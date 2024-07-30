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Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек
Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек
Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T17:39
2024-07-30T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его информации обесточены 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека. В настоящий момент специалисты уточняют объемы требуемых ремонтных работ. Планируемый срок восстановления электроснабжения - порядка трех часов, добавил Владимир Воронкин.Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при аварияхВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек

На востоке Крыма более 53 тысяч человек остались без света из-за аварии на подстанции

17:39 30.07.2024 (обновлено: 17:48 30.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчит и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с нарушением технологического процесса в 17.05 на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа", - говорится в сообщении.

По его информации обесточены 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека.
В настоящий момент специалисты уточняют объемы требуемых ремонтных работ. Планируемый срок восстановления электроснабжения - порядка трех часов, добавил Владимир Воронкин.
Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.
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