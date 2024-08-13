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Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток
Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток
Пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. Площадь возгорания составила около 13 соток. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T11:18
2024-08-13T11:18
пожар
ялта
заповедники крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. Площадь возгорания составила около 13 соток.В работах по тушению огня задействовано 34 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и 4 единицы техники.Информация о пожаре в городском округе Ялта поступила утром 13 августа. Загорелась лесная подстилка, ликвидация пожара осложняется горно-лесным рельефом.На территории Крыма с 17 апреля действует особый противопожарный режим. До конца августа продлен запрет на посещение леса. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности для недопущения возникновения загораний в горно-лесной зоне.В середине июля масштабный пожар возник в окрестностях Коктебеля, от него пострадала часть Карадагского заповедника. Площадь пожара составила около сорока гектаров. По предварительным данным, его причиной послужили работы по резке металла болгаркой, которые осуществлял местный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–ОбаВ заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступныПожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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пожар, ялта, заповедники крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток

Пожар в Ялтинском заповеднике удалось локализовать на площади 0,13 гектаров

11:18 13.08.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. Площадь возгорания составила около 13 соток.
"Возгорание локализовано на площади 0,13 Га. Для ликвидации пожара привлечены сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника и МЧС России", - говорится в сообщении.
В работах по тушению огня задействовано 34 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
Информация о пожаре в городском округе Ялта поступила утром 13 августа. Загорелась лесная подстилка, ликвидация пожара осложняется горно-лесным рельефом.
На территории Крыма с 17 апреля действует особый противопожарный режим. До конца августа продлен запрет на посещение леса. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности для недопущения возникновения загораний в горно-лесной зоне.
В середине июля масштабный пожар возник в окрестностях Коктебеля, от него пострадала часть Карадагского заповедника. Площадь пожара составила около сорока гектаров. По предварительным данным, его причиной послужили работы по резке металла болгаркой, которые осуществлял местный житель.
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