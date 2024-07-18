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Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек
В работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сил и средств достаточно. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T17:05
2024-07-18T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сил и средств достаточно. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.При этом в МЧС опровергли информацию, которая появилась в четверг в ряде СМИ, об увеличении площади пожара. Она, подчеркнули в ведомстве, остается неизменной – 40 га. Силами находящейся на месте группировки продолжается мониторинг обстановки и окарауливание территории.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиУсловия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело
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крым, коктебель, новости крыма, пожар, карадагский природный заповедник, гу мчс рф по республике крым
Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек

МЧС: пожар площадью 40 га на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек

17:05 18.07.2024 (обновлено: 17:24 18.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение лесного пожара на Карадаге
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сил и средств достаточно. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"На данный момент к тушению лесного пожара в районе поселка Коктебель привлечено 80 человек и 15 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, Минприроды, Минобороны и других ведомств", - проинформировали в ведомстве.

При этом в МЧС опровергли информацию, которая появилась в четверг в ряде СМИ, об увеличении площади пожара. Она, подчеркнули в ведомстве, остается неизменной – 40 га. Силами находящейся на месте группировки продолжается мониторинг обстановки и окарауливание территории.
Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.
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КрымКоктебельНовости КрымаПожарКарадагский природный заповедникГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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