https://crimea.ria.ru/20240730/avariya-na-setyakh-v-vostochnom-krymu-bez-svet-53-tys-chelovek-1139246028.html

Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек

Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек

Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T17:39

2024-07-30T17:39

2024-07-30T17:48

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его информации обесточены 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека. В настоящий момент специалисты уточняют объемы требуемых ремонтных работ. Планируемый срок восстановления электроснабжения - порядка трех часов, добавил Владимир Воронкин.Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при аварияхВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, керчь, крым, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма