https://crimea.ria.ru/20240905/dva-krymskikh-kurorta-obestocheny-iz-za-avarii-na-setyakh-1140142413.html
Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях
Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях
Два крымских курорта - город Алупка в Большой Ялте и село Оленевка в Черноморском районе - в четверг днем остались без электроснабжения из-за аварии на сетях,... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T13:45
2024-09-05T13:45
2024-09-05T13:45
крым
алупка
оленевка
черноморский район
жкх
жкх крыма и севастополя
энергосистема крыма
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137562817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46f1dd43105ec4a774fd592c21217e89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Два крымских курорта - город Алупка в Большой Ялте и село Оленевка в Черноморском районе - в четверг днем остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что в местах аварий уже работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения составляет три часа."Крымэнерго" продолжает ревизию трансформаторных подстанций во всех районах республики, сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов. По его данным 28 новых трансформаторных подстанций появится в четырех районах Крыма до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
крым
алупка
оленевка
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137562817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f63ab8f6c558c697416bcc45e9813113.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алупка, оленевка, черноморский район, жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, общество
Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях
Алупка и Оленевка в Крыму остались без света из-за аварии на сетях