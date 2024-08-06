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Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
В Феодосии на площади в два гектара загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:25
2024-08-06T13:25
2024-08-06T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии на площади в два гектара загорелась сухая растительность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. В ликвидации последствий происшествия были задействованы сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства. От РСЧС - 39 человек, в том числе 14 - от МЧС России. Ранее в Коктебеле огнеборцы ликвидировали крупный природный пожар, который охватил Карадагский заповедник. Его площадь составила 40 гектаров. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. По факту пожара было возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым: Условия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в Коктебеле Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму
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крым, новости, феодосия, происшествия, гу мчс рф по республике крым
Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
В Двуякорной бухте под Феодосией ликвидировали пожар на площади в 2 гектара