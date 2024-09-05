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Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
К обеду четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь – проезда ожидают 200 автомобилей со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T13:21
2024-09-05T13:25
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. К обеду четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь – проезда ожидают 200 автомобилей со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи проезда ждали 50 автомобилей, со стороны Тамани – 70 авто.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240109/khudozhnik-v-kerchi-kartiny-s-krymskim-mostom-samye-populyarnye-u-turistov-1133732784.html
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транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза

У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи

13:21 05.09.2024 (обновлено: 13:25 05.09.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. К обеду четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь – проезда ожидают 200 автомобилей со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.

Часом ранее в очереди к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи проезда ждали 50 автомобилей, со стороны Тамани – 70 авто.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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