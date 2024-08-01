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Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба
Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба
Крупный пожар ликвидировали ночью в районе горы Тепе–Оба в городском округе Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Крупный пожар ликвидировали ночью в районе горы Тепе–Оба в городском округе Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.Сигнал о возгорании в районе горного массива поступил в службу спасения около 00:31. На место выехали сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства.На ликвидацию пожара ушло чуть более четырех часов. Его площадь составила 1000 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня удалось избежать.По информации чрезвычайного ведомства, пострадавших нет, причины возгорания устанавливают эксперты.С 15 апреля в Крыму введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе. В конце июля пожары произошли сразу в нескольких районах Керчи. Их общая площадь достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, несколько дней горел лес на территории Карадагского заповедника. Во всех случаях без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе тушат пожар на улице НефтянаяВ Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на местеНа Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, пожар, леса крыма, феодосия, мчс крыма
Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба

В Крыму у горы Тепе–Оба горел лес на площади в 1000 квадратов

10:20 01.08.2024
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в лесу Крыма
Пожар в лесу Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Крупный пожар ликвидировали ночью в районе горы Тепе–Оба в городском округе Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
Сигнал о возгорании в районе горного массива поступил в службу спасения около 00:31. На место выехали сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства.
"По прибытии установлено, что горит лесная подстилка, пламя "перекинулось" на деревья. Из-за порывистого ветра создалась угроза распространения огня дальше на лесной массив", - говорится в сообщении МЧС РК.
На ликвидацию пожара ушло чуть более четырех часов. Его площадь составила 1000 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня удалось избежать.
По информации чрезвычайного ведомства, пострадавших нет, причины возгорания устанавливают эксперты.
С 15 апреля в Крыму введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе. В конце июля пожары произошли сразу в нескольких районах Керчи. Их общая площадь достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, несколько дней горел лес на территории Карадагского заповедника. Во всех случаях без пострадавших.
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