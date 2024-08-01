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Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба

Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба

Крупный пожар ликвидировали ночью в районе горы Тепе–Оба в городском округе Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T10:20

2024-08-01T10:20

2024-08-01T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Крупный пожар ликвидировали ночью в районе горы Тепе–Оба в городском округе Феодосия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.Сигнал о возгорании в районе горного массива поступил в службу спасения около 00:31. На место выехали сотрудники МЧС и лесоохотничьего хозяйства.На ликвидацию пожара ушло чуть более четырех часов. Его площадь составила 1000 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня удалось избежать.По информации чрезвычайного ведомства, пострадавших нет, причины возгорания устанавливают эксперты.С 15 апреля в Крыму введен особый противопожарный режим. Мера принята для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в регионе. В конце июля пожары произошли сразу в нескольких районах Керчи. Их общая площадь достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, несколько дней горел лес на территории Карадагского заповедника. Во всех случаях без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе тушат пожар на улице НефтянаяВ Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на местеНа Карадаге четвертый день тушат лесной пожар - ситуация на утро четверга

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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