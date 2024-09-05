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Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях

Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях

Два крымских курорта - город Алупка в Большой Ялте и село Оленевка в Черноморском районе - в четверг днем остались без электроснабжения из-за аварии на сетях,... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T13:45

2024-09-05T13:45

2024-09-05T13:45

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алупка

оленевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Два крымских курорта - город Алупка в Большой Ялте и село Оленевка в Черноморском районе - в четверг днем остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что в местах аварий уже работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения составляет три часа."Крымэнерго" продолжает ревизию трансформаторных подстанций во всех районах республики, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. По его данным 28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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