https://crimea.ria.ru/20240813/pozhar-v-yaltinskom-zapovednike-lokalizovan--vygorelo-13-sotok-1139559753.html

Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток

Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток

Пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. Площадь возгорания составила около 13 соток. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T11:18

2024-08-13T11:18

2024-08-13T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 авг - РИА Новости Крым. Пожар на территории Ялтинского горно-лесного заповедника локализован, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. Площадь возгорания составила около 13 соток.В работах по тушению огня задействовано 34 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России 14 человек личного состава и 4 единицы техники.Информация о пожаре в городском округе Ялта поступила утром 13 августа. Загорелась лесная подстилка, ликвидация пожара осложняется горно-лесным рельефом.На территории Крыма с 17 апреля действует особый противопожарный режим. До конца августа продлен запрет на посещение леса. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности для недопущения возникновения загораний в горно-лесной зоне.В середине июля масштабный пожар возник в окрестностях Коктебеля, от него пострадала часть Карадагского заповедника. Площадь пожара составила около сорока гектаров. По предварительным данным, его причиной послужили работы по резке металла болгаркой, которые осуществлял местный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–ОбаВ заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступныПожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животными

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