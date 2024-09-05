https://crimea.ria.ru/20240905/krymskiy-most-ochered-so-storony-kerchi-vyrosla-v-chetyre-raza-1140137540.html

Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза

Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза

К обеду четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь – проезда ожидают 200 автомобилей со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T13:21

2024-09-05T13:21

2024-09-05T13:25

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. К обеду четверга у досмотровых пунктов перед Крымским мостом выросла очередь – проезда ожидают 200 автомобилей со стороны Керчи, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост со стороны Керчи проезда ждали 50 автомобилей, со стороны Тамани – 70 авто.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240109/khudozhnik-v-kerchi-kartiny-s-krymskim-mostom-samye-populyarnye-u-turistov-1133732784.html

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край