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В Керчи пылают пожары – что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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В Керчи пылают пожары – что известно
В Керчи пылают пожары – что известно - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В Керчи пылают пожары – что известно
В Керчи во вторник сухая растительность вспыхнула сразу в нескольких районах города. Общая площадь пожаров достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Керчи во вторник сухая растительность вспыхнула сразу в нескольких районах города. Общая площадь пожаров достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что сухая растительность загорелась в Ленинском районе рядом с селом Бондаренково. Изначально площадь ландшафтного пожара составляла 400 "квадратов", но из-за сильного ветра огонь распространился на 600 квадратных метров. Ликвидировать возгорание спасателям удалось в течение двух часов. На месте работали пять единиц техники, 13 специалистов, от МЧС России три единицы техники и 11 спасателей.Трава горела и на пересечении улиц Полевая и Глухова. Там огонь остановлен на площади 450 квадратных метров.Кроме того, на открытой территории горит сухая растительность на шоссе Героев Сталинграда, которое расположено недалеко от вокзала Керчь Южная.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе тушат пожар на улице НефтянаяВ Евпатории третьи сутки тушат полигон ТБО - что происходит на местеАвария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек
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4.7
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крым, керчь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Керчи пылают пожары – что известно

В Керчи спасатели ликвидируют ландшафтные пожары в трех районах города – МЧС

19:32 30.07.2024 (обновлено: 19:33 30.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Керчи во вторник сухая растительность вспыхнула сразу в нескольких районах города. Общая площадь пожаров достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Отмечается, что сухая растительность загорелась в Ленинском районе рядом с селом Бондаренково. Изначально площадь ландшафтного пожара составляла 400 "квадратов", но из-за сильного ветра огонь распространился на 600 квадратных метров. Ликвидировать возгорание спасателям удалось в течение двух часов. На месте работали пять единиц техники, 13 специалистов, от МЧС России три единицы техники и 11 спасателей.
Трава горела и на пересечении улиц Полевая и Глухова. Там огонь остановлен на площади 450 квадратных метров.
Кроме того, на открытой территории горит сухая растительность на шоссе Героев Сталинграда, которое расположено недалеко от вокзала Керчь Южная.

"Огонь локализован в 18:09 на площади 400 квадратных метров. На месте работает одно отделение спасателей", - сказано в сообщении.

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