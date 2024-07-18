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Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
В работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сил и средств достаточно. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T17:05
2024-07-18T17:05
2024-07-18T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сил и средств достаточно. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.При этом в МЧС опровергли информацию, которая появилась в четверг в ряде СМИ, об увеличении площади пожара. Она, подчеркнули в ведомстве, остается неизменной – 40 га. Силами находящейся на месте группировки продолжается мониторинг обстановки и окарауливание территории.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиУсловия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
МЧС: пожар площадью 40 га на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
17:05 18.07.2024 (обновлено: 17:24 18.07.2024)