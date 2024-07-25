https://crimea.ria.ru/20240725/aksenov-otchital-krymenergo-iz-za-raboty-goryachikh-liniy-pri-avariyakh-1139120469.html

Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях

Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях

Работа горячих линий госпредприятия "Крымэнерго" при аварийных отключениях электричества налажена недостаточно эффективно, заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T13:38

2024-07-25T13:38

2024-07-25T13:41

сергей аксенов

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Работа горячих линий госпредприятия "Крымэнерго" при аварийных отключениях электричества налажена недостаточно эффективно, заявил глава республики Сергей Аксенов."Большое количество аварийных отключений электроснабжения по-прежнему происходит на фоне аномальной жары. К сожалению, работа горячей линии "Крымэнерго" при аварийных ситуациях налажена недостаточно эффективно", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Глава республики потребовал разработать и неукоснительно выполнять четкий алгоритм действий для операторов колл-центра. Кроме того, "Крымэнерго" и другие ресурсоснабжающие организации должны информировать население через социальные сети.Он также призвал "Крымэнерго" использовать все имеющиеся технические возможности и персонал для выполнения обязательств по технологическим присоединениям абонентов к электросетям.В Крыму из-за жары регулярно происходят аварии на сетях. Так, накануне были частично обесточены Симферополь и Феодосия.21 июля в Ялте из-за аварии отключены 15 трансформаторных подстанций, без света остались семь улиц.19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света.Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.

https://crimea.ria.ru/20240719/aksenov-rasskazal-o-prichine-otklyucheniya-alushty-ot-elektrosnabzheniya-1139000701.html

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