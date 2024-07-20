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Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество
Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество
В Балаклавском районе Севастополя в районе садоводческого товарищества потушили пожар на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T00:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя в районе садоводческого товарищества потушили пожар на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.Информация пожаре поступила оперативному дежурному в 20-40.Отмечается, что к тушению привлекались сотрудники МЧС России и Севастопольского лесхоза – всего 12 человек и пять единиц техники. К 22-03 пожар был ликвидирован полностью.По данным МЧС погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.В МЧС России напомнили о запретах, которые действуют в период особого противопожарного режима. Он в Севастополе объявлен с 5 июля. Согласно требованиям, запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.На уходящей неделе в Севастополе тушили несколько пожаров, несколько из них – на Северной стороне. Ранее 19 июля в пресс-службе МЧС России сообщили, что масштабный природный пожар в Коктебеле, охвативший Карадагский заповедник в понедельник, ликвидировали. Читайте также на РИА Новости Крым:100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму В Евпатории потушили пожар на мусорном полигоне
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Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество

МЧС Севастополя потушили пожар в Балаклавском районе у садоводческого товарищества

00:24 20.07.2024 (обновлено: 00:25 20.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в Балаклаве
Пожар в Балаклаве
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя в районе садоводческого товарищества потушили пожар на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.
Информация пожаре поступила оперативному дежурному в 20-40.
"Горела растительность на площади 1 500 квадратных метров в районе садоводческого товарищества "Эллада", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что к тушению привлекались сотрудники МЧС России и Севастопольского лесхоза – всего 12 человек и пять единиц техники. К 22-03 пожар был ликвидирован полностью.
По данным МЧС погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
В МЧС России напомнили о запретах, которые действуют в период особого противопожарного режима. Он в Севастополе объявлен с 5 июля. Согласно требованиям, запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
На уходящей неделе в Севастополе тушили несколько пожаров, несколько из них – на Северной стороне.
Ранее 19 июля в пресс-службе МЧС России сообщили, что масштабный природный пожар в Коктебеле, охвативший Карадагский заповедник в понедельник, ликвидировали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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ПожарБалаклаваКрымГУ МЧС России по СевастополюНовости Крыма
 
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