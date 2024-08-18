https://crimea.ria.ru/20240818/bolshinstvo-peshekhodnykh-marshrutov-zapovednogo-kryma-zakryvayut-1139696840.html

Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают

Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают

В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью с 19 августа закрывают большинство пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T19:19

2024-08-18T19:19

2024-08-18T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью с 19 августа закрывают большинство пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".Открытыми останутся маршрут "К зубцам Ай-Петри" и объекты вдоль него. В список доступных объектов войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри". на туристической стоянке ️"У кордона Ай-Петри" разрешено размещение с палатками, без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны, уточнили в пресс-службе.Посещение заповедников "Опукский" и "Казантипский" будет доступно только в составе организованных экскурсионных групп в сопровождении экскурсовода, также сообщили в организации, а обустроенные пикниковые зоны ЭПО "Черешневый Сад" и "Озеро у кордона" закрываются полностью.Ограничение вводится на две недели до стабилизации ситуации, подчеркнули в пресс-службе.Ранее сообщалось, что во вторник, 13 августа, в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду. Ликвидировать лесной пожар на территории Ялтинского заповедника удалось к вечеру того же дня. Еще один пожар во вторник вспыхнул в районе Алушты. На трассе в сторону Ялты загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 0,46 га.18 июля в связи с высокой пожароопасностью уже закрывали все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного.Также в трех заповедниках Крыма были открыты однодневные и многодневные маршруты – самостоятельные и с экскурсоводами. Часть туристических маршрутов и троп 17 июня закрывали в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Запрет на посещение лесов в Крыму продлен.За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 800 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуМорские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне законаНелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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