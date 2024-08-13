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Под Алуштой горит лес

Под Алуштой горит лес - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Под Алуштой горит лес

В районе Алушты загорелась лесная подстилка. Пожар локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T17:07

2024-08-13T17:07

2024-08-13T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В районе Алушты загорелась лесная подстилка. Пожар локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.Отмечается, что огонь охватил лес в районе трассы Алушта – Ялта. Информация о пожаре поступила спасателям в 13:17. Он был локализован в 14:25.С огнем борются пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками Ялтинского лесного природного заповедника - всего 22 специалиста и шесть единиц техники. Ранее пожар был зафиксирован в районе городского округа Ялта, также на территории Ялтинского заповедника. Он был локализован на территории 0,13 гектаров. Работы по ликвидации возгорания были осложнены сложным горно-лесным рельефом.Читайте также на РИА Новости Крым:450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаПриродный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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