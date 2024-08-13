Под Алуштой горит лес
Спасатели локализовали лесной пожар под Алуштой
17:07 13.08.2024 (обновлено: 17:08 13.08.2024)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В районе Алушты загорелась лесная подстилка. Пожар локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.
Отмечается, что огонь охватил лес в районе трассы Алушта – Ялта. Информация о пожаре поступила спасателям в 13:17. Он был локализован в 14:25.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
"Угроза распространения и перехода огня на населенные пункты отсутствует. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара 0,46 га", - говорится в сообщении пресс-службы.
С огнем борются пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками Ялтинского лесного природного заповедника - всего 22 специалиста и шесть единиц техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
Ранее пожар был зафиксирован в районе городского округа Ялта, также на территории Ялтинского заповедника. Он был локализован на территории 0,13 гектаров. Работы по ликвидации возгорания были осложнены сложным горно-лесным рельефом.
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