https://crimea.ria.ru/20240730/avariya-na-setyakh-v-vostochnom-krymu-bez-svet-53-tys-chelovek-1139246028.html
Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек
Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек
Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T17:39
2024-07-30T17:39
2024-07-30T17:48
отключение электроэнергии в крыму
керчь
крым
происшествия
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a213b83d8ed8782e44ee4f2c5ceafc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его информации обесточены 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека. В настоящий момент специалисты уточняют объемы требуемых ремонтных работ. Планируемый срок восстановления электроснабжения - порядка трех часов, добавил Владимир Воронкин.Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при аварияхВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffe8f1e2daecd4c288d55a63c1fb3eae.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, керчь, крым, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма
Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек
На востоке Крыма более 53 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции
17:39 30.07.2024 (обновлено: 17:48 30.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с нарушением технологического процесса в 17.05 на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа", - говорится в сообщении.
По его информации обесточены 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека.
В настоящий момент специалисты уточняют объемы требуемых ремонтных работ. Планируемый срок восстановления электроснабжения - порядка трех часов, добавил Владимир Воронкин.
Накануне часть восточного Крыма также была обесточена
из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.
Читайте также на РИА Новости Крым: