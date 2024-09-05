https://crimea.ria.ru/20240905/detskoe-ozdorovlenie-letom-v-krymu-otdokhnuli-174-tysyachi-shkolnikov-1140145838.html

Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников

Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников

За лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T15:38

2024-09-05T15:38

2024-09-05T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.По ее словам, в этом году в Крыму работали 34 загородных лагеря, 168 оздоровительных и 368 лагерей дневного пребывания. В первую очередь путевки выдаются льготным категориям, отметила Красникова."Всего льготных категорий 14. И почему-то многие думают, что талантливые и одаренные дети не являются льготной категорией. Но это тоже льготная категория, потому что эти ребята требуют особого социального внимания и поддержки для развития своих талантов, чтобы у них была еще дополнительная стартовая площадка", – пояснила Красникова.Также она рассказала, что в этом году впервые прошли смены для детей с сахарным диабетом."Это важно, потому что для таких детей предусмотрено отдельное питание, к этому должны быть готовы лагеря", – отметила замминистра.По словам Красниковой, более десяти тысяч детей из других регионов страны отдохнули в Крыму за счет федерального бюджета.Также, по ее словам, в крымских лагерях побывали порядка семи тысяч школьников из новых субъектов Российской Федерации. А также более двух тысяч детей участников СВО отдохнули в загородных лагерях, добавила она.По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Елены Лысенко, в этом году все работающие лагеря имели необходимые соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.В ходе летней оздоровительной кампании около 80% оздоровительных организаций находились под надзором профильных ведомств, добавила представитель регионального управления Роспотребнадзора.По словам Красниковой, в Крыму появляется больше лагерей, которые работают круглогодично."Таких лагерей в Крыму 17, часть из них уже создали условия и получили лицензии на образовательную деятельность", – подытожила замминистра.Читайте также на РИА Новости Крым:16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на КубаниНа отдых в Крым: дети из Новой Каховки отправились к Черному морюФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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