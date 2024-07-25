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Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях
Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях
Работа горячих линий госпредприятия "Крымэнерго" при аварийных отключениях электричества налажена недостаточно эффективно, заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T13:38
2024-07-25T13:41
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Работа горячих линий госпредприятия "Крымэнерго" при аварийных отключениях электричества налажена недостаточно эффективно, заявил глава республики Сергей Аксенов."Большое количество аварийных отключений электроснабжения по-прежнему происходит на фоне аномальной жары. К сожалению, работа горячей линии "Крымэнерго" при аварийных ситуациях налажена недостаточно эффективно", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Глава республики потребовал разработать и неукоснительно выполнять четкий алгоритм действий для операторов колл-центра. Кроме того, "Крымэнерго" и другие ресурсоснабжающие организации должны информировать население через социальные сети.Он также призвал "Крымэнерго" использовать все имеющиеся технические возможности и персонал для выполнения обязательств по технологическим присоединениям абонентов к электросетям.В Крыму из-за жары регулярно происходят аварии на сетях. Так, накануне были частично обесточены Симферополь и Феодосия.21 июля в Ялте из-за аварии отключены 15 трансформаторных подстанций, без света остались семь улиц.19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света.Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.
https://crimea.ria.ru/20240719/aksenov-rasskazal-o-prichine-otklyucheniya-alushty-ot-elektrosnabzheniya-1139000701.html
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сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии, новости, крым, новости крыма
Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях

Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго" при аварийных отключениях света

13:38 25.07.2024 (обновлено: 13:41 25.07.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго" при аварийных отключениях света
Аксенов раскритиковал работу горячих линий Крымэнерго при аварийных отключениях света
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Работа горячих линий госпредприятия "Крымэнерго" при аварийных отключениях электричества налажена недостаточно эффективно, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Большое количество аварийных отключений электроснабжения по-прежнему происходит на фоне аномальной жары. К сожалению, работа горячей линии "Крымэнерго" при аварийных ситуациях налажена недостаточно эффективно", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Глава республики потребовал разработать и неукоснительно выполнять четкий алгоритм действий для операторов колл-центра. Кроме того, "Крымэнерго" и другие ресурсоснабжающие организации должны информировать население через социальные сети.
"Срывов по действиям в ЧС быть не должно. Важно обеспечивать максимальный информационный охват граждан, сообщать приблизительное время ликвидации аварии", – добавил Аксенов.
Он также призвал "Крымэнерго" использовать все имеющиеся технические возможности и персонал для выполнения обязательств по технологическим присоединениям абонентов к электросетям.
В Крыму из-за жары регулярно происходят аварии на сетях. Так, накануне были частично обесточены Симферополь и Феодосия.
21 июля в Ялте из-за аварии отключены 15 трансформаторных подстанций, без света остались семь улиц.
19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света.
Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.
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