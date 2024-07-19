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Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму
Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму
Информации об умышленных поджогах в связи с лесными пожарами в Крыму нет, в одном из случаев уголовное дело открыто, однако речь не идет о диверсии, рассказал в РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T12:39
2024-07-19T12:40
сергей аксенов
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крым
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Информации об умышленных поджогах в связи с лесными пожарами в Крыму нет, в одном из случаев уголовное дело открыто, однако речь не идет о диверсии, рассказал в пятницу глава республики Сергей Аксенов.При этом, по его данным, по сравнению с прошлым годом число пожаров в Крыму увеличилось в шесть раз. Сейчас еще остаются три очага - Коктебель, где пока сохраняется тление, а также два относительного небольших очага в районе Перевального.В Крыму с начала года зафиксировано 24 природных пожара, сообщали ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. Всего с начала текущего года в Крыму зафиксировано 2038 пожаров. Из них 816 техногенных, 989 раз горела сухая трава, 233 раза – мусор. За указанный период произошло 24 природных пожара на общей площади 102,683 гектаров. Рост природных пожаров связан в первую очередь с устойчивой жаркой погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиПожар в Большой Ялте локализован на площади 3500 "квадратов"За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, пожар, крым, новости крыма, происшествия
Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму

Аксенов: информации об умышленных поджогах природных территорий в Крыму нет

12:39 19.07.2024 (обновлено: 12:40 19.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в горах возле Судака
Пожар в горах возле Судака
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Информации об умышленных поджогах в связи с лесными пожарами в Крыму нет, в одном из случаев уголовное дело открыто, однако речь не идет о диверсии, рассказал в пятницу глава республики Сергей Аксенов.
"Пока информации об умышленных поджогах нет, работают правоохранители. Но по факту пожара в Коктебеле возбуждено уголовное дело. Там, по неосторожности, из-за болгарки произошло", - сказал он в эфире телеканала Россия 24.
При этом, по его данным, по сравнению с прошлым годом число пожаров в Крыму увеличилось в шесть раз. Сейчас еще остаются три очага - Коктебель, где пока сохраняется тление, а также два относительного небольших очага в районе Перевального.
В Крыму с начала года зафиксировано 24 природных пожара, сообщали ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. Всего с начала текущего года в Крыму зафиксировано 2038 пожаров. Из них 816 техногенных, 989 раз горела сухая трава, 233 раза – мусор. За указанный период произошло 24 природных пожара на общей площади 102,683 гектаров. Рост природных пожаров связан в первую очередь с устойчивой жаркой погодой.
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Сергей АксеновПожарКрымНовости КрымаПроисшествия
 
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