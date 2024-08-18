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Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают
Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают
В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью с 19 августа закрывают большинство пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T19:19
2024-08-18T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью с 19 августа закрывают большинство пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".Открытыми останутся маршрут "К зубцам Ай-Петри" и объекты вдоль него. В список доступных объектов войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри". на туристической стоянке ️"У кордона Ай-Петри" разрешено размещение с палатками, без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны, уточнили в пресс-службе.Посещение заповедников "Опукский" и "Казантипский" будет доступно только в составе организованных экскурсионных групп в сопровождении экскурсовода, также сообщили в организации, а обустроенные пикниковые зоны ЭПО "Черешневый Сад" и "Озеро у кордона" закрываются полностью.Ограничение вводится на две недели до стабилизации ситуации, подчеркнули в пресс-службе.Ранее сообщалось, что во вторник, 13 августа, в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду. Ликвидировать лесной пожар на территории Ялтинского заповедника удалось к вечеру того же дня. Еще один пожар во вторник вспыхнул в районе Алушты. На трассе в сторону Ялты загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 0,46 га.18 июля в связи с высокой пожароопасностью уже закрывали все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного.Также в трех заповедниках Крыма были открыты однодневные и многодневные маршруты – самостоятельные и с экскурсоводами. Часть туристических маршрутов и троп 17 июня закрывали в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Запрет на посещение лесов в Крыму продлен.За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 800 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуМорские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне законаНелегальные беседки и домики для отдыха нашли в Байдарском заказнике
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РИА Новости Крым
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фгбу "заповедный крым", новости крыма, крым, отдых в крыму, заповедники крыма, природа, крым курортный
Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают

Большинство пешеходных маршрутов "Заповедного Крыма" закрывают для посещения

19:19 18.08.2024 (обновлено: 19:31 18.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукГора Ай-Петри
Гора Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с высокой пожарной опасностью с 19 августа закрывают большинство пешеходных эколого- просветительских маршрутов в заповедниках. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Заповедный Крым".
Открытыми останутся маршрут "К зубцам Ай-Петри" и объекты вдоль него. В список доступных объектов войдут: "Водопад Учан- Су", "Сосна Палласа", "Черепашье озеро", "Серебряная беседка", "Скала Шишко", "Зубцы "Ай-Петри", "Подвесные мосты Ай-Петри". на туристической стоянке ️"У кордона Ай-Петри" разрешено размещение с палатками, без права использования открытого огня, в том числе в границах специально оборудованной костровой зоны, уточнили в пресс-службе.
Посещение заповедников "Опукский" и "Казантипский" будет доступно только в составе организованных экскурсионных групп в сопровождении экскурсовода, также сообщили в организации, а обустроенные пикниковые зоны ЭПО "Черешневый Сад" и "Озеро у кордона" закрываются полностью.
Ограничение вводится на две недели до стабилизации ситуации, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что во вторник, 13 августа, в городском округе Ялта рядом с Южнобережным шоссе загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров к обеду. Ликвидировать лесной пожар на территории Ялтинского заповедника удалось к вечеру того же дня. Еще один пожар во вторник вспыхнул в районе Алушты. На трассе в сторону Ялты загорелась лесная подстилка. Огонь был локализован на площади 0,46 га.
18 июля в связи с высокой пожароопасностью уже закрывали все эколого-просветительские маршруты в заповедниках, кроме одного.
Также в трех заповедниках Крыма были открыты однодневные и многодневные маршруты – самостоятельные и с экскурсоводами. Часть туристических маршрутов и троп 17 июня закрывали в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Запрет на посещение лесов в Крыму продлен.
За пожары в экосистемах к административной ответственности в Крыму с начала года привлечены 450 человек, сообщали ранее в МЧС.
С 17 апреля в Крыму объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 800 тысяч.
Читайте также на РИА Новости Крым:
100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму
Морские прогулки под Золотыми воротами Карадага оказались вне закона
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