https://crimea.ria.ru/20240719/sluchaynost-ili-diversiya---otvet-aksenova-o-lesnykh-pozharakh-v-krymu-1138989344.html

Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму

Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Случайность или диверсия - ответ Аксенова о лесных пожарах в Крыму

Информации об умышленных поджогах в связи с лесными пожарами в Крыму нет, в одном из случаев уголовное дело открыто, однако речь не идет о диверсии, рассказал в РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T12:39

2024-07-19T12:39

2024-07-19T12:40

сергей аксенов

пожар

крым

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Информации об умышленных поджогах в связи с лесными пожарами в Крыму нет, в одном из случаев уголовное дело открыто, однако речь не идет о диверсии, рассказал в пятницу глава республики Сергей Аксенов.При этом, по его данным, по сравнению с прошлым годом число пожаров в Крыму увеличилось в шесть раз. Сейчас еще остаются три очага - Коктебель, где пока сохраняется тление, а также два относительного небольших очага в районе Перевального.В Крыму с начала года зафиксировано 24 природных пожара, сообщали ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. Всего с начала текущего года в Крыму зафиксировано 2038 пожаров. Из них 816 техногенных, 989 раз горела сухая трава, 233 раза – мусор. За указанный период произошло 24 природных пожара на общей площади 102,683 гектаров. Рост природных пожаров связан в первую очередь с устойчивой жаркой погодой.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиПожар в Большой Ялте локализован на площади 3500 "квадратов"За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, пожар, крым, новости крыма, происшествия