора посадочного материала – характерного для данных почв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе КрымаВ Крыму продлили ограничения на посещение заповедниковБольшинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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