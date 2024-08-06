Рейтинг@Mail.ru
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/pozhar-proizoshel-u-dvuyakornoy-bukhty-v-feodosii-1139396497.html
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
В Феодосии на площади в два гектара загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:25
2024-08-06T13:25
крым
новости
феодосия
происшествия
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111475/73/1114757390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a15aae5e77861b1b60edf905a904f4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии на площади в два гектара загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства. От РСЧС - 39 человек, в том числе 14 - от МЧС России. Ранее в Коктебеле огнеборцы ликвидировали крупный природный пожар, который охватил Карадагский заповедник. Его площадь составила 40 гектаров. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым: Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111475/73/1114757390_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_1c59f7ba6fb0f5c8968495c5a9f417e4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, феодосия, происшествия, гу мчс рф по республике крым
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии

В Двуякорной бухте под Феодосией ликвидировали пожар на площади в 2 гектара

13:25 06.08.2024
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСухая трава горит в поле в Амурской области
Сухая трава горит в поле в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии на площади в два гектара загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в районе Двуякорной бухты округе Феодосия, поселок Орджоникидзе. Пожар ликвидирован на площади 2 га", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства. От РСЧС - 39 человек, в том числе 14 - от МЧС России.
Ранее в Коктебеле огнеборцы ликвидировали крупный природный пожар, который охватил Карадагский заповедник. Его площадь составила 40 гектаров. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле
Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество
Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму
 
КрымНовостиФеодосияПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым
15:22Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
15:10Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
14:57Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
14:47Масштабный пожар на рынке в Туапсе – люди выбираются из огня
14:33Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
14:16Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
14:11Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах
14:02В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
13:59Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
13:47За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29
13:30Крым отказывается от туристического налога до конца СВО
13:25Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
13:21Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
13:17Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
13:06При взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчина
13:02На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
12:57Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
Лента новостейМолния