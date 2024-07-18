https://crimea.ria.ru/20240718/pozhar-na-territorii-karadaga-prodolzhayut-tushit-80-chelovek-1138974863.html

Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек

Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Пожар на территории Карадага продолжают ликвидировать 80 человек

В работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сил и средств достаточно. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T17:05

2024-07-18T17:05

2024-07-18T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сил и средств достаточно. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.При этом в МЧС опровергли информацию, которая появилась в четверг в ряде СМИ, об увеличении площади пожара. Она, подчеркнули в ведомстве, остается неизменной – 40 га. Силами находящейся на месте группировки продолжается мониторинг обстановки и окарауливание территории.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров, в среду - ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет, животные и редкие растения также не пострадали. Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиУсловия жесточайшие: в Крыму продолжают тушение пожара в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено дело

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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