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Под Алуштой горит лес - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Под Алуштой горит лес
Под Алуштой горит лес - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Под Алуштой горит лес
В районе Алушты загорелась лесная подстилка. Пожар локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2024
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2024-08-13T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В районе Алушты загорелась лесная подстилка. Пожар локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.Отмечается, что огонь охватил лес в районе трассы Алушта – Ялта. Информация о пожаре поступила спасателям в 13:17. Он был локализован в 14:25.С огнем борются пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками Ялтинского лесного природного заповедника - всего 22 специалиста и шесть единиц техники. Ранее пожар был зафиксирован в районе городского округа Ялта, также на территории Ялтинского заповедника. Он был локализован на территории 0,13 гектаров. Работы по ликвидации возгорания были осложнены сложным горно-лесным рельефом.Читайте также на РИА Новости Крым:450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаПриродный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Под Алуштой горит лес

Спасатели локализовали лесной пожар под Алуштой

17:07 13.08.2024 (обновлено: 17:08 13.08.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. В районе Алушты загорелась лесная подстилка. Пожар локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Главка МЧС России.
Отмечается, что огонь охватил лес в районе трассы Алушта – Ялта. Информация о пожаре поступила спасателям в 13:17. Он был локализован в 14:25.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике

"Угроза распространения и перехода огня на населенные пункты отсутствует. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара 0,46 га", - говорится в сообщении пресс-службы.

С огнем борются пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками Ялтинского лесного природного заповедника - всего 22 специалиста и шесть единиц техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
Ранее пожар был зафиксирован в районе городского округа Ялта, также на территории Ялтинского заповедника. Он был локализован на территории 0,13 гектаров. Работы по ликвидации возгорания были осложнены сложным горно-лесным рельефом.
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