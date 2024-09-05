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Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников
Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников
За лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T15:38
2024-09-05T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.По ее словам, в этом году в Крыму работали 34 загородных лагеря, 168 оздоровительных и 368 лагерей дневного пребывания. В первую очередь путевки выдаются льготным категориям, отметила Красникова."Всего льготных категорий 14. И почему-то многие думают, что талантливые и одаренные дети не являются льготной категорией. Но это тоже льготная категория, потому что эти ребята требуют особого социального внимания и поддержки для развития своих талантов, чтобы у них была еще дополнительная стартовая площадка", – пояснила Красникова.Также она рассказала, что в этом году впервые прошли смены для детей с сахарным диабетом."Это важно, потому что для таких детей предусмотрено отдельное питание, к этому должны быть готовы лагеря", – отметила замминистра.По словам Красниковой, более десяти тысяч детей из других регионов страны отдохнули в Крыму за счет федерального бюджета.Также, по ее словам, в крымских лагерях побывали порядка семи тысяч школьников из новых субъектов Российской Федерации. А также более двух тысяч детей участников СВО отдохнули в загородных лагерях, добавила она.По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Елены Лысенко, в этом году все работающие лагеря имели необходимые соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.В ходе летней оздоровительной кампании около 80% оздоровительных организаций находились под надзором профильных ведомств, добавила представитель регионального управления Роспотребнадзора.По словам Красниковой, в Крыму появляется больше лагерей, которые работают круглогодично."Таких лагерей в Крыму 17, часть из них уже создали условия и получили лицензии на образовательную деятельность", – подытожила замминистра.Читайте также на РИА Новости Крым:16 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на КубаниНа отдых в Крым: дети из Новой Каховки отправились к Черному морюФинансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей
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детский отдых, отдых в крыму, дети, новости крыма, здоровье, крым курортный, детские лагеря в крыму, крым
Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников

За лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников

15:38 05.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь
Детский оздоровительный лагерь - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.

"Летняя оздоровительная кампания у нас прошла организованно, как запланировано. По поручению главы РК Сергея Аксенова и Совета министров РК в этом году у нас стоял целевой показатель – необходимо было обеспечить 75% детей школьного возраста отдыхом и оздоровлением, чего нам благополучно удалось достичь. Это 174 тысячи школьников", – отметила замминистра.

По ее словам, в этом году в Крыму работали 34 загородных лагеря, 168 оздоровительных и 368 лагерей дневного пребывания. В первую очередь путевки выдаются льготным категориям, отметила Красникова.
"Всего льготных категорий 14. И почему-то многие думают, что талантливые и одаренные дети не являются льготной категорией. Но это тоже льготная категория, потому что эти ребята требуют особого социального внимания и поддержки для развития своих талантов, чтобы у них была еще дополнительная стартовая площадка", – пояснила Красникова.
Также она рассказала, что в этом году впервые прошли смены для детей с сахарным диабетом.
"Это важно, потому что для таких детей предусмотрено отдельное питание, к этому должны быть готовы лагеря", – отметила замминистра.
По словам Красниковой, более десяти тысяч детей из других регионов страны отдохнули в Крыму за счет федерального бюджета.

"Еще одна тысяча детей из Белгородской области отдохнули по приглашению главы Крыма в июне в Бахчисарайском районе. Также у нас побывали дети из Оренбургской области", – рассказала Красникова.

Также, по ее словам, в крымских лагерях побывали порядка семи тысяч школьников из новых субъектов Российской Федерации. А также более двух тысяч детей участников СВО отдохнули в загородных лагерях, добавила она.
По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Елены Лысенко, в этом году все работающие лагеря имели необходимые соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

"Достижение этого года в том, что благодаря межведомственному взаимодействию не было допущено открытия несанкционированных лагерей. Ни один лагерь не открылся, не имея санитарно-эпидемиологического заключения или имея отрицательное", – отметила Лысенко.

В ходе летней оздоровительной кампании около 80% оздоровительных организаций находились под надзором профильных ведомств, добавила представитель регионального управления Роспотребнадзора.
По словам Красниковой, в Крыму появляется больше лагерей, которые работают круглогодично.
"Таких лагерей в Крыму 17, часть из них уже создали условия и получили лицензии на образовательную деятельность", – подытожила замминистра.
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Детский отдыхОтдых в КрымудетиНовости КрымаЗдоровьеКрым курортныйДетские лагеря в КрымуКрым
 
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